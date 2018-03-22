 Комментарий: Савченко ″доигралась″ со спецслужбами | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мнения

Комментарий: Савченко "доигралась" со спецслужбами

Игра в агента 007 вылилась для Надежды Савченко в уголовное дело. Журналист Сергей Руденко о том, как народный депутат и Герой Украины превратилась в "террориста №1" - специально для DW.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Верховная рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, позволив арестовать ее и привлечь к уголовной ответственности. Отныне бывшая узница Кремля, которая была символом борьбы с Российской Федерацией, превратилась во врага №1 Украины. Ведомству Генпрокурора Юрия Луценко предстоит теперь доказать ее вину в суде. Но и без этого можно сказать, что история с Надеждой, отсидевшей в российском СИЗО и заключенной под стражу уже у себя на родине, останется грустной историей постмайданной Украины.

Фиаско Савченко-007

Надежда Савченко - первый народный депутат и Герой Украины, которую прокуратура обвинила в подготовке государственного переворота. Сама Савченко утверждает, что все, о чем с парламентской трибуны 22 марта сообщил Юрий Луценко, было частью ее "большой игры" со спецслужбами. Как утверждает Надежда, она начала создавать "сюрреализм", обсуждая с одним из тех, кого приставила ей администрация президента, варианты проведения теракта в парламенте и уничтожения верхушки страны. Мол, таким образом она провоцировала спецслужбы. Но смысла своих действий Савченко толком так и не смогла объяснить. В итоге игра в агента 007 превратилась в уголовное дело против Надежды Савченко и ее старого знакомого - главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Достаточно ли было у обвиняемой сил и возможностей для организации государственного переворота, сказать трудно. Но вот посеять панику в стране Савченко сотоварищи вполне могли. На видео, обнародованном ГПУ, Герой Украины обсуждает с сообщниками, как организовать государственный переворот. Взрывов и стрельбы в правительственном квартале, где находится здание Верховной рады Украины, было бы вполне достаточно для дестабилизации ситуации в стране. В условиях войны такие шутки недопустимы. Тем более от человека, прошедшего войну и плен.

Что значат слова Луценко без суда?

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что у прокуратуры есть неопровержимые доказательства вины Надежды Савченко. Однако их неопровержимость сможет подтвердить только суд. Глава Генпрокуратуры оптимистически заявляет, что для передачи всех документов дела в суд понадобятся два-три месяца. Достаточно ли будет этого времени, пока что трудно сказать.

За последние три года по требованию прокуратуры неприкосновенности были лишены семь народных депутатов Украины. Ни одно дело пока что не было доведено до суда. Поэтому нет никакой гарантии, что дело Савченко будет логически завершено. Кстати, дело Саакашвили, которого также обвиняли в подготовке госпереворота, до настоящего времени так и остается нерасследованным.

Контекст

Надежду Савченко лишили депутатской неприкосновенности. Прокуратура обвиняет ее в намерениях устроить теракты в Украине. (22.03.2018)

Надежда Савченко планировала совершить теракт в здании Рады, заявил генпрокурор Украины. Сама народный депутат отметила, что большинство украинцев хотели бы взорвать Раду и администрацию президента. (15.03.2018)

Минюст Украины зарегистрировал "Общественно-политическую платформу Надежды Савченко". DW выясняла шансы этой политической силы на выборах в Верховную раду. (20.07.2017)

Но даже если дело Савченко окажется в суде, доказать ее вину, по всей видимости, будет не просто в силу разных причин. Одна из них - законность собранных Генеральной прокуратурой доказательств против Надежды. Ведь без согласия Верховной рады следователи не имели права проводить негласные действия в отношении народного депутата Украины. Вероятно, на этом и будут строить свою защиту адвокаты. К тому же не стоит забывать, что Савченко считают креатурой Виктора Медведчука - юриста, выигравшего не один судебный процесс.

Не исключено, что в деле Савченко появятся новые фигуранты, новые доказательства и новые умозаключения Генерального прокурора. Очевидно, нам предстоит еще долго быть свидетелями сериала с участием бывшей летчицы и Юрия Луценко. Правда, не уверен, что мы получим ответ на вопрос, зачем Савченко было "переворачивать" власть в Украине. А хотелось бы. По крайней мере, прокурор уж точно должен знать, чего в этом больше - безбашенности Надежды, действий российских спецслужб или провокаторов, которые "вели" Надежду. 

Технический кандидат для Порошенко

До очередных выборов главы украинского государства остается год. Надежда неоднократно заявляла о желании участвовать в президентских выборах. До сих пор она находилась в арьергарде украинской политики. На сегодняшний день у Савченко нет шансов не только стать президентом, но и пройти во второй тур выборов. Но статус "террориста №1" в стране и уголовное дело гарантируют ей хорошую информационную поддержку. Так что если бывшая летчица все же решит побороться за президентский пост, она может стать техническим кандидатом для Петра Порошенко и перетянуть на свою сторону часть электората Юлии Тимошенко.

Надежда может превратиться в Анти-Юлю. В политического Робин Гуда, покинувшего ряды "Батькивщины". Дерзкая, оппонирующая власти, готовая взрывать здание Верховной рады. Чем не герой современного украинского политического эпоса? Тем более в Украине особое отношение к гонимым властью.

