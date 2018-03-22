Комментарий: Савченко ″доигралась″ со спецслужбами | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 22.03.2018

Верховная рада Украины лишила Надежду Савченко депутатской неприкосновенности, позволив арестовать ее и привлечь к уголовной ответственности. Отныне бывшая узница Кремля, которая была символом борьбы с Российской Федерацией, превратилась во врага №1 Украины. Ведомству Генпрокурора Юрия Луценко предстоит теперь доказать ее вину в суде. Но и без этого можно сказать, что история с Надеждой, отсидевшей в российском СИЗО и заключенной под стражу уже у себя на родине, останется грустной историей постмайданной Украины.

Фиаско Савченко-007

Надежда Савченко - первый народный депутат и Герой Украины, которую прокуратура обвинила в подготовке государственного переворота. Сама Савченко утверждает, что все, о чем с парламентской трибуны 22 марта сообщил Юрий Луценко, было частью ее "большой игры" со спецслужбами. Как утверждает Надежда, она начала создавать "сюрреализм", обсуждая с одним из тех, кого приставила ей администрация президента, варианты проведения теракта в парламенте и уничтожения верхушки страны. Мол, таким образом она провоцировала спецслужбы. Но смысла своих действий Савченко толком так и не смогла объяснить. В итоге игра в агента 007 превратилась в уголовное дело против Надежды Савченко и ее старого знакомого - главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана.

Сергей Руденко

Достаточно ли было у обвиняемой сил и возможностей для организации государственного переворота, сказать трудно. Но вот посеять панику в стране Савченко сотоварищи вполне могли. На видео, обнародованном ГПУ, Герой Украины обсуждает с сообщниками, как организовать государственный переворот. Взрывов и стрельбы в правительственном квартале, где находится здание Верховной рады Украины, было бы вполне достаточно для дестабилизации ситуации в стране. В условиях войны такие шутки недопустимы. Тем более от человека, прошедшего войну и плен.

Что значат слова Луценко без суда?

Генпрокурор Юрий Луценко утверждает, что у прокуратуры есть неопровержимые доказательства вины Надежды Савченко. Однако их неопровержимость сможет подтвердить только суд. Глава Генпрокуратуры оптимистически заявляет, что для передачи всех документов дела в суд понадобятся два-три месяца. Достаточно ли будет этого времени, пока что трудно сказать.

За последние три года по требованию прокуратуры неприкосновенности были лишены семь народных депутатов Украины. Ни одно дело пока что не было доведено до суда. Поэтому нет никакой гарантии, что дело Савченко будет логически завершено. Кстати, дело Саакашвили, которого также обвиняли в подготовке госпереворота, до настоящего времени так и остается нерасследованным.

Но даже если дело Савченко окажется в суде, доказать ее вину, по всей видимости, будет не просто в силу разных причин. Одна из них - законность собранных Генеральной прокуратурой доказательств против Надежды. Ведь без согласия Верховной рады следователи не имели права проводить негласные действия в отношении народного депутата Украины. Вероятно, на этом и будут строить свою защиту адвокаты. К тому же не стоит забывать, что Савченко считают креатурой Виктора Медведчука - юриста, выигравшего не один судебный процесс.

Не исключено, что в деле Савченко появятся новые фигуранты, новые доказательства и новые умозаключения Генерального прокурора. Очевидно, нам предстоит еще долго быть свидетелями сериала с участием бывшей летчицы и Юрия Луценко. Правда, не уверен, что мы получим ответ на вопрос, зачем Савченко было "переворачивать" власть в Украине. А хотелось бы. По крайней мере, прокурор уж точно должен знать, чего в этом больше - безбашенности Надежды, действий российских спецслужб или провокаторов, которые "вели" Надежду.

Технический кандидат для Порошенко

До очередных выборов главы украинского государства остается год. Надежда неоднократно заявляла о желании участвовать в президентских выборах. До сих пор она находилась в арьергарде украинской политики. На сегодняшний день у Савченко нет шансов не только стать президентом, но и пройти во второй тур выборов. Но статус "террориста №1" в стране и уголовное дело гарантируют ей хорошую информационную поддержку. Так что если бывшая летчица все же решит побороться за президентский пост, она может стать техническим кандидатом для Петра Порошенко и перетянуть на свою сторону часть электората Юлии Тимошенко.

Надежда может превратиться в Анти-Юлю. В политического Робин Гуда, покинувшего ряды "Батькивщины". Дерзкая, оппонирующая власти, готовая взрывать здание Верховной рады. Чем не герой современного украинского политического эпоса? Тем более в Украине особое отношение к гонимым властью.

Сможет ли Савченко "погасить" нынешний президентский рейтинг Тимошенко, сейчас трудно предугадать. Вне всякого сомнения, Надежда уверена в том, что ее стремление к президентству не имеет ничего общего с ролью технического кандидата. Хотя именно в него бывшую летчицу может превратить Юрий Луценко - при умелом ведении дела. Ведь очевидно, что, принимая решение открыть дело против Савченко, генеральный прокурор должен был предусмотреть и тот вариант, при котором вина Надежды не будет доказана. И едва ли цель Луценко может заключаться лишь в том, чтобы отправить Савченко в украинскую тюрьму.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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