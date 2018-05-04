Комментарий: ЧМ по футболу не должен стать трибуной для Путина - бойкот!

С самого начала хочу сказать одно: я не так одержима футболом, как многие из моих коллег. Однако и я заражаюсь атмосферой большого турнира, и меня вместе со всеми лихорадит от увлекательных соревнований.

Испортить чемпионат Путину и ФИФА

Когда я вместе с другими депутатами Европарламента призываю глав государств и правительств ни в коем случае не засвидетельствовать свое почтение Путину во время чемпионата мира на российских стадионах, мы хотим испортить праздник не спортсменам и футбольным болельщикам, а Владимиру Путину и ФИФА. Решение о проведении ЧМ-2018 в России с самого начала было спорным шагом, так же, как и о проведении следующего чемпионата в Катаре. До сих пор ФИФА оправдывает это благими намерениями. Говорится о том, что футбольное первенство служит взаимопониманию между народами и миру, особенно в условиях напряженных отношений между Россией и Западом.

Ребекка Хармс

Редко лгут так дешево, как в ФИФА, пытаясь скрыть собственные корыстные интересы. Российский президент через три дня после окончания зимних Олимпийских игр в Сочи начал интервенцию в Крым. А потом втянул Украину из-за ее решения о заключении соглашения об ассоциации с ЕС в длящуюся уже четыре года ужасную войну с тысячами жертв и миллионами беженцев. В Сирии Владимир Путин поддерживает диктатора и палача Башара Асада, и его не устрашают при этом ужасные военные преступления.

Большими деньгами Кремль поддерживает антиевропейские пропагандистские СМИ, а также экстремистские партии, пытающиеся подорвать либеральную демократию в пользу авторитарной системы во многих странах Евросоюза. Нигде не лгут так много, как на государственных российских телеканалах - о газовой атаке в Сирии, деле Скрипалей, кризисе с беженцами, войне в Сирии, Украине и западной реакции на российскую политику. Критики и оппозиционеры, в частности, в Крыму, постоянно предстают перед судом и исчезают за стенами тюрем. Вновь возрождается культ Сталина.

В этих условиях рукопожатия на стадионах на глазах у широкой публики будут смотреться как одобрение Владимира Путина и его авторитарной внутренней и агрессивной внешней политики. Лидеры западных государств не должны принимать в этом участие!

Появления политиков на трибунах мир не приблизят

Должны ли мы пытаться прекратить войны в Сирии и Украине? Несомненно. В 2014 году произошло короткое появление Ангелы Меркель (Angela Merkel) и Владимира Путина на трибуне стадиона в Бразилии. Приблизило ли это решение проблемы востока Украины? Нет. И четыре года спустя совместный выход с Путиным на футбольных стадионах глав государств и правительств стран-членов Евросоюза также не приблизит мир в Сирии и Украине.

Нам нужна не инсценировка, которая поощрит российского президента, а серьезные и сплоченные новые усилия в дипломатическом противоборстве с Владимиром Путиным. Для этого готовы столы для переговоров в Женеве и Минске.

Все другие болельщики и гости чемпионата должны не очаровываться радостями футбола. Они должны получить информацию, говорить и задавать вопросы о несвободе и несправедливости в России. Было бы хорошо, если бы после ЧМ многие люди узнали бы, что неправильно делается в России при Путине.

Парламентарии же, к примеру, могли бы в качестве условия своего приезда на чемпионат мира выдвинуть требование о возможности посещения политических заключенных. А что касается футболистов, то, думаю, что они смогут выдержать, если главы правительств и министры один раз не искупаются в лучах их славы и успеха.

Автор: Ребекка Хармс, депутатЕвропейскогопарламентаотГермании, представляетфракцию "зеленых"

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