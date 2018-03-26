 Комментарий: Трамп поступил правильно, выслав российских дипломатов | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 27.03.2018
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Мнения

Комментарий: Трамп поступил правильно, выслав российских дипломатов

Выслать российских дипломатов было верным решением Трампа. Президент США поддержал европейских партнеров Вашингтона. Впрочем, не совсем по своей воле, считает Михаэль Книгге.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп принял 26 марта экстраординарное решение. Он распорядился выслать десятки российских дипломатов, вынудив таким образом Москву закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле. Таким был ответ американского президента на сообщения о том, что Кремль, вероятно, стоит за отравлением бывшего российского шпиона и его дочери.

Почему же эта реакция необычна? С одной стороны, его решение согласуется с действиями традиционных европейских партнеров, ведь и Германия, Франция, Польша и многие другие страны выслали российских дипломатов, продемонстрировав солидарность с Великобританией. С другой стороны, Трамп занял четкую позицию по отношению к Кремлю и к российскому президенту Владимиру Путину.

Михаэль Книгге

Михаэль Книгге

Для политика, который до сих пор проявлял мало интереса к трансатлантическим отношениям, а недавно даже угрожал традиционным партнерам Вашингтона импортными пошлинами, это необычный шаг.

Наказание России также крайне неожиданно для президента, в отношении которого ведутся расследования, как раз касающиеся российского вмешательства в предвыборную кампанию в США. А к этому можно добавить еще и то, что недавно Трамп поздравил Путина с победой на выборах - наперекор четкой рекомендации не делать этого, которую дал его советник по национальной безопасности, сразу после этого уволенный.

Совсем не так, как всегда

Что вызывает интерес во вчерашних событиях - это полная противоположность прежним интуитивным решениям Трампа и его известным убеждениям. Его избирательная кампания и президентство были до сих пор отмечены дружественным отношением к Кремлю и лично Путину. Уже многократно Трамп с похвалой отзывался о стиле руководства российского президента.

Еще в качестве кандидата в президенты Дональд Трамп неоднократно давал понять, что намерен улучшить отношения с Россией. Заняв этот пост, он не дал ужесточить санкции против Москвы, чего добивался Конгресс. Когда его собственная спецслужба заявила о том, что Россия вмешалась в американские выборы, он назвал это высказывание "фейковой новостью". Он уволил высокопоставленных госчиновников, например директора ФБР Джеймса Коми, который дал ход расследованиям о возможном вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Трамп по-прежнему ставит палки в колеса расследованиям спецпрокурора Роберта Мюллера.

Что толкнуло Трампа на шаг против России?

Кто-то может, наверное, подумать, что наглое отравление в Великобритании заставило Трампа переосмыслить благожелательное отношение к России. Однако аргументов в пользу этого маловато. Только на прошлой неделе Трамп не послушался своих советников и поздравил Путина с победой на выборах, которые большинство наблюдателей не считают ни честными, ни свободными.

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Кроме того, официальный пресс-релиз о высылке российских дипломатов сформулирован очень осторожно. Последняя фраза вновь подчеркивает, что Трамп и впредь готов работать над улучшением отношений с Россией. Это единственный раз, когда в этом заявлении Белого дома Трамп называется по имени. Кроме этого случая текст не содержит никаких цитат президента.

Имя Путина также нигде не упоминается. Это многое говорит о президенте, который обычно не упускает случая собственными словами рассказать миру о своих успехах. Так что маловероятно, что Трамп теперь видит Россию в новом свете. Более правдоподобно, что Трамп поддался постоянному давлению на национальном и международном уровне.

Члены Конгресса, правительственные чиновники, европейские партнеры Вашингтона, НАТО - все разделяли мнение, что США не могут просто наблюдать за происходящим сложа руки. Вместо этого ситуация требовала проявления солидарности с Великобританией и европейскими партнерами.

И они оказались правы. Было бы немыслимо, если бы США не поддержали Европу и тем самым не наказали Россию за ее агрессивные действия на британской земле. Тем не менее, если мы что-то и усвоили за время пребывания Трампа у власти, то это то, что этот президент неоднократно демонстрировал, что он очень даже может делать вещи, о которых прежде нельзя было и подумать. Тем больше причин радоваться, что на этот раз он этого не сделал.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Роберт Мадж, Михаил Бушуев


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