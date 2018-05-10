Комментарий: У России есть-таки шанс стать 5-й экономикой мира!

На первый взгляд, требование Владимира Путина превратить Россию за шесть лет в одну из пяти крупнейших экономик мира выглядит чистой фантастикой. На второй взгляд, оказывается, что у правительства РФ будет-таки шанс отчитаться о выполнении ключевого положения указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписанного сразу после инаугурации 7 мая.

Реалистичная цель - попасть в первую десятку

Чтобы оценить масштаб задачи, закрепленной подписью нового старого президента, следует осознать, что в настоящий момент Россия по номинальному размеру валового внутреннего продукта (ВВП), т.е. по объему произведенных за год товаров и услуг в денежном выражении, не входит даже в десятку крупнейших экономик планеты. Согласно свежим, апрельским данным Международного валютного фонда (МВФ), она заняла по итогам 2017 года 12-место.

Андрей Гурков

Первую пятерку составили США, Китай, Япония, Германия, Великобритания, затем идут Индия, Франция, Бразилия, Италия, Канада и Южная Корея. Таким образом, Россия даже среди своих партнеров по группе БРИКС оказывается на предпоследнем месте перед Южной Африкой, уступая и Китаю, и Индии, и Бразилии.

В такой ситуации более или менее реалистичной задачей представляется разве что вхождение за шесть лет в первую десятку. Россия идет сейчас ноздря в ноздрю с Южной Кореей, не сильно отстала от Канады, к тому же Италия рискует серьезно сдать позиции, если не выберется вскоре из политического тупика и не возьмется наконец за широкомасштабные реформы.

Как обогнать партнеров по БРИКС?

Но вот перегнать, скажем, Бразилию (при всех ее проблемах!) будет уже очень непросто. Крупнейшая страна Южной Америки богата природными ресурсами, у нее весьма развитые промышленность и сельское хозяйство, ее население составляет порядка 210 миллионов человек, причем значительная часть из них - молодежь.

В то же время в России (как практически повсюду в Европе) - стареющее общество, так что значительная часть ее примерно 145-миллионного населения - это люди пенсионного и предпенсионного возраста, что, естественно, дополнительно усложняет как задачу технологического, инновационного рывка, так и развитие внутреннего рынка.

Надо расти быстрее Индии

А как (другой пример) обогнать Индию? Здесь ВВП создают и потребляют 1,4 миллиарда человек, в десять раз больше, чем в России, и демографическая структура здесь тоже несравнимо более благоприятная для экономического роста. Он составлял в Индии в последние десять лет в среднем примерно 7 процентов в год. Стало быть, России для обгона необходимо будет расти еще быстрее (в прошлом году она добилась 1,5 процентов).

Одновременно ей в затылок дышит целый континент - Австралия, занявшая, несмотря на свои всего-то 25 миллионов жителей, сразу за Россией 13-е место среди крупнейших экономик планеты. Весьма показательно, что австралийцы вот уже скоро 27 лет не знают рецессии. Столь длительным периодом поступательного развития не может похвастаться сегодня ни одна другая индустриально развития страна мира. РФ, к примеру, за последние десять лет пережила два кризиса.

"Нынешнее поколение россиян будет жить в 5-й экономике мира!"

Короче, миссия невыполнима, и специалисты в Кремле не могут этого не понимать. Зачем же тогда Владимир Путин столь громогласно ставит заведомо нереалистичную задачу? Самое грустное объяснение: президент, для которого вхождение в пятерку стало своего рода идеей-фикс (он говорит об этом уже более десяти лет), искренне уверовал в достижимость заветной цели во время своего четвертого срока.

Возможно и такое объяснение: как и во многих других вопросах, Путин и здесь решил следовать традициям СССР, а там всегда любили провозглашать великие цели. В 1961 году КПСС торжественно обещала: "Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!". А теперь народ решено вдохновлять другим эффектным лозунгом: "Нынешнее поколение россиян будет жить в 5-й по размерам экономике мира!".

Замечательный показатель ВВП по ППС

Но есть и третье объяснение. В Кремле рассчитывают, что Россия войдет-таки в первую пятерку, только по иному показателю. Тут тоже можно опереться на богатые советские традиции. Так, при Брежневе хлеборобы любили отчитываться о том, что собрали 1 миллиард пудов зерна, и благодаря этой специфической единице измерения урожай сразу получался куда более впечатляющим, чем при использовании общепринятых прозаических тонн.

Так что зачем педалировать самый понятный и общепринятый измеритель экономической мощи государства - номинальный ВВП, или злоупотреблять такой еще более невыгодной для России величиной, как ВВП на душу населения, измеряющей уровень благосостояния в обществе (РФ в этом списке в шестом десятке стран мира)? Ведь можно же сделать ставку на валовой внутренний продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности (ВВП по ППС)!

Этот весьма сложный теоретический показатель учитывает при определении ВВП покупательную способность национальных валют и тем самым стоимость жизни в разных странах. Он довольно активно используется экспертами МВФ и Всемирного банка, в частности, при углубленном сравнительном анализе экономик развитых и развивающихся стран или для более реалистичной оценки уровня бедности на планете.

В России этот более научный вариант "индекса Биг-Мака" весьма популярен, и понятно почему: по этому показателю она, согласно оценкам МВФ, занимает сейчас 6-е место в мире после Китая, США, Индии, Японии, Германии и перед Индонезией. Правда, методология, согласно которой индийская экономика уже сейчас мощнее японской, а Россия конкурирует за 5-е место с ФРГ, но должна быть начеку, как бы ее не обогнала Индонезия, многим может показаться не совсем понятной. Но какое это имеет значение?

Непонятно, но здорово! Этот замечательный ВВП по ППС дает правительству РФ реальный шанс со временем отчитаться перед президентом о выполнении его майского поручения, а рядовым россиянам - испытать чувство глубокого удовлетворения от того, что у них экономика круче, чем в Германии, Великобритании, Франции и во всех других странах Европы.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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