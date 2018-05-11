Комментарий: Разрушитель по имени Дональд Трамп

Что движет человеком, который в день 70-летия изгнания палестинцев с территорий, ныне принадлежащих Израилю, празднует символическое открытие американского посольства - здания, часть которого расположена на территории Восточного Иерусалима?

Там, где палестинцы, в случае разрешения конфликта с Израилем, предусматривающее существование двух государств - израильского и палестинского, хотели разместить резиденцию своего правительства. Это дипломатический удар в лицо многим палестинцам, хотя он и не оправдывает насильственные акции протеста палестинцев, но в определенной степени сознательно их провоцирует и берет в рассчет, понимая, что тот, кто является их зачинщиком, берет на себя часть вины. Поэтому отвественность за множество убитых и раненых в секторе Газа несет также Дональд Трамп.

Что движет Трампом?

Что движет этим человеком, который одной лишь подписью уничтожает с таким трудом заключенное с Ираном соглашение по ядерной программе, не посоветовавшись при этом со своими недавними европейскими партнерами и не обсудив следующие шаги? И таким образом, по меньшей мере, соглашается на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. И как бы между прочим ставит под угрозу существующий в Европе на протяжении 70 лет и установленный с ее помощью миропорядок?

Инес Поль

Что движет этим человеком, который очевидно всеми силами старается уничтожить то, что было создано его предшественником, при этом не имея никакого плана, что делать после того, как все разрушит?

До своего президентства Дональд Трамп никогда не работал политиком, избранным в результате демократических выборов. В этом деле у него отсутствуют социальные компетенции, которые включают в себя умения брать и отдавать, находить компромиссы, взвешивать преимущества и недостатки, а в идеальном случае - продумывать до мелочей политические последствия своих действий - даже тех, которые дадут о себе знать намного позже.

Чтобы понять, на что способен Трамп, стоит только взглянуть на выбранные им самим символы власти. Позолоченные буквы его имени на фасадах небоскребов должны заставить задуматься: "Взгляните сюда, я парю над всеми. Я могу делать, все что я хочу". Истинный посыл всех его действий не в лозунге "America first", а "Donald Trump" first. И это стало ясно не сейчас.

В эти дни становится очевидной разрушительная сила этого человека. У Дональда Трампа нет другого плана. Он не думает о последствиях своих действий, которые, возможно, будут ощутимы через четыре или даже восемь лет. Ему все равно, как его действия и вербальные нападки на другие страны повлияют на ситуацию за пределами США.

Он правит, потому что может себе это позволить. При этом он всегда думает о том, как привлечь к себе наибольшее внимание. Легче всего ему это удается, когда он эффектно что-то уничтожает. Это и есть причина того, почему он именно в такой день открывает посольство США в Иерусалиме. И это причина того, почему он разрывает сделку с Ираном, даже не зная, что должно произойти потом.

Проснитесь, Германия и Европа!

Европа и Германия должны наконец проснуться. Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны Европа должна повзрослеть. А это значит - взять на себя ответственность за внешнюю политику и политику безопасности. Германия должна наконец стать честной перед собой и инвестировать в армию. И это несмотря на то, что до сих пор многие мирились с лишь отчасти боеспособной армией.

Британцы должны решить, как после Brexit они хотят и могут сотрудничать с Францией и Германией в вопросах обороны и внешней политики. И прежде всего Европа должна найти путь, предотвращающий ее распад, и решить, как она хочет жить.

Это большие испытания и новые, неподдающиеся прогнозам риски. Но одно совершенно ясно: на страну, которой правит Дональд Трамп, отныне не просто нельзя положиться, этого нельзя делать. Кадры из сектора Газа, которые транслируют новостные каналы, являются печальным тому доказательством.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Политика Трампа в карикатурах Минное поле Twitter-дипломатии Дональда Трампа Судьба Сирии решается через твиты Дональда Трампа. Он то призывает Россию готовиться к ракетным ударам США, то пишет, что они "могут быть скоро или совсем нескоро". Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Как Дональд Трамп пригласил Владимира Путина в гости Президент США Дональд Трамп по телефону обсудил с Владимиром Путиным их предстоящую встречу, которая может пройти в Вашингтоне. Вот как увидел этот разговор карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Встреча Ким Чен Ына и Трампа: с ракетой за пазухой? Лидеры США и КНДР согласились встретиться - сенсация, учитывая их недавние угрозы в адрес друг друга. Карикатурист Сергей Елкин о "тайных" аргументах, которыми Ким Чен Ын и Дональд Трамп будут оперировать при встрече.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын: чья… кнопка больше? Перепалку между президентом США и лидером Северной Корее о мощи ядерных потенциалов двух стран карикатурист Сергей Елкин расценил как спор детей в песочнице.

Политика Трампа в карикатурах Китаю не терпится занять место сверхдержавы и потеснить США Китай догоняет США, претендует на мировое лидерство в экономике, а с приходом к власти Трампа - и в политике. Карикатурист Сергей Елкин о перераспределении ролей и "третьем лишнем". России?