Сможет ли Савченко "погасить" нынешний президентский рейтинг Тимошенко, сейчас трудно предугадать. Вне всякого сомнения, Надежда уверена в том, что ее стремление к президентству не имеет ничего общего с ролью технического кандидата. Хотя именно в него бывшую летчицу может превратить Юрий Луценко - при умелом ведении дела. Ведь очевидно, что, принимая решение открыть дело против Савченко, генеральный прокурор должен был предусмотреть и тот вариант, при котором вина Надежды не будет доказана. И едва ли цель Луценко может заключаться лишь в том, чтобы отправить Савченко в украинскую тюрьму.   

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:
Смотреть видео 02:05

Европейские депутаты не одобряют переговоры Савченко с сепаратистами

  • Карикатура Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Нафтогаз" и "Газпром": Давид против Голиафа?

    После того, как Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" компенсацию за недопоставку газа, спор между компаниями разгорелся с новой силой. Сергей Елкин увидел это так.

  • Karikatur von Sergey Elkin (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко сказал Саакашвили уходить, но он остался

    Попытка задержания Михаила Саакашвили в Киеве провалилась. Сторонники отбили политика. Карикатурист Сергей Елкин следит за протестами в украинской столице.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Machtkampf in der Ostukraine.

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кто и кому сыплет соль на раны в Луганске

    Кремль пока отказывается комментировать сообщения о борьбе за власть между сепаратистами в "ЛНР". Карикатурист Сергей Елкин полагает, что неспроста.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Саакашвили от Порошенко против своей воли ушел

    Президент Украины Петр Порошенко лишил Михаила Саакашвили украинского гражданства. Карикатурист Сергей Елкин об обстоятельствах произошедшего.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Путин в голубом: новый имидж президента России

    Владимир Путин предложил отправить в Донбасс "голубые каски" ООН. Карикатурист Сергей Елкин о новом миротворческом амплуа российского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Siemens на Крым напоролся

    Скандал вокруг поставки газовых турбин концерна Siemens, оказавшихся - несмотря на санкции - в аннексированном Россией Крыму, продолжается.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Как Захарченко Киев "Малороссией" пугал

    Глава самопровозглашенной "ДНР" Захарченко объявил о создании вместо Украины нового государства - "Малороссии" со столицей в Донецке.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Порошенко ополчился на "Яндекс" и "Одноклассников"

    По указу Петра Порошенко на Украине ввели запрет на "Яндекс", Mail.ru, "В контакте" и "Одноклассников". Карикатурист Сергей Елкин о новой информационной политике украинского президента.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кнут вместо пряника, или Трамп призвал вернуть Крым

    Дональд Трамп ожидает от Москвы возврата Крыма Украине, заявил его пресс-секретарь. Сергей Елкин о несбывшихся надеждах Путина.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Ле Пен спела "Крымскую серенаду" для Путина

    Глава ультраправого "Национального фронта" Марин Ле Пен заявила, что Крым никогда не был украинским, и пообещала в случае победы на выборах во Франции признать его российским.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Кремль "переупаковал" Крым

    Крымский федеральный округ, созданный весной 2014 года после аннексии полуострова Россией, по распоряжению Путина включили в состав Южного федерального округа.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тайна переписки Суркова

    Владислав Сурков не пользуется электронной почтой, заявили в Кремле в ответ на обнародованную хакерами переписку помощника президента РФ о "плане дестабилизации Украины". Сергей Елкин о том, как происходило похищение.

  • Karikatur von Sergey Elkin Wladimir Putin Ukraine (Sergey Elkin)

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Почему Путин не видит смысла в "нормандском формате"

    После "диверсии" в Крыму президент РФ назвал "бессмысленными" переговоры в "нормандском формате". Карикатурист Сергей Елкин вспомнил другие слова Путина и объяснил его нежелание говорить об Украине на саммите G20.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Тяжелый случай, или Что оставил Яценюк Гройсману

    Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на посту премьер-министра Украины.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    "Панамские досье", или Что общего у Путина, Алиева и Порошенко

    У лидеров России, Азербайджана и Украины разные взляды на политику. Но, видимо, не на распоряжение финансами. О некоторых "героях" офшорного скандала.

  • Карикатура

    Украина в карикатурах Сергея Елкина

    Украинский ответ на российский запрет

    Киев принял аналогичные меры в отношении Москвы и остановил транзит российских грузовиков через Украину.

    Автор: Сергей Елкин


Контекст

Украина в карикатурах Сергея Елкина

В подборке DW - реакции карикатуриста Сергея Елкина на события, связанные с Украиной. (27.07.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Европейские депутаты не одобряют переговоры Савченко с сепаратистами  

Надежда Савченко глазами немецкого журналиста  

Савченко о популярности, ситуации на востоке Украины и президентстве  

Также по теме

Ukraine Nadezhda Savchenko

Как Надежда Савченко из героини превратилась в подследственную 22.03.2018

Украинский парламент удовлетворил представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Надежды Савченко.

Ukraine Parlament Nadeschda Sawtschenko

Комментарий: Надежда Савченко - путь от героини до политического фрика 16.03.2018

Те, кто думает, что, арестовав Надежду Савченко, украинские власти наберут очки, - сильно ошибаются. СИЗО для нее станет еще одним политическим трамплином, считает Сергей Руденко.

Самые читаемые сегодня

ЕС отзывает своего посла из Москвы из-за отравления Скрипаля  

Комментарий: Савченко "доигралась" со спецслужбами  

Дело Скрипаля на саммите ЕС: новые санкции против Кремля?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW