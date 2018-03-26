Контактная группа согласовала ″пасхальное″ перемирие в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 26.03.2018

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о полном прекращении огня в Донбассе на пасхальные праздники, говорится в заявлении группы, опубликованном в понедельник, 26 марта, на сайте ОБСЕ. Стороны "подтвердили свою приверженность всеобъемлющему, устойчивому и неограниченному" прекращению огня, отмечается в заявлении. Согласно документу, перемирие начнется "30 марта 2018 года в 00.01" по киевскому времени.

В ходе переговоров стороны отметили важность "принятия и соблюдения приказов" о прекращении огня, а также строгий запрет на "размещение и использование тяжелого вооружения в населенных пунктах" и "нацеливание на объекты гражданской инфраструктуры", говорится в заявлении.

Ранее контактная группа на очередном заседании в Минске согласовала "абсолютное перемирие" с 5 марта, однако установленный режим неоднократно нарушался, сообщает "Интерфакс-Украина".

В течение конфликта на востоке Украины перемирие объявлялось 12 раз, пишет в Facebook вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Ирина Геращенко. Украина "ищет все пути" для уменьшения обстрелов, чтобы сохранить человеческие жизни, утверждает вице-спикер украинского парламента.

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