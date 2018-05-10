Комментарий: Трамп и Нетаньяху обыграли Тегеран и Москву

Стоя на Красной площади рядом с Владимиром Путиным во время торжественной церемонии, посвященной Дню Победы, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трудом скрывал довольную улыбку на лице.

Война улыбок

Появление в Москве главы правительства Израиля серьезно подняло символическое международное значение церемонии. Ведь видные западные политики с 2014 года в Москву наведываются нечасто, а уж на праздники и вовсе почти не приезжают. Однако приезд Нетаньяху, в сущности, оказался своего рода "утешительным призом" Кремлю. Ведь накануне президент Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий – соглашения 2015 года между иранским режимом, пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией.

В Израиле это соглашение справедливо считают угрожающим безопасности страны, поэтому несказанно рады решению Белого дома выйти из него и вновь ввести санкции против Тегерана. Так что довольный вид главы израильского кабинета был полностью оправдан. Думаю, радости Нетаньяху добавил и тот факт, что широко улыбаться ему и демонстрировать дружелюбие должен был главный союзник и защитник Ирана на международной арене – Владимир Путин. Более того, и до, и после московских торжеств ВВС Израиля нанесли удары по различным объектам в Сирии, в том числе иранским. О чем Нетаньяху говорил Путин на переговорах за закрытыми дверями, можно догадаться: о том, что Израиль ставит свою безопасность превыше всего и не остановится перед полномасштабной войной с Ираном, если потребуется. Кремлю на это ответить нечем.

Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель и Дональд Трамп (фото из архива)

О, дивные времена!

Казалось бы, на первый взгляд, выход Америки из Совместного плана должен был удовлетворить и Москву. Начиная с советских времен в Кремле всегда радуются, когда между США и их европейскими союзниками возникает раскол. А тут он явно налицо. Макрон, Меркель и Борис Джонсон все последние недели только тем и занимались, что уговаривали Трампа не рвать соглашение, подписанное Обамой. Нечто похожее было в 2003 году, когда Герхард Шрёдер и Жак Ширак категорически воспротивились планам Вашингтона вторгнуться в Ирак. Путин тогда присоединился к федеральному канцлеру и французскому президенту, удачно создав себе имидж "разумного и миролюбивого европейца" на Западе и принципиального борца с США дома, в России.

О, какие дивные это были времена! Международный бомонд чествовал Владимира Владимировича на трехсотлетии основания Санкт-Петербурга. Тем временем цена нефти росла. В Белом доме на Краснопресненской набережной Москвы премьер-министр Касьянов и его кабинет экономических либералов каждый месяц выдвигали новые идеи либерализации экономки. Михаил Ходорковский был еще на воле, а Билл Браудер ворочал миллиардами портфельных инвестиций. Завершавшаяся война в Чечне, теракт в театре на Дубровке и расправа над НТВ казались неприятными, но все же мелкими издержками "авторитарной модернизации" и "управляемой демократии". Москве тогда не нужно было очаровывать европейцев – они сами бросались в объятия Путина. Да и администрация Джорджа Буша-младшего, несмотря на влияние "неоконсерваторов", все же поддерживала постоянный диалог с Кремлем. Казалось, еще чуть-чуть – и Москва начнет серьезно влиять на трансатлантические отношения. Не сложилось.

Путин в изоляции

Сегодня Кремль находится в плотной международной изоляции и вынужден радоваться приезду Нетаньяху (который не приехал бы, если бы не преследовал вполне конкретные интересы своей страны). Война с Украиной, затянувшаяся война в Сирии, "дело Скрипаля", обвинения во вмешательстве в американские, а теперь и британские выборы. И санкции, санкции, санкции – чуть ли не каждую неделю новые. В Париже – не скрывающий своей снисходительности и недоверия Эмманюэль Макрон. В Берлине – уставшая Меркель и новый глава МИД Хайко Мас, настроенный значительно более скептически по отношению к Москве, чем его социал-демократические предшественники.

И над всем этим парит Дональд Трамп, легко отобравший у Владимира Путина титул чемпиона мира по непредсказуемости. А с Трампом вместе – знатные "кремлефилы" Пенс, Болтон, Помпео и Маттис. В полном соответствии с трамповским лозунгом "Сделаем Америку вновь великой" они просто плюют на интересы Москвы и делают то, что считают нужным. Через сутки после объявления о выходе из иранской сделки, Вашингтон ввел новые санкции против российских предприятий и военной разведки. Этим самым американцы показали, что союзников тегеранских мулл они тоже не оставят без внимания.

