Комментарий: Путин и иллюзия выбора | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 18.03.2018

Кремль контролирует все политические процессы в России, и в нынешнем спектакле ничто не было предоставлено на волю случая. Потому-то так тяжело оценивать те 70 с лишним процентов голосов, что отданы за Владимира Путина. Конечно, многие россияне проголосовали за него. Без сомнения, он пользуется популярностью в народе. Но это происходит как раз потому, что Кремль на протяжении многих лет не позволяет никаким другим политикам проявить себя и стать известными через подконтрольные центру СМИ.
Инго Маннтойфель
И это касается не только настоящей политической оппозиции, которую подавляют, вроде Алексея Навального. Это относится также к лояльным системе оппозиционным силам и даже к приближенным Путина - таким, как, например, премьер Дмитрий Медведев. Помимо репрессий со стороны силовых структур, еще одним важным источником сохранения Путиным власти является намеренное медийное представление его в качестве безальтернативного правителя.
В России нет политической конкуренции
До тех пор пока в России отсутствует настоящая политическая конкуренция, результаты подобных псевдоголосований не имеют значения. Политическая конкуренция лишь изображается и имитируется. У других допущенных до выборов кандидатов не было реальных шансов. Они с самого начала были нужны лишь для количества и выполнили свою работу.
Зная обо всех этих слабостях, Кремль поставил себе задачу организовать не просто формальное переизбрание Путина. Чтобы развеять все возможные сомнения в его легитимности, была поставлена цель получить впечатляющий результат - свыше 70 процентов голосов за Путина при высокой явке - по возможности, тоже в районе 70 процентов. Лучше об этом могли бы рассказать сами политические стратеги в Кремле. Потому что именно там придумывались многочисленные трюки, манипуляции и фальсификации для достижения желаемого исхода. Хотя эти цифры в конечном итоге могут произвести впечатление лишь на самых наивных.
Опасный курс Путина
В каком же направлении Владимир Путин поведет Россию в ближайшие годы? На Западе опасаются непредсказуемых и агрессивных действий РФ на международной арене, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании с применением нервно-паралитического вещества военного назначения дало понять, что Путин готов к дальнейшей эскалации конфронтации с Западом.
С помощью экспансионистской и агрессивной внешней политики Кремль стремится отвлечь внимание от собственных проблем. Ведь последние шесть лет стали для страны во всех смыслах потерянными годами: ВВП лишь немного подрос. Увеличилось экономическое и технологическое отставание от лидеров мировой экономики - в особенности, от Китая, но также и от США, Японии и ЕС. Россияне на своих кошельках ощущают падение реальных доходов, но внутренние причины экономической и социальной стагнации заглушает кремлевский механизм пропаганды с его антизападной риторикой и провозглашением военного псевдовеличия.
Путин не изменит свой курс и во время нового срока. Потому что настоящие реформы в экономике и госуправлении неизбежно пошатнут основы его власти. Так что можно ожидать от Владимира Путина разве что имитации реформ - а может, не будет и этого. Скорее всего, он продолжит вести свою прежнюю политику и рассказывать о государственных программах вооружения и новом оружии, как в своем недавнем послании Федеральному собранию. Время иллюзий и заблуждений в отношении путинской России уже давно прошло.
Автор: Инго Маннтойфель, руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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Автор: Сергей Елкин