 Конституционный суд ФРГ не принял жалобу на размещение ядерного оружия США | Новости из Германии о Германии | DW | 27.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Конституционный суд ФРГ не принял жалобу на размещение ядерного оружия США

Истица не разъяснила должным образом, каким образом, по ее мнению, нарушаются ее основные права и как государство нарушает свои обязанности по защите прав граждан.

Вид с воздуха на базу ВВС Бюхель

Вид с воздуха на базу ВВС "Бюхель"

Федеральный конституционный суд Германии отказался принимать к рассмотрению жалобу жительницы региона Айфель на размещение ядерного оружия США на находящейся в 3,5 км от ее дома авиабазе. В своей жалобе заявительница недостаточным образом разъяснила, каким образом, по ее мнению, нарушаются ее основные права и как государство нарушает свои обязанности по защите ее прав, говорится в заявлении суда в Карлсруэ, размещенном на его сайте в пятницу, 27 апреля.

Истица указывала на нарушение  статей Основного закона ФРГ о праве на жизнь и физическую неприкосновенность, гарантиях собственности и правовой защиты. По мнению конституционного суда, изложенные в жалобе опасности, связанные с размещением ядерного оружия, не могут считаться нарушением основных прав граждан. Кроме того, заявительница не разъяснила, каким образом вывод с территории страны ядерного оружия мог бы снять террористическую угрозу, поэтому она не может ссылаться на нарушение обязанности государства защищать своих граждан, говорится в сообщении.

Среди прочего, суд также указал, что "необозримо большое число" людей в Германии проживает вблизи опасных или находящихся под угрозой учреждений, которые также могут являться целью террористических атак.

Письмо министру обороны

Ранее в письме на имя министра обороны ФРГ жительница Айфеля высказывала опасения, что авиабаза в Бюхеле является возможной целью террористических атак, а также что ядерное оружие нарушает принципы международного гуманитарного права. Кроме того, она сослалась на статьи 25 и 26 Основного закона ФРГ и указала, что каждый гражданин Германии может потребовать от государства пресекать ведение военных действий, исходящее с территории страны.

Контекст

В своем ответе министр отметил, что принимаемые ведомством инфраструктурные, технические и организационные меры обеспечивают максимально возможную степень защиты и безопасности жителей страны.

Решение не принимать заявление к рассмотрению датировано 15 марта. В 2011 году жалоба была отклонена судом по административным делам в Кельне, позже - высшим административным судом земли Северный Рейн - Вестфалия в Мюнстере.

На авиабазе в Бюхеле размещены подразделения ВВС Германии и США. С 1958 года на ней находится истребительно-бомбардировочный полк под командованием НАТО.

На этой базе, как считается, хранится также до 20 американских ядерных зарядов. Правда, немецкие власти традиционно отказываются подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

Смотрите также:

  • Infografik Militärausgaben Russland Deutschland USA RUSSISCH

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Четверть расходов - на оборону

    В 2016 году Россия потратила на оборону 3 триллиона 889 миллиардов рублей (60,82 миллиарда долларов). Это почти четверть всех расходов российского бюджета. У Германии и США эта доля значительно меньше - 11% и 15% соответственно.

  • Infografik Verteidigungsausgaben Russland, Deutschland RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Расходы в двойном размере

    Совокупные расходы России на оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в 2016 году составили 5 триллионов 832 миллиарда рублей (в пересчете 91,5 миллиарда долларов). Это более чем вдвое больше аналогичных расходов Германии, которые составили 44,7 миллиарда долларов.

  • Infografik Haushalt Russland im Vergleich 2016 2017 RUS

    Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

    Оборона и секретные расходы в приоритетах

    Несмотря на снижение трат на оборону и секретных расходов в 2017 году, они остаются среди крупнейших статей расходов бюджета РФ. Основная часть секретных расходов обычно приходится на статью "Национальная оборона". Но, как отмечают эксперты, в 2017 году необычайно большая доля закрытых расходов выпала на такие сферы, как национальная экономика, здравоохранение и даже периодическая печать.

    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


Смотреть видео 08:11

Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием

Контекст

Инфографика: Сколько тратят на оборону Россия, США и Германия

В 2017 году Россия потратит на оборону 2,8 трлн рублей. Как и в 2016 году, это одна из крупнейших статей расходов госбюджета. DW сравнила оборонные траты России, США и Германии. (09.12.2016)  

Ссылки в интернете

Заявление суда в Карлсруэ

Аудио- и видеофайлы по теме

Скандал вокруг атомных бомб в ФРГ: много шума из ничего?  

В чем разница между атомной и водородной бомбами?  

Григорий Явлинский в интервью DW: Путин всем угрожает ядерным оружием  

Самые читаемые

Сможет ли Россия делать турбины не хуже Siemens?  

Историческая встреча: лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею  

Лондон и Париж отказались посещать инициированный РФ брифинг в ОЗХО  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно