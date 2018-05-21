 Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Конгресс США согласился смягчить регулирование банковского сектора

Десять лет спустя после финансового кризиса Конгресс США решил смягчить правила регулирования банковского сектора, чтобы упростить деятельность малых и средних банков.

Зал заседаний Конгресса США (фото из архива)

Палата представителей Конгресса США во вторник, 22 мая, проголосовала за смягчение правил регулирования банковского сектора. За это решение высказались 258 человек, 159 выступили против.

Контекст

Сенаторы-демократы в США направили письмо в крупные американские и европейские банки с требованием рассказать о счетах, принадлежащих фигурантам "Кремлевского доклада". (25.04.2018)

Федрезерв США продолжает проверки по делу банка Goldman Sachs, который обвиняют в манипулировании ценами на алюминий. Смогут ли банки и в будущем проводить операции с сырьевыми активами? (08.10.2013)

Документ, подписанный Трампом, предусматривает пересмотр закона Додда-Франка о финансовой реформе. Снятие ограничений может оживить экономику, но повысит риски быстрого надувания финансовых пузырей. (03.02.2017)

Ослабление контроля позволит малым и средним банкам избавиться от "избыточного регулирования". В частности, упрощены процессы торговли, выдачи займов и регулирования капитала для банков с объемом активов менее 10 млрд долларов. Порог объема активов, при котором банки подлежат более тщательному контролю, увеличен с 50 до 250 млрд долларов.

При этом ключевые элементы закона Додда-Франка о финансовой реформе, который был принят после кризиса 2008 года, останутся в силе для крупнейших финансовых институтов США. В частности, речь идет о так называемом "правиле Волкера", которое запрещает инвестиционным банкам торговлю на собственные средства акциями, фьючерсами, облигациями и производными финансовыми инструментами.

Установленные в 2010 году правила, известные как закон Додда-Франка, ограничили деятельность банков, хедж-фондов и торговлю производными ценными бумагами, что позволило Соединенным Штатам быстро выйти из самого тяжелого экономического кризиса со времен Великой депрессии. Этот закон, подписанный Бараком Обамой, в частности, обязывал финансовые институты увеличить долю собственного капитала с тем, чтобы избежать возникновения чрезмерной задолженности.

Ранее смягчение правил регулирования банковского сектора одобрил Сенат, теперь эту меру должен утвердить президент США Дональд Трамп, который уже давно добивается ее введения.

Смотрите также:

  • Первый банкомат

    Самое полезное банковское новшество

    Премьера

    Первый функционирующий банкомат изобрел шотландец Джон Шепард-Баррон. Он был установлен 27 июня 1967 года в районе Энфилд на севере Лондона (на снимке). Но лишь после своего победного шествия в США банкоматы распространились и по всей Европе. По словам американского экономиста Пола Волкера, это единственное полезное банковское изобретение минувших десятилетий.

  • Экспонат Музея ГДР в Радебойле

    Самое полезное банковское новшество

    Без границ

    В 1970-е годы банкоматы в Европе становились все популярнее. К "кассирам из металла" быстро привыкли в ФРГ. Гораздо реже их можно было увидеть в Восточной Германии: на снимке - экспонат Музея ГДР в Радебойле.

  • У банкомата в Москве, 1998 год

    Самое полезное банковское новшество

    Россия

    В СССР первые банкоматы появились в 1991 году в Москве. Два из них были установлены в московском Центре международной торговли. Но получить в нем можно было только дорожные чеки. Начиная с 1994 года в Москве действовали банкоматы, не только выдающие купюры, но и располагающие функцией приема наличных. На снимке: банкомат одного из московских банков в 1998 году.

  • Банкомат в Иране

    Самое полезное банковское новшество

    В Иране

    Банкоматы преодолели не только политические границы, но и религиозные. В странах, живущих по строгим законам ислама, таких как Иран, круглосуточный доступ к наличным ценят не менее, чем на Западе, презираемом иранским режимом.

  • Банкомат в тюрьме во Флориде

    Самое полезное банковское новшество

    Многофункциональность

    Постепенно банкоматы приобретали новые способности. Сегодня кроме функций снятия денег и взноса наличных сегодня они позволяют осуществлять денежные переводы и другие операции. В этом банкомате, установленном в тюрьме во Флориде, можно даже внести залог за арестованного.

  • Монеты вместо банкнот

    Самое полезное банковское новшество

    Монеты вместо банкнот

    А в таком банкомате (на снимке слева) можно разменять банкноты на монеты, уже упакованные в рулоны. Или, наоборот, обменять монеты на банкноты…

  • Банкомат банка Postbank

    Самое полезное банковское новшество

    И еще одна функция…

    В 2010 году в Германии в эксплуатацию ввели банкоматы, способные перепрограммировать неисправные чипы банковских карточек. На снимке - один из первых экземпляров немецкого банка Postbank.

  • Банкомат в Греции, во время кризиса

    Самое полезное банковское новшество

    Не во все времена…

    Бесперебойная работа банкоматов для жителей Германии - нечто само собой разумеющееся. Чего нельзя сказать о странах, где экономический кризис в первую очередь проявляется в ограниченной выдаче денег. В июне 2015 года в имеющей высокую задолженность Греции после того, как банки были закрыты на неделю, с одной карточки можно были снять лишь до 60 евро в день.

  • Взорванный банкомат в Берлине, август 2016 года

    Самое полезное банковское новшество

    Находка для преступников

    Вот уже несколько лет в Германии грабители взрывают банкоматы. Одна из возможных причин участившихся случаев разбоя: в криминальных кругах разнесся слух о том, что при взрыве деньги не подвергаются уничтожению с помощью несмываемой краски. На снимке - один из пострадавших банкоматов в Берлине.

  • Банкомат в Загребе

    Самое полезное банковское новшество

    Универсальный дроид

    В столице Хорватии Загребе деньги можно снимать в поистине космическом банкомате. Легендарный робот R2-D2 из "Звездных войн" снабжает наличными не только истинных фанатов галактических приключений, но и "рядовых" землян.

    Автор: Инга Ваннер, Томас Кольман


Смотреть видео 01:31
Now live
01:31 мин

Как кибермошенники "ловят" чужие деньги методом фишинга

Контекст

Самое полезное банковское новшество

Первые банкоматы, выдающие деньги в любое время суток, были введены в эксплуатацию в 1967 году. Только в Германии их сегодня около 60 тысяч. (27.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как кибермошенники "ловят" чужие деньги методом фишинга  

Какой сюрприз олигархам Путина приготовил Конгресс США – DW Новости  

Уолл-стрит против Обамы  

Также по теме

England London Bankenviertel

Банки США наращивают прибыль гораздо быстрее европейских 24.09.2017

Прибыль десяти крупнейших американских банков в первом полугодии 2017 года выросла на 19 процентов, банков ЕС - на пять процентов, сообщила компания Ernst & Young.

Самые читаемые

Михаил Ходорковский: Переназначение Медведева - отрезвляющий душ  

Встреча G20 в Буэнос-Айресе открылась без ряда ключевых участников  

Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно