Конгрессмены в США утвердили свыше 620 млн долларов на помощь Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 22.03.2018

Палата представителей американского Конгресса в четверг, 22 марта, утвердила общий объем помощи Украине на 2018 фискальный год (завершится в США 30 сентября). Выделение средств прописано в согласованном членами Республиканской и Демократической партий консолидированном законе о бюджетных ассигнованиях, текст которого был одобрен 21 марта.

Как следует из документа, "на инициативу по поддержанию безопасности Украины" по линии Пентагона в согласовании с американским Госдепартаментом выделяется 200 млн долларов (162,5 млн евро). Эта сумма пойдет на подготовку украинских военных, закупку оборудования и "летальных вооружений оборонительного характера", поддержание работы разведслужб страны и логистическое обеспечение.

В декабре 2017 года администрация президента США одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия украинской армии. В частности, разрешены были поставки снайперских винтовок модели M107A1. Тогда же появилась информация о том, что Трамп намерен одобрить поставки в Украину и комплексов Javelin.

Финансовая помощь Киеву

Еще 420 млн 700 тыс. долларов (около 342 млн евро) в рамках проекта бюджета будут перечислены в качестве финансовой помощи Киеву. Они будут направлены по линии американского внешнеполитического ведомства, Агентства США по торговле и развитию и других профильных организаций.

Всего же военные и оборонные расходы в новом бюджете США составляют 700 млрд долларов (569 млрд евро). Данный показатель подрос на 80 млрд долларов (65 млрд евро), что стало крупнейшим увеличением расходов этого типа за последние 15 лет.

Смотритетакже:

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

