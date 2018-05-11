Контрсанкции: запрета на лекарства из США пока не будет

Многие в России вздохнули с облегчением: Россия в обозримом будущем не станет запрещать ввоз лекарствиз США. Это главный вывод, который можно сделать из измененного текста законопроекта об ответе на американские санкции. Его собираются принять во вторник, 15 мая, в первом чтении депутаты Государственной думы.

В минувшую пятницу, 11 мая, на совете по законотворчеству парламентарии выхолостили текст проекта, убрав большинство предложений, которые вызвали общественную критику или нарекания у бизнеса, а также у отдельных профильных комитетов самой Госдумы.

Страх перед запретом на импорт лекарств

Однако депутаты, как ожидается, в первом чтении примут законопроект в исходном, угрожающем виде - том, в котором 13 апреля его внес в парламент спикер Думы Вячеслав Володин. Изначально документ определял 15 направлений, по которым правительство России получило бы право ввести ограничения на сотрудничество с США и другими государствами, которые считает враждебными.

Здание Госдумы

В апрельской версии речь шла о том, что Россия может запретить ввоз потребительских товаров и лекарств, что могло напрямую затронуть рядовых граждан. Предлагалось также ввести запрет на работу в России гражданам США, ограничить сотрудничество в ряде отраслей, запретить экспорт в США титана и редкоземельных металлов, что могло ударить по ряду крупных российских компаний.

В новом варианте законопроекта формулировки стали предельно общими. Никаких отраслевых ограничений или запретов - пассажи о запрете лекарственных средств, алкоголя и табака исчезли, как и предложение запретить иностранным специалистам работать в России. "Мы договорились, что в тексте не будут упомянуты конкретные виды товаров - это будет прерогатива правительства, это же будет касаться и стран, которые попадут под закон", - сказал президент РСПП Александр Шохин после заседания в Госдуме 11 мая.

Проблема регламента

Почему же, если депутаты Госдумы решили смягчить законопроект, в первом чтении он появится в исходном виде? Это объясняется особенностями законотворческого регламента. Первое чтение считается концептуальным, иными словами, парламентарии соглашаются или отвергают общую идею нововведения.

Поэтому на совете по законотворчеству было принято принципиальное решение: документ, поддерживаемый большинством нижней палаты парламента, в первом чтении поддержать, а ко второму внести все поправки. План Госдумы предполагает провести последнее, третье чтение еще до конца мая. Оно считается сугубо техническим. Законопроект должен вступить в силу со дня его подписания президентом РФ.

Что осталось в законопроекте

Несколько запретительных норм в законопроекте все же остались. Так, правительство может получить право ограничить или полностью остановить ввоз продукции или сырья из "недружественных" стран, что было бы аналогично вводу продуктовых контрсанкций в августе 2014 года. Иностранцам также могут запретить вывозить какой-то перечень товаров из России по усмотрению правительства РФ. После изменений в законопроекте о контрсанкциях осталась норма, которая предлагает запретить компаниям из США или таким, у которых доля иностранного капитала превышает 25 процентов, участвовать в тендерах на госзакупки или в приватизации.

Прерогативу определять те или иные ограничительные меры депутаты оставили за правительством и президентом - в тексте проекта сохранен соответствующий пассаж, который фиксирует сложившееся ранее разделение полномочий.

Еще одно нововведение документа, целью которого было ответить на санкции США, заключается в том, что там появится иной по характеру пункт. В нем говорится о помощи пострадавшим от западных санкций. Депутаты предлагают прописать в федеральном бюджете на следующие годы дополнительные средства отраслям экономики, отдельным предприятиям или моногородам, которые пострадали от санкций иностранных государств.



Дефицита жестких законов не будет

Пока депутаты смягчают один из новых законов, российское правительство и Верховный суд РФ поддержали новый жесткий законопроект, который вводит тюремные наказания за исполнение санкций в отношении России на ее территории. Текст документа был внесен в Госдуму 14 мая в виде поправок в Уголовный кодекс. Депутаты собираются рассмотреть его уже 17 мая. За исполнение санкции иностранных государств на территории РФ, а также за содействие в установлении этих санкций предполагается уголовная ответственность - лишения свободы сроком до четырех лет.

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