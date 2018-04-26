 Комментарий: Тимошенко, Порошенко и игра в ″подкидного″ президента | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 27.04.2018
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Сергей Руденко

Комментарий: Тимошенко, Порошенко и игра в "подкидного" президента

Украинская социология - не в пользу Порошенко? О том, почему Юлия Тимошенко лидирует в президентских рейтингах, что это значит для Порошенко и кто станет третьим в их борьбе - мнение Сергея Руденко.

Юлия Тимошенко

Юлия Тимошенко пока лидирует в рейтингах, посвященных президентским выборам на Украине

Два социологических опроса, опубликованных 26 апреля в Украине компаниями "Рейтинг" и "Социс", свидетельствуют о том, что фаворитом президентской гонки является Юлия Тимошенко. За ней с небольшим отрывом друг от друга идут экс-министр обороны Анатолий Гриценко, бывший "регионал" Юрий Бойко, нынешний президент Петр Порошенко, певец Святослав Вакарчук и комик Владимир Зеленский. Из всей этой политической "солянки", по идее, должен появиться спарринг-партнер для Тимошенко, а возможно и для Порошенко. Кто им станет - прояснится к осени.

Тимошенко - лидер рейтингов

Последние полгода Юлия Тимошенко лидирует в рейтингах, посвященных президентским выборам на Украине. Согласно социологическим опросам двух компаний - "Рейтинг" и "Социс", в апреле ее готовы были поддержать соответственно 9% и 8,9% украинцев. Тимошенко имеет свой стабильный электорат. Дважды - на президентских выборах 2010-го и 2014 годов - она занимала второе место. Сейчас "Батькивщина" во главе с Юлией Владимировной пребывает в оппозиции к действующей власти. Поэтому ее высокий рейтинг - вполне закономерен. По крайней мере, на данном этапе можно сказать, что ее шансы на выход во второй тур президентских выборов довольно высоки.

В тройке лидеров в обоих упомянутых рейтингах оказался и бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко (7% и 7,7%). На сегодняшний день он, в отличие от Тимошенко, находится вне парламента. У него есть маленькая и скромная партия "Гражданская позиция", но сказать, что она существенно влияет на политическую жизнь страны, пока нельзя.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Но образ полковника Гриценко как человека "сильной руки" хорошо ложится на нынешнюю ситуацию в стране. Люди устали от войны и неопределенности, они хотят мира, спокойствия и порядка в Украине. Сможет ли это дать экс-министр обороны после прихода в президентский кабинет - трудно сказать. Но для избирателей сегодня он - альтернатива Тимошенко и Порошенко, человек, которому они доверяют и от которого они ждут решительных действий.

Реальным конкурентом для Тимошенко и Гриценко был и остается Петр Порошенко. Как бы политики и эксперты ни трактовали полученные нынешним президентом 5% и 7,9% от социологических служб, нынешний президент имеет все шансы попасть во второй тур выборов. За Порошенко - административный ресурс и медиаподдержка олигархов Рината Ахметова и Виктора Пинчука, возможность принимать важные для страны решения - по Донбассу, Крыму, созданию единой православной церкви, самая большая фракция в парламенте и т.д.

Нынешняя социология - не в его пользу. Однако за 11 месяцев все может кардинально измениться. За это время он должен показать другого Порошенко - ранее не известного украинцам. Успеет ли - зависит от него самого и от его команды.   

Президентская сцена для комика и певца

Сказать, что появление в нынешних президентских рейтингах комика, художественного руководителя "95-го квартала" Владимира Зеленского (6%) и певца Святослава Вакарчука (6%) сильно кого-то удивило, - нельзя. Украинский избиратель давно уже воспринимает политику как часть шоу-бизнеса или театра. Сценические номера Зеленского в телешоу "95-го квартала" ничем не уступают политическим выступлениям в Раде или на телевидении еще двух фаворитов президентской кампании - Вадима Рабиновича и Олега Ляшко. Только последние делают это в статусе народных депутатов, а вот Владимир Зеленский - как актер и комик.

В отличие от художественного руководителя "95-го квартала" лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в украинской политике уже давно. В свое время он поддерживал на президентских выборах Виктора Ющенко, затем был недолгое время народным депутатом Украины и выступал на стороне Евромайдана. Да, формально сейчас он - вне политики. Но его слово было и остается важным для украинцев. Следует сказать, что Святослав - не только популярный певец. Он - кандидат физико-математических наук. Его отец - бывший министр образования и экс-ректор Львовского государственного университета. Словом, рассматривать Вакарчука исключительно в контексте шоу-бизнеса - несправедливо. В Украине он больше, чем певец.

Контекст

Юлия Тимошенко вошла в политический клинч с нынешним украинским премьером, на кону - не только кресло главы кабинета министров, но и будущее президентство, считает журналист Сергей Руденко. (16.02.2017)

За два года до выборов главы украинского государства вырисовывается список претендентов, готовых побороться с Порошенко за президентство. Сергей Руденко о шансах возможных кандидатов.

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты. Нынешнего главу государства Петра Порошенко она обвинила в причастности к коррупции.

Бывший министр обороны Анатолий Гриценко в интервью DW рассказал, какое именно оружие и почему Украина хотела бы получить от Соединенных Штатов.

Зеленский и Вакарчук публично пока не заявляли о своих президентских амбициях. Кто-то справедливо считает, что лидера "Океана Эльзы" в борьбе с Юлией Тимошенко может использовать команда Порошенко, а олигарх Игорь Коломойский - Зеленского для раскрутки партии "Слуга народа" (одноименное название сериала про политиков) для участия в следующих парламентских выборах. Как бы там ни было, можно сказать одно: присутствие Зеленского и Вакарчука в президентских рейтингах - свидетельство недоверия избирателей к нынешним политикам. Украинцы хотят видеть новые лица в политике. Даже если они - из шоу-бизнеса.

Выборы с неизвестным исходом

Украинские выборы-2019, несмотря на всю сегодняшнюю социологию, очевидно, превратятся в очередное политическое противостояние между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко. Все остальные участники избирательной кампании будут играть или в первой, или во второй команде. Даже если они этого и не хотят. Но главная интрига - кто в этом противостоянии станет третьим? Тем самым, с кем Тимошенко или же Порошенко могут выйти во второй тур президентских выборов. И не только выйти, но и получить победу.

Судя по нынешним рейтингам, во втором туре выборов главы украинского государства, кроме Анатолия Гриценко, могут оказаться бывший соратник Януковича Юрий Бойко, один из лидеров партии "За жизнь" Вадим Рабинович и глава Радикальной партии Олег Ляшко. Ну, и упомянутые уже Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский.

Теперь все зависит от политических комбинаций, которые будут разыгрывать команды Тимошенко и Порошенко. В любом случае, давно апробированная в России технология "Голосуй, а то проиграешь" вполне может превратить упомянутых выше потенциальных участников президентской кампании в удобных спарринг-партнеров для Петра Алексеевича или же Юлии Владимировны.

Ситуация, которая на сегодняшний день складывается в стране, к сожалению, не дает четкого ответа на вопрос, кто победит на президентских выборах 2019 года в Украине. Учитывая еще и тот факт, что около 40% украинцев еще до сих пор не определились, за кого они будут голосовать, результат может стать неожиданным. В том числе - и для самих украинцев.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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