 Консерваторы из ХДС и ХСС усиливают давление на Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 08.04.2018
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Германия

Консерваторы из ХДС и ХСС усиливают давление на Меркель

Консерваторы из ХДС и ХСС призвали Ангелу Меркель отказаться от центристского курса. Авторы "консервативного манифеста" потребовали высылки нелегальных мигрантов и защиты традиционной семьи.

Члены Союза за ценности на встрече в Шветцингене

Члены "Союза за ценности" на встрече в Шветцингене

Критики канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) в рядах христианских партий, объединившиеся в так называемый "Союз за ценности", призвали блок ХДС/ХСС к более консервативному курсу. На встрече в городе Шветцинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг в субботу, 7 апреля, они приняли "Консервативный манифест" с требованием отказаться от нынешней центристской политики, проводимой канцлером. 

Контекст

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Около ста участников встречи, в числе прочего, высказались за быструю и последовательную высылку нелегальных мигрантов и за отмену двойного гражданства. "Супружество и семья являются для нас важнейшими основами нашего общества. При этом мы считаем модель "отец, мать, дети" одним из базовых устоев общественного порядка", - подчеркивается в манифесте. Относительно призыва к восстановлению в ФРГ воинской повинности делегаты не пришли к единому мнению и договорились глубже изучить этот вопрос.

Вырвать инициативу у АдГ

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан (Jens Spahn), считающийся представителем консервативного крыла в ХДС, направил приветственное послание участникам встречи в Шветцингене. " ХДС нуждается в таких силах, как "Союз за ценности", и приверженности мудрому либеральному консерватизму", - говорится в послании Шпана, вызвавшем широкое одобрение среди делегатов. "Если мы будем говорить и действовать так, как это в последнее время зачастую недоставало обывателям, то (правопопулистская - Ред.) "Альтернатива для Германии" станет ненужной", - констатировал Йенс Шпан.

В то же время генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) попыталась принизить значение принятого в Шветцингене "Консервативного манифеста". "Христианско-демократическому союзу в одинаковой степени важны все три направления - христианско-социальное, либеральное и консервативное. В начинающемся процессе пересмотра программы партии у наших членов будет много возможностей включиться в дебаты", - сказал она в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland 7 апреля.

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    Автор: Ирина Филатова


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