 Комментарий: Разрушитель по имени Дональд Трамп | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 14.05.2018
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Мнения

Комментарий: Разрушитель по имени Дональд Трамп

Мир в дыму и огне. Это не просто кадры новостной хроники о ситуации в секторе Газа. Это символы опасности, которая исходит от правления Дональда Трампа, считает Инес Поль.

Палестинцы, бегущие от снарядов со слезоточивым газом, на границе с Израилем в Секторе Газа

Палестинцы, бегущие от снарядов со слезоточивым газом, на границе с Израилем в секторе Газа

Что движет человеком, который в день 70-летия изгнания палестинцев с территорий, ныне принадлежащих Израилю, празднует символическое открытие американского посольства - здания, часть которого расположена на территории Восточного Иерусалима?

Там, где палестинцы, в случае разрешения конфликта с Израилем, предусматривающее существование двух государств - израильского и палестинского, хотели разместить резиденцию своего правительства. Это дипломатический удар в лицо многим палестинцам, хотя он и не оправдывает насильственные акции протеста палестинцев, но в определенной степени сознательно их провоцирует и берет в рассчет, понимая, что тот, кто является их зачинщиком, берет на себя часть вины. Поэтому отвественность за множество убитых и раненых в секторе Газа несет также Дональд Трамп.

Что движет Трампом?

Что движет этим человеком, который одной лишь подписью уничтожает с таким трудом заключенное с Ираном соглашение по ядерной программе, не посоветовавшись при этом со своими недавними европейскими партнерами и не обсудив следующие шаги? И таким образом, по меньшей мере, соглашается на новую эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. И как бы между прочим ставит под угрозу существующий в Европе на протяжении 70 лет и установленный с ее помощью миропорядок?

Инес Поль

Инес Поль

Что движет этим человеком, который очевидно всеми силами старается уничтожить то, что было создано его предшественником, при этом не имея никакого плана, что делать после того, как все разрушит?

До своего президентства Дональд Трамп никогда не работал политиком, избранным в результате демократических выборов. В этом деле у него отсутствуют социальные компетенции, которые включают в себя умения брать и отдавать, находить компромиссы, взвешивать преимущества и недостатки, а в идеальном случае - продумывать до мелочей политические последствия своих действий - даже тех, которые дадут о себе знать намного позже.  

Чтобы понять, на что способен Трамп, стоит только взглянуть на выбранные им самим символы власти. Позолоченные буквы его имени на фасадах небоскребов должны заставить задуматься: "Взгляните сюда, я парю над всеми. Я могу делать, все что я хочу". Истинный посыл всех его действий не в лозунге "America first", а "Donald Trump" first. И это стало ясно не сейчас.

В эти дни становится очевидной разрушительная сила этого человека. У Дональда Трампа нет другого плана. Он не думает о последствиях своих действий, которые, возможно, будут ощутимы через четыре или даже восемь лет. Ему все равно, как его действия и вербальные нападки на другие страны повлияют на ситуацию за пределами США.

Контекст

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Ситуация в секторе Газа грозит выйти из-под контроля. Протесты палестинцев могут перерасти в новые столкновения с израильскими военными. DW о том, чего добиваются протестующие. (11.04.2018)

На очередную акцию протеста на границе сектора Газа вышли около 10 тысяч палестинцев. Акции за право палестинских беженцев на возвращение на территорию Израиля продолжаются с 30 марта. (04.05.2018)

Беспорядки начались за считаные часы до переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Организаторы всеобщей забастовки в Газе ожидают, что на израильской границе соберутся до миллиона протестующих. (14.05.2018)

Он правит, потому что может себе это позволить. При этом он всегда думает о том, как привлечь к себе наибольшее внимание. Легче всего ему это удается, когда он эффектно что-то уничтожает. Это и есть причина того, почему он именно в такой день открывает посольство США в Иерусалиме. И это причина того, почему он разрывает сделку с Ираном, даже не зная, что должно произойти потом.

Проснитесь, Германия и Европа!  

Европа и Германия должны наконец проснуться. Спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны Европа должна повзрослеть. А это значит - взять на себя ответственность за внешнюю политику и политику безопасности. Германия должна наконец стать честной перед собой и инвестировать в армию. И это несмотря на то, что до сих пор многие мирились с лишь отчасти боеспособной армией.

Британцы должны решить, как после Brexit они хотят и могут сотрудничать с Францией и Германией в вопросах обороны и внешней политики. И прежде всего Европа должна найти путь, предотвращающий ее распад, и решить, как она хочет жить.

Это большие испытания и новые, неподдающиеся прогнозам риски. Но одно совершенно ясно: на страну, которой правит Дональд Трамп, отныне не просто нельзя положиться, этого нельзя делать. Кадры из сектора Газа, которые транслируют новостные каналы, являются печальным тому доказательством.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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