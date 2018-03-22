Комментарий: Электрошокеры для ФСБ, или Жги, начальник! | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.03.2018

Людей действительно "жгли" электрошокерами. ФСБ призналось в этом после начала Следственным комитетом проверки ("дела анархистов" - серии задержаний молодых людей в Пензе и Санкт-Петербурге по подозрению в причастности к террористической организации "Сеть". - Ред.). Задержанные анархисты, один из которых уже попросил убежище в Финляндии, якобы оказывали сопротивление. Суд, если он все же будет, наверняка будет на стороне ФСБ, несмотря на то, что характер полученных травм указывает систематические пытки.

Пытки в "органах"

После историй, вроде изнасилования задержанного бутылкой из-под шампанского в казанском отделе полиции "Дальний" и других резонансных скандалов такого рода, никого в России уже не удивишь немотивированным насилием со стороны правоохранительных органов. И эти люди раз за разом подтверждают свою репутацию. Взять хотя бы Рустама Клычева, совсем недавно погибшего в отделении полиции в Санкт-Петербурге. Садисты в погонах - весьма распространенный мем в российских соцсетях.

Вопреки крикам представителей власти никто не пытается "мазать черной краской" всех сотрудников полиции. Просто разумные граждане понимают, что попасть в сферу профессиональных интересов полицейских - опасно для жизни. Никогда не знаешь, на кого ты нарвешься, на честного участкового или убийцу в погонах.

Иван Преображенский

Теперь это правило с нижних этажей правоохранительной системы поднялось до "высших каст", то есть ФСБ. Раньше оппозиция и правозащитники критиковали сотрудников этого ведомства за психологическое давление, незаконные задержания, незаконные прослушки, прикармливание разного рода криминала и натравливание его на противников действующего режима. Теперь же сотрудники ФСБ оказываются никакой не элитой, стоящей на страже нашей Родины, а такими же заплечных дел мастерами, как их коллеги из полиции.

Благодаря конфликту Следственного комитета с Лубянкой в Санкт-Петербурге началась проверка, и очень быстро выяснилось, что электрошокер к задержанным анархистам и правда применялся. Сотрудники ФСБ, конечно, отрицают, что речь идет о пытках, но многочисленные свидетельства в СМИ и заявление членов Общественной наблюдательной комиссии Петербурга не оставляют сомнений.

В поисках новых троцкистов

Можно констатировать, что система российских спецслужб в полной мере восстановилась в соответствии с образцами середины тридцатых годов двадцатого века. Все основные функции того времени есть и у современных "чекистов".

Их обвиняют, как сейчас Великобритания, в том, что они находят эмигрантов из России за рубежом и ликвидируют их. В случае, если повторное расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского даст основания полагать, что его убили, аналогия с покушением на Льва Троцкого в 1940 году будет полной. Кстати, накануне смерти этот бывший советский нарком и борец за мировую революцию выпустил статью "Сверхборджиа в Кремле", обвинявшую Иосифа Сталина в отравлении Владимира Ленина.

Как стало ясно на примере якобы раскрытого ФСБ тайного сообщества анархистов "Сеть", а ранее - на примере расследования сообщества сторонников блогера Вячеслава Мальцева "Артподготовка", российские спецслужбы фальсифицируют дела о подготовке к государственному перевороту - как поступали и их предшественники. И признания по этим делам, похоже, выбивают из задержанных при помощи пыток.

Единственное, чего пока не хватает для полного сходства - это по настоящему массовых репрессий, как в СССР во второй половине 1930-х годов двадцатого века. Как любят оптимистично говорить российские правозащитники и оппозиционеры, а равно и сторонники власти: "У нас все же не 37-й год!"

Прямых аналогий не бывает

Конечно, в России идет год 2018-й от Рождества Христова, а не 1937-й - тут нет никаких сомнений. Таких массовых репрессий, наверное, сейчас и не организуешь. И народ пошел не тот, да и "чекисты" все же изменились, как бы старательно они не работали над собой в последние годы, чтоб стать достойными своих предшественников.

Однако что означают сотни разоблаченных шпионов и иностранных агентов, десятки предотвращенных терактов, сотни человек, каждый год получающих уголовные сроки за лайки и репосты в соцсетях? Репрессии ли это - и можно ли их назвать достаточно массовыми? А если нет, то как быстро можно перейти к действительно массовым? И главное, что мешает российским властям и спецслужбам это сделать?

Судя по публичной реакции на так называемое "дело анархистов", мешает разве что отсутствие необходимых ресурсов. Препятствие в виде возможных протестов или отказа сотрудников правоохранительных органов нарушать закон, судя по всему, за последние десятилетия успешно устранено. Так что все мы в руках ФСБ и зависим от доброй воли наших доблестных спецслужб, потому что при наличии в арсенале следствия пыток в попытке госпереворота может признаться практически любой человек - просто хватай случайных прохожих и фабрикуй дело, чтобы звездочку побольше на погоны прикрутить.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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