Контрразведка Чехии проверит версию о производстве ″Новичка″ в стране | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2018

Президент Чехии Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ "Новичок", которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Как сообщили в пресс-службе главы государства, его встреча с главой чешской контрразведки состоялась в понедельник, 26 марта, в Ланском замке, официальной летней резиденции президента на севере страны.
СБИ предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ разрабатываться или храниться - в научно-исследовательских целях или для его последующего производства - на территории страны.
Поручение, по всей видимости, связано с утверждениями российской стороны, назвавшей Чехию, наряду с Великобританией, Словакией и Швецией, в числе стран, которые "примерно с конца 90-х годов, в том числе по настоящее время, проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок".
"Создать "Новичок" могла только Россия"
Ранее один из разработчиков "Новичка", эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов в интервью британской газете The Telegraph рассказал, что создать "Новичок" могла только Россия, которая никогда бы не выдала его формулу. В советское время даже сам факт разработки этого отравляющего вещества держался в секрете, отметил Мирзаянов. Поэтому, предположил ученый, если Скрипаля отравили "Новичком", то либо за этой атакой действительно стоят российские власти, либо РФ утратила контроль над ядом, который мог попасть в чужие руки.
"Новичок" - это группа фосфорорганических отравляющих веществ нервно-паралитического действия. Советский Союз вел его разработки в 1970-е и 1980-е годы в рамках программы по созданию химического оружия, которая получила название "Фолиант". Вся информация об этом яде, имеющаяся в открытом доступе, была обнародована самим Мирзаяновым.
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Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов