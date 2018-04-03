 Конная процессия общества Георгия Победоносца | Кадр дня | DW | 03.04.2018
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Кадр за кадром

Конная процессия общества Георгия Победоносца

В Германии завершилось празднование нынешней Пасхи. Эта фотография была сделана в баварском городе Траунштайне в последний выходной день.

Траунштайн

По традиции в Пасхальный понедельник, 2 апреля, в баварском городе Траунштайне состоялась конная процессия, посвященная Георгию Победоносцу. Она организуется городским католическим обществом, носящим имя этого святого. Традиция, берущая начало в XVI веке, символизирует победу весны над зимой. В процессии участвовало несколько сотен наездников на празднично украшенных лошадях.

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    P.S.

    В заключение отметим, что в данный список включены только архитектурные достопримечательности, находящиеся в государственной собственности Баварии, число посетителей которых определяется по количеству проданных билетов. Поэтому в него не входит, например, знаменитый храм Вискирхе, который ежегодно посещают около миллиона человек. Он принадлежит католической церкви. Плата за вход не взимается.

    Автор: Максим Нелюбин


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