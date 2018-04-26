Конституционный суд ФРГ не принял жалобу на размещение ядерного оружия США

Федеральный конституционный суд Германии отказался принимать к рассмотрению жалобу жительницы региона Айфель на размещение ядерного оружия США на находящейся в 3,5 км от ее дома авиабазе. В своей жалобе заявительница недостаточным образом разъяснила, каким образом, по ее мнению, нарушаются ее основные права и как государство нарушает свои обязанности по защите ее прав, говорится в заявлении суда в Карлсруэ, размещенном на его сайте в пятницу, 27 апреля.

Истица указывала на нарушение статей Основного закона ФРГ о праве на жизнь и физическую неприкосновенность, гарантиях собственности и правовой защиты. По мнению конституционного суда, изложенные в жалобе опасности, связанные с размещением ядерного оружия, не могут считаться нарушением основных прав граждан. Кроме того, заявительница не разъяснила, каким образом вывод с территории страны ядерного оружия мог бы снять террористическую угрозу, поэтому она не может ссылаться на нарушение обязанности государства защищать своих граждан, говорится в сообщении.

Среди прочего, суд также указал, что "необозримо большое число" людей в Германии проживает вблизи опасных или находящихся под угрозой учреждений, которые также могут являться целью террористических атак.

Письмо министру обороны

Ранее в письме на имя министра обороны ФРГ жительница Айфеля высказывала опасения, что авиабаза в Бюхеле является возможной целью террористических атак, а также что ядерное оружие нарушает принципы международного гуманитарного права. Кроме того, она сослалась на статьи 25 и 26 Основного закона ФРГ и указала, что каждый гражданин Германии может потребовать от государства пресекать ведение военных действий, исходящее с территории страны.

В своем ответе министр отметил, что принимаемые ведомством инфраструктурные, технические и организационные меры обеспечивают максимально возможную степень защиты и безопасности жителей страны.

Решение не принимать заявление к рассмотрению датировано 15 марта. В 2011 году жалоба была отклонена судом по административным делам в Кельне, позже - высшим административным судом земли Северный Рейн - Вестфалия в Мюнстере.

На авиабазе в Бюхеле размещены подразделения ВВС Германии и США. С 1958 года на ней находится истребительно-бомбардировочный полк под командованием НАТО.

На этой базе, как считается, хранится также до 20 американских ядерных зарядов. Правда, немецкие власти традиционно отказываются подтвердить или опровергнуть эту информацию.

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