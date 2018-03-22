 ″Коммерсант″ прервал контакты с депутатом Слуцким | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018
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Россия

"Коммерсант" прервал контакты с депутатом Слуцким

Руководство ИД "Коммерсант" заявило, что не будет больше общаться с Леонидом Слуцким. Редакция разочарована решением комиссии Госдумы по этике и также прекращает работу с ней.

Газета Коммерсант, фото из архива

Газета "Коммерсант", фото из архива

Издательский дом "Коммерсант" более не будет общаться со скандальным депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, в адрес которого выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Заявление "Коммерсанта" опубликовано на сайте издания в среду, 21 марта. Как следует из текста заявления, редакция "удивлена и разочарована"решением комиссии Госдумы РФ по этике, которая не нашла нарушений в поведении Слуцкого.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", - говорится в заявлении "Коммерсанта". Руководство издательского дома также подчеркнуло, что комиссия по этике превратила заседание по разбору дела Слуцкого в "суд над пострадавшими". Контакты с комиссией "Коммерсант" также намерен прекратить.

РБК отозвала корреспондентов из Думы в знак протеста

С похожей акцией выступил и российский медиахолдинг РБК, руководство которого заявило, что отзывает журналистов всех редакций, работающих в нижней палате российского парламента. "Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого", - отмечается в сообщении холдинга.

Контекст

Главу комитета по международным делам Госдумы Леонида Слуцкого обвиняют в сексуальных домогательствах - приставаниям к журналисткам. Парламентские журналисты попросили руководство Госдумы рассмотреть его поведение. (26.02.2018)

Члены комиссии Госдумы РФ сочли, что имел место "спланированный характер действий заявительниц", "практически одновременно" объявивших о своих претензиях к депутату Леониду Слуцкому. (21.03.2018)

Своим решением "комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

О прекращении работы с российским парламентом также объявил и телеканал "Дождь". В заявлении канала решение комитета по этике названо "неприемлемым и издевательским". Также Дождь настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах. 

Ранее Комиссия нижней палаты российского парламента по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинил в сексуальных домогательствах. Эксперты сочли, что имел место "спланированный характер действий заявительниц". По версии членов комиссии, сотрудницы СМИ "озвучили претензии" к Слуцкому "практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов".

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    Автор: Никита Баталов


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