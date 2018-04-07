 Комментарий: Решение по Пучдемону в ФРГ имеет ужасные последствия для Европы | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 07.04.2018
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Мнения

Комментарий: Решение по Пучдемону в ФРГ имеет ужасные последствия для Европы

Карлес Пучдемон на свободе. Суд в Шлезвиг-Гольштейне отверг обвинение в организации мятежа как основание для его экстрадиции в Испанию. Это фатальное решение, считает Кристоф Хассельбах.

Карлес Пучдемон

Карлес Пучдемон

Судьи обосновали свое решение тем, что сопоставимый в немецком законодательстве состав преступления в виде госизмены не был установлен, так как в действиях Пучдемона отсутствовали признаки насилия.

Что сделал Пучдемон? В октябре прошлого года он организовал спорный каталонский референдум о независимости, хотя испанские органы юстиции сочли голосование незаконным. Конституция Испании, принятая после периода правления Франко, не предусматривает возможности отделения одной из частей государства. Как метко подмечено, это та самая конституция, которую подписала и каталонская автономия. На референдуме в октябре 2017 года за отделение от Испании высказались 90 процентов проголосовавших, правда явка составила лишь 42 процента. После этого региональное правительство в одностороннем порядке провозгласило независимость.

Приглашение для всех сепаратистов

Кристоф Хассельбах

Кристоф Хассельбах

Такие действия Пучдемона "не были бы уголовно наказуемы в ФРГ согласно действующему законодательству", заявили судьи в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Дорогие сепаратисты во всех частях Германии, которые до сих пор прятались: дерзайте! Берите пример с Пучдемона! Всяко стоит попытаться провозгласить независимую Баварию, Гамбург или государство лужицких сербов. По крайней мере, можете не очень-то бояться немецких органов юстиции. И вы, сепаратисты в других европейских странах - в Южном Тироле, на Корсике и где-либо еще - действуйте! Если что-то пойдет не так, вам нужно будет только перебраться в Германию, Германия - ваша безопасная гавань!

Самым катастрофическим последствием нынешнего судебного вердикта является разрушение веры в трансграничное сотрудничество в Европе. Испания запросила экстрадицию Пучдемона на основании европейского ордера на арест. Этот инструмент - результат многолетних переговоров. При европейском ордере на арест государство, которому направлен запрос, в сущности, отказывается от изучения правомерности ходатайства. Такое сотрудничество может работать только в том случае, если все страны ЕС признают друг друга правовыми государствами. Своим решением немецкие судьи подорвали это доверие.

Немецкие судьи связали руки испанскому правосудию

Контекст

Парламент Каталонии, в котором преобладают сторонники независимости, восстановил на посту главы региона Карлеса Пучдемона, скрывающегося от испанского правосудия. DW о последствиях этого решения. (01.03.2018)

Суд Испании выдвинул против бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и региональных министров обвинения в тяжких нарушениях закона. О чем идет речь, разбиралась DW. (07.11.2017)

Мадрид хочет ограничить каталонскую автономию, а Барселона по-прежнему настаивает на независимости. Но действительно ли националисты хотят возврата в 18 век? Комментарий Барбары Везель. (20.10.2017)

Для европейского права есть еще одно последствие этого решения, которое негативно отразится на испано-германских отношениях. Тот факт, что вердикт Верховного земельного суда основывается только на обвинении в растрате государственных средств, но не на обвинении в организации мятежа, связывает руки испанских органов юстиции, даже если позднее им выдадут Пучдемона. Даже на своей территории они не смогут больше обвинять его в организации мятежа, за что ему грозило бы до 25 лет тюрьмы, а только по менее тяжкой статье. Таким образом, немецкие судьи, намеренно или нет, создают преюдицию в чисто внутрииспанском деле.

В то время, как немецкое правительство по понятным причинам  воздерживается от комментариев по поводу вердикта в Шлезвиг-Гольштейне, оппозиционные "левые" ликуют - они все время видели в Карлесе Пучдемоне жертву политических преследований. Именно Левая партия! Важнейшим мотивом каталонского сепаратизма является вовсе не культурное самоопределение - после смерти Франко более 40 лет назад оно и так обеспечивается. Главная причина стремления к независимости  - это нежелание богатой Каталонии делиться своим благосостоянием с более бедными регионами Испании, как это происходит и в Германии благодаря механизму сбалансированного финансирования федеральных земель. Если кто-то хочет, пусть попытается понять, как так вышло, что именно "левые" поддерживают такие тенденции к отсутствию солидарности.

Автор: Кристоф Хассельбах, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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