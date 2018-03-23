Комментарий: Трагедия в Кемерово как кризис доверия в обществе | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 26.03.2018

От таких новостей, как из Кемерово, слезы сами текут из глаз, а руки трясутся, когда надо что-то написать. И, конечно, родителям и родственникам погибших никакие наши соболезнования не заменят их близких. Кажется, что о таких трагедиях лучше вообще ничего не говорить. Однако и молчать преступно, потому что гибель людей в Кемерово - это приговор нашему обществу.

Отсутствие доверия

Может быть, я черствый человек, но меня не волнуют погибшие звери из контактного зоопарка. Меня ужасает, что детей, как животных в клетке, могли запереть в зрительном зале кинотеатра. Страшно говорить, но многие ли из нас возразили бы, если бы им хотелось пройтись за покупками, а предусмотрительный билетер пообещал бы запереть зал до конца сеанса, чтобы дети не вышли и не потерялись. Ничего, что они даже пописать выйти не смогут. Многие бы запротестовали, резонно указав, что это нарушение и прав тех, кто остается в кинозале, и нарушение правил безопасности?

Иван Преображенский

Взрослые не верят детям, тогда как трагедия в Кемерово показывает, что доверия не заслуживаем мы сами, вся созданная нами система жизни, которая не смогла уберечь их от смерти. Система прогнила сверху донизу и начинает рушиться нам на головы. Всем понятно, что такие торговые центры, как в Кемерово, могут возникнуть только в тесной спайке власти и кормящегося около нее бизнеса. Как и в Волоколамске, где огромная свалка отравляет целый город, от нашей слабости или цинизма страдают и гибнут дети, ради которых большинство из нас, по крайней мере на словах, живет. Надо признать, в России мы больше не можем защитить своих детей.

Все вместе мы превратились в один большой контактный зоопарк для тех людей, которые считают, что приватизировали страну. Не только ее нефтяные вышки, алмазы и газовые месторождения, но также торговые центры, кинотеатры и даже свалки. Причем жажда наживы у них так велика, что они потеряли чувство самосохранения, и мы вслед за ними. Они крадут деньги, выделенные на пожарные сигнализации, берут взятки за их отсутствие, а потом теряют при пожарах собственных внуков. При этом, несмотря на позитивные тенденции последнего времени в сфере защиты от пожаров, страна все еще остается в опасной близости от лидерской "красной" группы государств, где дела с этим обстоят хуже всего.

Лоскутное одеяло России

Трагедия в Кемерово наглядно показала, насколько не едина Россия. Власти рапортуют: врачи из Москвы во время сеанса телемедицины решили, как лечить пострадавших при пожаре. В кемеровских школах проводится онлайн перекличка, чтобы проверить, не затерялся ли кто-то навсегда в огне торгового центра. Что стоит за этими достижениями современных технологий? Например, это свидетельство нехватки квалифицированных врачей в Кемеровской области. Лучше бы самолет вместо главы МЧС, ведомства, которое не смогло предотвратить, трагедию, привез в Кемерово врачей.

Онлайн-перекличка - одновременно и показуха, и признак всеобщего недоверия. "Большие начальники" демонстрируют заботу и одновременно перепроверяют учителей и родителей - не забыл ли кто-нибудь о существовании своего сына, дочери или просто ученика, который так и не проявился через сутки после пожара.

Когда барахлят люди, нет смысла говорить об отсутствии современных пожарных автомобилей или вертолетов, которые могли бы спасать детей через окна четвертого этажа, или специальных устройств, которые могли бы пробивать стены в нужных частях здания, чтобы спасти застрявших в огненной ловушке детей и взрослых. Кемеровская трагедия также показывает, что Россия для россиян - это телекартинка, если дело происходит даже в соседнем регионе. Власти и подконтрольные им СМИ знают об этом, лгут и замалчивают, как в Советском Союзе все, что может навредить президенту Владимиру Путину, его приближенным или губернатору Аману Тулееву.

Запретить запрещать

Сейчас наверняка начнут, как обычно, запрещать все, что попало. Например, пускать детей в кино одних до достижения 18 лет, как будто запертый в зрительном зале взрослый смог бы спастись в пожаре. Или предлагать запретить торговые центры, вспомнят зоозащитники и про запрет контактных зоопарков.

А запрещать надо бесправие, унижение, безразличие и, конечно, самоуправство всех, кто наделен хоть капелькой власти - от президентов и губернаторов до рядового билетера. Этой власти, которая неспособна уберечь жизни наших детей и, в то же время, грозит всему миру ядерной бомбой, давно пора вообще запретить что ли запрещать. А нам - заново воспитывать в себе чувство самосохранение, потому что потерявшее его общество опасно для самого себя.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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