Комментарий: Трамп поступил правильно, выслав российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп принял 26 марта экстраординарное решение. Он распорядился выслать десятки российских дипломатов, вынудив таким образом Москву закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле. Таким был ответ американского президента на сообщения о том, что Кремль, вероятно, стоит за отравлением бывшего российского шпиона и его дочери.

Почему же эта реакция необычна? С одной стороны, его решение согласуется с действиями традиционных европейских партнеров, ведь и Германия, Франция, Польша и многие другие страны выслали российских дипломатов, продемонстрировав солидарность с Великобританией. С другой стороны, Трамп занял четкую позицию по отношению к Кремлю и к российскому президенту Владимиру Путину.

Михаэль Книгге

Для политика, который до сих пор проявлял мало интереса к трансатлантическим отношениям, а недавно даже угрожал традиционным партнерам Вашингтона импортными пошлинами, это необычный шаг.

Наказание России также крайне неожиданно для президента, в отношении которого ведутся расследования, как раз касающиеся российского вмешательства в предвыборную кампанию в США. А к этому можно добавить еще и то, что недавно Трамп поздравил Путина с победой на выборах - наперекор четкой рекомендации не делать этого, которую дал его советник по национальной безопасности, сразу после этого уволенный.

Совсем не так, как всегда

Что вызывает интерес во вчерашних событиях - это полная противоположность прежним интуитивным решениям Трампа и его известным убеждениям. Его избирательная кампания и президентство были до сих пор отмечены дружественным отношением к Кремлю и лично Путину. Уже многократно Трамп с похвалой отзывался о стиле руководства российского президента.

Еще в качестве кандидата в президенты Дональд Трамп неоднократно давал понять, что намерен улучшить отношения с Россией. Заняв этот пост, он не дал ужесточить санкции против Москвы, чего добивался Конгресс. Когда его собственная спецслужба заявила о том, что Россия вмешалась в американские выборы, он назвал это высказывание "фейковой новостью". Он уволил высокопоставленных госчиновников, например директора ФБР Джеймса Коми, который дал ход расследованиям о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Трамп по-прежнему ставит палки в колеса расследованиям спецпрокурора Роберта Мюллера.

Что толкнуло Трампа на шаг против России?

Кто-то может, наверное, подумать, что наглое отравление в Великобритании заставило Трампа переосмыслить благожелательное отношение к России. Однако аргументов в пользу этого маловато. Только на прошлой неделе Трамп не послушался своих советников и поздравил Путина с победой на выборах, которые большинство наблюдателей не считают ни честными, ни свободными.

Кроме того, официальный пресс-релиз о высылке российских дипломатов сформулирован очень осторожно. Последняя фраза вновь подчеркивает, что Трамп и впредь готов работать над улучшением отношений с Россией. Это единственный раз, когда в этом заявлении Белого дома Трамп называется по имени. Кроме этого случая текст не содержит никаких цитат президента.

Имя Путина также нигде не упоминается. Это многое говорит о президенте, который обычно не упускает случая собственными словами рассказать миру о своих успехах. Так что маловероятно, что Трамп теперь видит Россию в новом свете. Более правдоподобно, что Трамп поддался постоянному давлению на национальном и международном уровне.

Члены Конгресса, правительственные чиновники, европейские партнеры Вашингтона, НАТО - все разделяли мнение, что США не могут просто наблюдать за происходящим сложа руки. Вместо этого ситуация требовала проявления солидарности с Великобританией и европейскими партнерами.

И они оказались правы. Было бы немыслимо, если бы США не поддержали Европу и тем самым не наказали Россию за ее агрессивные действия на британской земле. Тем не менее, если мы что-то и усвоили за время пребывания Трампа у власти, то это то, что этот президент неоднократно демонстрировал, что он очень даже может делать вещи, о которых прежде нельзя было и подумать. Тем больше причин радоваться, что на этот раз он этого не сделал.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

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