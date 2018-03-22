″Коммерсант″ прервал контакты с депутатом Слуцким | Новости из Германии о России | DW | 21.03.2018

Издательский дом "Коммерсант" более не будет общаться со скандальным депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, в адрес которого выдвинуты обвинения в сексуальных домогательствах. Заявление "Коммерсанта" опубликовано на сайте издания в среду, 21 марта. Как следует из текста заявления, редакция "удивлена и разочарована"решением комиссии Госдумы РФ по этике, которая не нашла нарушений в поведении Слуцкого.

"Мы считаем разрушительным подход членов комиссии, для которых корпоративная этика важнее справедливости", - говорится в заявлении "Коммерсанта". Руководство издательского дома также подчеркнуло, что комиссия по этике превратила заседание по разбору дела Слуцкого в "суд над пострадавшими". Контакты с комиссией "Коммерсант" также намерен прекратить.

РБК отозвала корреспондентов из Думы в знак протеста

С похожей акцией выступил и российский медиахолдинг РБК, руководство которого заявило, что отзывает журналистов всех редакций, работающих в нижней палате российского парламента. "Это решение принято руководством медиахолдинга в знак несогласия с заключением комиссии Госдумы по этике, которая не нашла доказательств сексуальных домогательств к российским журналисткам со стороны главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого", - отмечается в сообщении холдинга.

Своим решением "комиссия по этике, по сути, признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров. Мы не согласны с таким подходом и отказываемся считать нормальной позицию Думы по этому вопросу", - заявила соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова.

О прекращении работы с российским парламентом также объявил и телеканал "Дождь". В заявлении канала решение комитета по этике названо "неприемлемым и издевательским". Также Дождь настаивает на пересмотре решения комиссии и на проведении настоящего расследования по обвинениям Слуцкого в домогательствах.

Ранее Комиссия нижней палаты российского парламента по вопросам депутатской этики не обнаружила нарушений в поведении председателя комитета по международным делам Госдумы РФ Леонида Слуцкого, которого ряд журналисток обвинил в сексуальных домогательствах. Эксперты сочли, что имел место "спланированный характер действий заявительниц". По версии членов комиссии, сотрудницы СМИ "озвучили претензии" к Слуцкому "практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место "инцидентов".

Смотрите также:

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют О насилии рассказывают миллионы людей со всего мира Акция #MeToo ("Я тоже"), запущенная в октябре известной голливудской актрисой Алиссой Милано, приобретает все больший размах. Милано предложила жертвам насилия рассказать о пережитом, чтобы таким образом бороться с сексуальными домогательствами. Миллионы пользователей Facebook и Twitter рассказали свои истории, в том числе и публичные персоны. Как появилась эта акция и кого еще обвинили в насилии?

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Харви Вайнштейн Предпосылкой для появления #MeToo стал секс-скандал вокруг известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. В домогательствах его обвинили такие актрисы как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Роуз Макгоуэн и другие. Вайнштейн навсегда исключен из Гильдии продюсеров Америки. А полиция намерена арестовать его по обвинению в совершенном изнасиловании.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Кевин Спейси Следующим резонансным шагом стали обвинения в домогательствах в адрес знаменитого актера Кевина Спейси. Первым стал коллега Спейси Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет, "Спейси улегся на него во время вечеринки". Позднее Спейси обвинили в домогательствах еще несколько мужчин. В результате актер был навсегда отстранен от съемок известного сериала "Карточный домик".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Не редкость в Голливуде Последовавшие после случаев с Вайнштейном и Спейси обвинения известных актеров показывают, что домогательства - не редкое явление в Голливуде. Так, несколько женщин обвинили таких актеров как Дастина Хоффмана и Бена Аффлека. А актер и режиссер Алек Болдуин признался, что раньше "относился к женщинам крайне сексистски".

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие в Европарламенте Акция #MeToo получила массовую популярность и в Европе. И в результате выяснилось, что без сексуальных домогательств не обходится и в сердце европейской демократии - официальном Брюсселе. Об этом заявили несколько женщин-депутатов Европарламента. Под подозрением в сексуальном насилии находятся два немецких депутата.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Парламент и Минобороны Великобритании 3 ноября членства в Консервативной партии Великобритании временно лишен депутат британского парламента Чарли Эльфике из-за "серьезных обвинений", подробности которых пока неизвестны. А 1 ноября из-за публикаций в СМИ о возможных сексуальных домогательствах 15-летней давности ушел в отставку британский министр обороны Майкл Фэллон.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Насилие над беженцами 3 ноября Организация Объединенных Наций (ООН) сообщила о 31 обвинении в сексуальном насилии в адрес ее сотрудников. Речь идет о насилии над беженцами во время миротворческих миссий. 14 случаев уже стали предметом расследований.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют Спорт и арт-сообщество О сексуальных домогательствах заявили и спортменки. Так, известная американская баскетболистка Брианна Стюарт объявила, что в возрасте 9 лет подвергалась домогательствам со стороны своего родственника. А сотни художников и представителей арт-сообщества подписали письмо о сексуальных домогательствах в своей среде. "Больше молчать мы не намерены", - заявили они.

#MeToo: жертвы сексуального насилия обвиняют А что в России? История с Харви Вайнштейном затронула и Россию. Так, российская телеведущая Екатерина Мцитуридзе рассказала, что Вайнштейн однажды обманом заманил ее в свой номер и начал домогаться ее. Ей удалось убежать. В целом акция #MeToo не очень заинтересовала пользователей рунета, некоторые даже высмеяли ее. Однако в прошлом году в России и на Украине получил распространение схожий хэштег #ЯнеБоюсьСказать Автор: Никита Баталов