Политика Трампа в карикатурах Путин и Трамп во Вьетнаме, или Саммит ограниченных возможностей Встретятся ли президенты России и США для личной беседы во Вьетнаме, стало одной из главных интриг саммита АТЭС. Карикатурист Сергей Елкин о препятствиях на пути Путина и Трампа друг к другу.

Политика Трампа в карикатурах Российский след в американской политике В США продолжается расследование возможного вмешательства Кремля в президентские выборы. Вашингтон готов выделить миллиарды на противодействие Москве. Карикатурист Сергей Елкин о меняющихся реалиях.

Политика Трампа в карикатурах Война памятникам в США Снос памятников солдатам рабовладельческого Юга, павшим в гражданской войне в США, вызвал острую дискуссию не только в Соединенных Штатах. Сергей Елкин проиллюстрировал события так.

Политика Трампа в карикатурах Передышка в атомном споре между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном? Лидер КНДР готов подождать с пуском ракеты в сторону острова Гуам. Накал страстей вокруг Северной Кореи снизился? "Просто кто-то слишком много наговорил", - считает не только карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп и Ким Чен Ын столкнулись лбами КНДР и США продолжают обмениваться угрозами. Пентагон заявляет о планах превентивного удара по КНДР, Пхеньян грозит нанести удар по авиабазе США на Гуаме. Взгляд Сергея Елкина.

Политика Трампа в карикатурах Трамп о санкциях: Это не я, это конгресс Трамп верен себе: закон о санкциях, который одобрили конгрессмены, мол, несовершенный и вообще, пусть винят себя, что отношения с Россией хуже некуда. Сергей Елкин о двуликости (двуличии?) лидера США.

Политика Трампа в карикатурах Дональд Трамп против CNN Дональд Трамп опубликовал видео, на котором он "избивает" человека с логотипом CNN вместо лица. Мировые СМИ уже осудили его действия.

Политика Трампа в карикатурах Танец с саблями от Дональда Трампа Президент США Трамп в поездке по взрывоопасному региону Ближнего Востока станцевал в Саудовской Аравии танец с саблей. Карикатурист Сергей Елкин не уверен, что это хороший знак.

Политика Трампа в карикатурах Телефонный разговор Трампа и Путина: у каждого свой гаджет Президенты США и России договорились созвониться. Какие средства могут при этом использовать Путин и Трамп, предположил карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Санкции от Трампа, или "Мы это не заказывали!" США заявили, что санкции в отношении России из-за аннексии Крыма остаются в силе. Такой "подарок" от Дональда Трампа вряд ли придется по вкусу Владимиру Путину, уверен карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Что думают о Трампе в Европе Непредсказуемость политики президента США Дональда Трампа вызывает беспокойство многих политиков в Европе. Карикатурист Сергей Елкин визуализировал страхи европейцев.

Политика Трампа в карикатурах "Твиттер" Трампа - не воробей Президент США Дональд Трамп то и дело постит неоднозначные заявления в своем аккаунте в Twitter. Карикатурист Сергей Елкин о том, чем это может для него обернуться.

Политика Трампа в карикатурах Российские СМИ разлюбили Трампа После призыва Трампа вернуть Крым Украине американский президент перестал быть любимчиком российских СМИ и политиков. Переживет ли Трамп этот удар? - спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Политика Трампа в карикатурах Президент Трамп и его фобии Дональд Трамп считает, что безопасности Америки угрожают нелегальные мигранты из Мексики (читай: наркоторговцы и преступники) и мусульмане (читай: террористы). Карикатурист Сергей Елкин о фобиях президента США.

Политика Трампа в карикатурах Строитель стены "Я построю великую стену - и никто не строит стены лучше меня, поверьте", - заявил Трамп еще в июне 2015 года, когда впервые упомянул о намерении сделать границу с Мексикой осязаемой. 25 января 2017 года президентский указ о стене был подписан, а двумя днями позже американский президент наложил временный запрет на въезд в США граждан семи преимущественно мусульманских стран.

Политика Трампа в карикатурах Меж двух проблемных партнеров До избрания Трампа Вашингтон слыл надежным союзником ЕС. Но теперь Соединенные Штаты, похоже, становятся для Брюсселя не менее проблемным партнером, чем Россия при Владимире Путине. Глава фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт и вовсе назвал нового американского лидера одной из трех - наряду с радикальным исламом и президентом РФ - угроз, подрывающих ЕС.

Политика Трампа в карикатурах А был ли компромат? Накануне вступления Трампа в должность президента появились сообщения о том, что российские спецслужбы якобы могут обладать компроматом на него. Американский лидер все отрицал, Путин рассказал, что в РФ самые лучшие "девушки с социально пониженной ответственностью", но они все же не приглянулись Трампу. В итоге никто так и не понял, что это было. Может, время компромата просто еще не пришло?

Политика Трампа в карикатурах Хакерские истории О попытке российских хакеров оказать влияние на выборы в США говорили на протяжении долгих месяцев. Специалисты в этой сфере и американские спецслужбы готовили отчеты на эту тему, но Трамп настаивал, что ничего подобного не было. Лишь в январе он все же частично согласился с выводами разведчиков о том, что Москва занималась кибератаками, направленными на срыв выборов в США. Автор: Илья Коваль

