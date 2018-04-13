Комментарий: Удары по Сирии без последствий, но со смыслом

Насколько близко к началу войны между двумя ядерными сверхдержавами находился мир в середине апреля 2018 года, мы сможем узнать только по прошествии времени. Сейчас кажется очевидным, что США, Великобритания и Франция вели себя сдержанно, и что их удары в Сирии ограничились целями, связанными с производством и хранением боевых химических веществ. Жертв среди гражданского населения (согласно имеющимся на данный момент сведениям и при всей осторожности, которой требует любая оценка событий в Сирии), практически не было.

Рациональность военных против некомпетентности политиков

В последние дни неоднократно проводились параллели между нынешней ситуацией и Карибским кризисом, конфронтацией между Советским Союзом и США в 1962 году. С точки зрения риторики мир однозначно дошел до этой точки. Во всяком случае, если судить по сумасбродным твитам Дональда Трампа и хвастливым угрозам российских чиновников. Но тогда речь шла о том, чтобы обеспечить главенство политики над генералами и "докторами Стрейнджлав". 56 лет назад это удалось, и кризис не вышел за рамки политического.

Кристиан Триппе

Но теперь, за несколько дней до ракетных ударов, по обеим сторонам Атлантики были слышны призывы, иногда напоминавшие тяжелые вздохи: надо надеяться, что рациональность армии на этот раз победит. Рациональность и компетентность генералов против полной неосведомленности и бесцеремонности политиков - нужно обладать особым политическим юмором, чтобы оценить эту ситуацию.

Сирия - непредсказуемый театр военных действий

Вспомним еще раз: несколько тысяч российских солдат воюют в Сирии на стороне войск Асада. Два месяца назад российские наемники погибли в результате американского ракетного удара на севере Сирии. Кризис тогда не разразился. На севере Сирии действует возглавляемая США коалиция против так называемого "Исламского государства". На этот раз цели для ракетных ударов были выбраны таким образом, чтобы не задеть ни одного российского солдата.

Линия переговоров между военным руководством США и российским Генеральным штабом кажется стабильной. Эксперты уже давно говорят о том, что несмотря на новый виток конфронтации между Востоком и Западом, профессиональные и более-менее доверительные отношения между высокопоставленными военными с обеих сторон едва ли пострадали.

Сирия, возможно, самый непредсказуемый театр военных действий в истории. Вновь и вновь там сталкиваются войска стран, которые либо формально все еще являются союзниками, либо политически глубоко враждебны друг другу. Вмешательство в конфликт России на стороне Асада и альянс Сирии с Ираном стали решающими для гражданской войны в стране. И так называемые удары возмездия трех западных держав ничего не меняют. Однако они не лишены смысла.

Двойное послание Асаду

Ракетными ударами Вашингтон, Лондон и Париж дают понять две вещи: применение находящегося вне закона оружия массового уничтожения не останется без последствий, и они не будут мириться с циничной ложью и сокрытием военных преступлений - кто бы ни попытался это сделать и ни запускал для этого свою пропагандистскую машину. Кроме того, западные державы не хотят тихо и незаметно покидать геополитическое поле, даже несмотря на то, что все предыдущие годы они вели неудачную, нечеткую и нерешительную политику. Ближний Восток ожидает новое урегулирование, которое должно произойти не только в Москве и Тегеране. Это и есть двойное послание, которое несут ракетные удары по химическим фабрикам Асада.

Но есть еще и третье: США действовали не в одиночку, а в альянсе с Францией и Великобританией - в военном единстве и тесном политическом сотрудничестве. Нельзя не согласиться, что во второй год президентского срока Дональда Трампа это хорошая новость.

Автор: Кристиан Триппе, обозреватель DW

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