Европейцы уже поняли: с Трампом бесполезно бороться, нужно научиться его уговаривать, заверять в дружбе, подставлять плечо – в надежде, что он изменит то или иное решение. А если не выходит – терпеливо ждать. Авось в 2020 году он не переизберется. И уж совсем точно покинет Белый дом в 2024 году. В любом случае, никаких дипломатических коалиций с Путиным, как было в 2003 году, никто строить не будет. И европейские компании предпочтут вновь уйти с иранского рынка, чем попасть под санкции США. Да и российские тоже. Компания сына генерального прокурора Чайки Игоря отказалась от планов строительства завода по опреснению воды в Иране. Причина – невозможность закупить необходимое оборудование из-за санкций.

Кремль нервно "курит" в сторонке

Также станет вести себя и Кремль. Россия ничего не может сделать для своего главного союзника на Ближнем Востоке. Путин будет вынужден держаться в стороне от нарастающего противостояния Ирана с Израилем и США. У него нет ни сил, ни средств, ни желания "попадать под раздачу" в конфликте, где у России нет ни одного козыря, зато есть масса уязвимых мест. И это неизбежно обнажит главную слабость ближневосточной политики Москвы – отсутствие в регионе сколь-либо значимых реальных стратегических интересов. Вся ближневосточная политика Кремля вертится вокруг идеи противостояния Соединенным Штатам. И если бы завтра Трамп предложил Путину: "Забирай, Владимир, Украину с Молдовой и Грузией, а мне оставь на закуску своих иранских друзей!", то российский президент, несомненно, с радостью пошел бы на размен.

Но такого предложения не последует. Поэтому придется уворачиваться от израильских ракет и камер американских беспилотников, на публике угрожать сбивать самолеты Шестого флота США, а за кулисами обсуждать пролетные коридоры, общаться с лидерами "Хизболлы", но молчать, когда их взрывает "Моссад", и надеяться, что американцы и израильтяне не решат окончательно насолить Ирану и подобрать Башару Асаду замену - на свой, американо-израильский вкус.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Российская политика в карикатурах Жесткою рукою, или Инаугурация Путина на фоне протестов 7 мая Владимир Путин в очередной раз занял пост президента РФ. За 2 дня до этого власти жестко разогнали акции протеста против инаугурации "Он нам не царь". Сергей Елкин о методах правления нового старого президента.

Российская политика в карикатурах Чего ждать Медведеву от нового срока Путина Владимир Путин может предложить кандидатуру премьер-министра сразу после инаугурации. Будет ли это снова Дмитрий Медведев, гадает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Свобода печати по-русски 3 мая - Всемирный день свободы печати. Правда, некоторые в России эту свободу понимают по-своему, считает карикатурист Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Примерит ли Россия армянский сценарий? События в Армении продолжают развиваться стремительно. Мирные протесты охватили уже всю страну. Карикатурист Сергей Елкин об армянском сценарии и о том, кому он к лицу.

Российская политика в карикатурах Между Россией и офшорами - от чего страдают олигархи Хранить деньги на родине? Или в офшорах? Карикатурист Сергей Елкин сочувствует российским олигархам, перед которыми то и дело встает сложный выбор между чумой и холерой.

Российская политика в карикатурах Кора дуба от всех болезней, или Какой народ - такие и лекарства Андрей Макаревич разразился острой критикой в адрес депутатов, советовавших россиянам лечиться корой дуба и боярышником, а заодно и самих россиян, терпящих подобные "эксперименты" над собой. Взгляд Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Армения в свободном полете - кто следующий? Неожиданная развязка политической ситуации в Армении и отставка Сержа Саргсяна, к которой его вынудили протестующие, вряд ли обрадовали Кремль. Почему - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Армянский протест и отставка Саргсяна: взгляд из Москвы Протестующие в Армении ликуют – им удалось добиться отставки Сержа Саргсяна, экс-президента страны, который намеревался стать премьером. Сергей Елкин о том, кого такое развитие ситуации не порадовало.

Российская политика в карикатурах Прямые полеты в США: близится закрытие Америки? Российский МИД предупредил о возможном прекращении прямого авиасообщения между РФ и США. Причина - якобы проблемы экипажей "Аэрофлота" с визами. Взгляд Сергея Елкина на предостережения МИДа.

Российская политика в карикатурах Российская экономика в одной картинке По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.

Российская политика в карикатурах Роскомнадзор охотится за Telegram по всему интернету Роскомнадзор заблокировал почти два миллиона сайтов, пытаясь добиться ограничения доступа к мессенджеру Telegram. Взгляд Сергея Елкина на действия ведомства.

Российская политика в карикатурах По кому ударит российский ответ на американские санкции Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".

Российская политика в карикатурах Роскомнадзор вцепился в Telegram Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России. Его заблокируют "в ближайшее время", заявил глава ведомства и уточнил: "Когда нападу - не скажу". Сергей Елкин об атаке на мессенджер.

Российская политика в карикатурах Последствия санкций США: для рубля настали тяжелые времена На фоне новых санкций и обострения ситуации в Сирии курс рубля к евро достиг минимального значения за последние полтора года. Сергей Елкин о перспективах российской валюты.

Российская политика в карикатурах Дерипаска в санкционном списке США: вслед за Рыбкой уплыло полцарства После попадания Олега Дерипаски в санкционный список США акции его компании "Русал" упали более чем на 48 процентов. Скандал с Настей Рыбкой аукнулся олигарху, считает Сергей Елкин.

Российская политика в карикатурах Чем прикрывается Кремль в истории отравления Скрипаля Британский премьер Мэй, требуя от Москвы разъяснений в связи с отравлением двойного агента Скрипаля, выдвинула Кремлю ультиматум. Сергей Елкин о спасительной "соломинке" Путина.

Российская политика в карикатурах В аргентинском кокаиновом скандале замешаны спецслужбы РФ? В истории с обнаружением в посольстве РФ в Аргентине 400 кг кокаина больше вопросов, чем ответов. Карикатурист Сергей Елкин о сомнительном использовании щита и меча - символа спецслужб.

Российская политика в карикатурах "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа? После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

Российская политика в карикатурах Путин и атомное оружие: когда ракеты служат рупором Громкие заявления Владимира Путина об испытаниях Россией новых видов ракетного оружия не остались незамеченными за рубежом. Карикатурист Сергей Елкин о риторике президента РФ.

Российская политика в карикатурах У кого Владимир Путин научился пугать мир ракетами В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новой российской атомной ракете. Карикатурист Сергей Елкин знает, кого это известие возмутило больше всего.

Российская политика в карикатурах "Газпром" - ручной монстр Владимира Путина "Газпрому" исполнилось 25 лет. За это время концерн превратился в мощный политический инструмент, которым умело пользуется Владимир Путин. Карикатура Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Рыбке на YouTube вход (заплыв) запрещен YouTube потребовал от канала "Навальный Live" удалить программу про Олега Дерипаску, Сергея Приходько и Настю Рыбку. Карикатурист Сергей Елкин проиллюстрировал этот запрет.

Российская политика в карикатурах Олимпиада, МОК и российские спортсмены: снова вместе? Международный спортивный арбитраж (CAS) признал неправомерным отстранение от Олимпиады в Пхёнчхане 28 российских атлетов. Карикатурист Сергей Елкин об их победе в баттле с МОК.

Российская политика в карикатурах Как Путин может отреагировать на "Кремлевский доклад" Вашингтон опубликовал "Кремлевский доклад". В нем - 210 лиц из окружения Путина, которым угрожают санкции США. Карикатурист Сергей Елкин - о возможной реакции российского президента.

Российская политика в карикатурах ЕС и Россия спорят о поставках свинины: дело не в санкциях Еще до продэмбарго Россия запретила импорт свинины из стран Евросоюза. Брюссель требует за это компенсацию в 1,4 млрд евро. Карикатурист Сергей Елкин увидел этот спор так.

Российская политика в карикатурах 8 лет для Улюкаева - много или мало? Сечин знает ответ Экс-министр Алексей Улюкаев приговорен к 8 годам по обвинению в получении взятки от "Роснефти". О том, как мог отреагировать на решение суда глава "Роснефти" Игорь Сечин - в карикатуре Сергея Елкина.

Российская политика в карикатурах Иностранные СМИ в России как "иноагенты" Зарубежные СМИ в России могут быть отнесены к категории "иностранных агентов", а свои публикации им придется помечать специальным образом. Так? - спрашивает Сергей Елкин. Автор: Сергей Елкин

