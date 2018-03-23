 Комментарий: Трагедия в Кемерово как кризис доверия в обществе | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 26.03.2018
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Иван Преображенский

Комментарий: Трагедия в Кемерово как кризис доверия в обществе

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово продемонстрировал, что у российского общества исчезло чувство самосохранения, пишет политолог Иван Преображенский специально для DW.

Russland Brand in einem Einkaufszentrum in der sibirischen Stadt Kemerowo (picture-alliance/dpa/TASS/D. Aikin)

От таких новостей, как из Кемерово, слезы сами текут из глаз, а руки трясутся, когда надо что-то написать. И, конечно, родителям и родственникам погибших никакие наши соболезнования не заменят их близких. Кажется, что о таких трагедиях лучше вообще ничего не говорить. Однако и молчать преступно, потому что гибель людей в Кемерово - это приговор нашему обществу.

Отсутствие доверия

Может быть, я черствый человек, но меня не волнуют погибшие звери из контактного зоопарка. Меня ужасает, что детей, как животных в клетке, могли запереть в зрительном зале кинотеатра. Страшно говорить, но многие ли из нас возразили бы, если бы им хотелось пройтись за покупками, а предусмотрительный билетер пообещал бы запереть зал до конца сеанса, чтобы дети не вышли и не потерялись. Ничего, что они даже пописать выйти не смогут. Многие бы запротестовали, резонно указав, что это нарушение и прав тех, кто остается в кинозале, и нарушение правил безопасности?

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Взрослые не верят детям, тогда как трагедия в Кемерово показывает, что доверия не заслуживаем мы сами, вся созданная нами система жизни, которая не смогла уберечь их от смерти. Система прогнила сверху донизу и начинает рушиться нам на головы. Всем понятно, что такие торговые центры, как в Кемерово, могут возникнуть только в тесной спайке власти и кормящегося около нее бизнеса. Как и в Волоколамске, где огромная свалка отравляет целый город, от нашей слабости или цинизма страдают и гибнут дети, ради которых большинство из нас, по крайней мере на словах, живет. Надо признать, в России мы больше не можем защитить своих детей.

Все вместе мы превратились в один большой контактный зоопарк для тех людей, которые считают, что приватизировали страну. Не только ее нефтяные вышки, алмазы и газовые месторождения, но также торговые центры, кинотеатры и даже свалки. Причем жажда наживы у них так велика, что они потеряли чувство самосохранения, и мы вслед за ними. Они крадут деньги, выделенные на пожарные сигнализации, берут взятки за их отсутствие, а потом теряют при пожарах собственных внуков. При этом, несмотря на позитивные тенденции последнего времени в сфере защиты от пожаров, страна все еще остается в опасной близости от лидерской "красной" группы государств, где дела с этим обстоят хуже всего.

Лоскутное одеяло России

Трагедия в Кемерово наглядно показала, насколько не едина Россия. Власти рапортуют: врачи из Москвы во время сеанса телемедицины решили, как лечить пострадавших при пожаре. В кемеровских школах проводится онлайн перекличка, чтобы проверить, не затерялся ли кто-то навсегда в огне торгового центра. Что стоит за этими достижениями современных технологий? Например, это свидетельство нехватки квалифицированных врачей в Кемеровской области. Лучше бы самолет вместо главы МЧС, ведомства, которое не смогло предотвратить, трагедию, привез в Кемерово врачей.

Онлайн-перекличка - одновременно и показуха, и признак всеобщего недоверия. "Большие начальники" демонстрируют заботу и одновременно перепроверяют учителей и родителей - не забыл ли кто-нибудь о существовании своего сына, дочери или просто ученика, который так и не проявился через сутки после пожара.

Контекст

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Когда барахлят люди, нет смысла говорить об отсутствии современных пожарных автомобилей или вертолетов, которые могли бы спасать детей через окна четвертого этажа, или специальных устройств, которые могли бы пробивать стены в нужных частях здания, чтобы спасти застрявших в огненной ловушке детей и взрослых. Кемеровская трагедия также показывает, что Россия для россиян - это телекартинка, если дело происходит даже в соседнем регионе. Власти и подконтрольные им СМИ знают об этом, лгут и замалчивают, как в Советском Союзе все, что может навредить президенту Владимиру Путину, его приближенным или губернатору Аману Тулееву.

Запретить запрещать

Сейчас наверняка начнут, как обычно, запрещать все, что попало. Например, пускать детей в кино одних до достижения 18 лет, как будто запертый в зрительном зале взрослый смог бы спастись в пожаре. Или предлагать запретить торговые центры, вспомнят зоозащитники и про запрет контактных зоопарков.

А запрещать надо бесправие, унижение, безразличие и, конечно, самоуправство всех, кто наделен хоть капелькой власти - от президентов и губернаторов до рядового билетера. Этой власти, которая неспособна уберечь жизни наших детей и, в то же время, грозит всему миру ядерной бомбой, давно пора вообще запретить что ли запрещать. А нам - заново воспитывать в себе чувство самосохранение, потому что потерявшее его общество опасно для самого себя.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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