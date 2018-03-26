 Контактная группа согласовала ″пасхальное″ перемирие в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2018
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Украина

Контактная группа согласовала "пасхальное" перемирие в Донбассе

Стороны подтверждают приверженность "всеобъемлющему и устойчивому прекращению огня". Перемирие должно установиться с 30 марта.

Украинская армия в Донецкой области (фото из архива)

Украинская армия в Донецкой области (фото из архива)

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о полном прекращении огня в Донбассе на пасхальные праздники, говорится в заявлении группы, опубликованном в понедельник, 26 марта, на сайте ОБСЕ. Стороны "подтвердили свою приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному" прекращению огня, отмечается в заявлении. Согласно документу, перемирие начнется "30 марта 2018 года в 00.01" по киевскому времени.

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С 5 марта в Донбассе должно установиться "абсолютное перемирие". Это решение приняла контактная группа в Минске. Следующее заседание группы состоится 14 марта. (01.03.2018)

В ходе переговоров стороны отметили важность "принятия и соблюдения приказов" о прекращении огня, а также строгий запрет на "размещение и использование тяжелого вооружения в населенных пунктах" и "нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры", говорится в заявлении.

Ранее контактная группа на очередном заседании в Минске согласовала "абсолютное перемирие" с 5 марта, однако установленный режим неоднократно нарушался, сообщает "Интерфакс-Украина".

В течение конфликта на востоке Украины перемирие объявлялось 12 раз, пишет в Facebook вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко. Украина "ищет все пути" для уменьшения обстрелов, чтобы сохранить человеческие жизни, утверждает вице-спикер украинского парламента.

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Ссылки в интернете

Заявление контактной группы на сайте ОБСЕ

Пост вице-спикера Верховной рады Ирины Геращенко в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

Донбасс: жизнь под обстрелом - "Европа в фокусе"  

Разминирование Донбасса - правила выживания  

Работа миссии ОБСЕ в Донбассе: репортаж DW из зоны конфликта – DW Новости  

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