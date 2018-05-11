Комментарий: Провал России на "Евровидении-2018" - кто виноват и что делать

Собираясь в Лиссабон на "Евровидение", я, честно говоря, думал, что это будет приятная и необременительная командировка. Любимый музыкальный конкурс на берегу Атлантического океана, замечательный город в начале летнего сезона.

Позади споры о том, как примут российскую участницу на "Евровидении". О российско-украинском конфликте в Лиссабоне напоминало лишь то, что украинец Alekseev , представлявший Беларусь, не давал интервью российским СМИ. А к участнику от Украины Melovin они, вроде, с этой просьбой даже не обращались.

Обманутые ожидания

Я редполагал, что Юлия Самойлова, несмотря на скучную балладу "I won't break", невыразительное исполнение и безвкусную постановку, благодаря поддержке выходцев из России в странах Европы и просто из сочуствия к непростой судьбе исполнительницы все же выйдет в финал. А там займет место во второй десятке, зато со следующего года для России все начнется с чистого листа, без груза прошлогодних разбирательств вокруг запрета на въезд Юлии Самойловой в Киев и, следовательно, на участие ее в "Евровидении-2017".

Но произошла небольшая сенсация. Небольшая потому, что номер, песня и исполнение были действительно слабыми. Россия впервые за много лет не прошла в финал конкурса. И винить России в этом некого. О циничности расчета послать на конкурс инвалида-колясочницу DW в свое время уже писала. В результате этих сомнительных игр больше других пострадала Юлия Самойлова. Сначала ей посулили участие в конкурсе 2017 года, явно зная, что в Киев она может и не попасть. Когда это произошло, пообещали, что она поедет в Лиссабон. У Юлии было больше времени, чем у всех других участников нынешнего "Евровидения", на то, чтобы подготовиться к конкурсу. Однако все было сделано практически в последний момент.

Андрей Бреннер

Наивно предполагать, что что-то было в ее руках. Большинство артистов (и тут речь не только о России) находится в жесткой зависимости от телевидения. Кроме того, Юлия стала инструментом в руках не только телевизионного начальства. Это касается и ее поездок в Крым, и ее участия в "Евровидении".

Многолетний руководитель российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта выступает сейчас с идеей отмены голосования жюри, чтобы была, так сказать, "полная демократия" и победителя "Евровидения" выбирали только телезрители.

Между тем, Юлия Самойлова дважды была назначена представлять Россию на конкурсе в результате абсолютно непрозрачных процедур. Думаю, Аксюта осознает, что он лично виноват перед Самойловой. Иначе, выступая перед журналистами в Лиссабоне, он не взял бы на себя ответственность за провал ее номера. Сказал он и о том, что понимает, каким серьезным испытанием для Юлии может стать поражение в полуфинале "Евровидения". Хочется верить, что она быстро оправится от этого удара.

Причину провала на "Евровидении" надо искать у себя

Пострадать от всего этого может и популярность конкурса в России. Участие или неучастие "своего" исполнителя в финале неизбежно сказывается на телевизионных рейтингах. "Нас опять засудили!" - я уже слышу заявления подобного рода из уст тех, кто предпочитает искать виноватых на стороне. Например, в той же "Гейропе". Правда, известный своими гомофобными высказываниями президент Беларуси Александр Лукашенко пока еще не обвинил ирландского исполнителя Райана О'Шонесси в том, что тот украл путевку в финал у Никиты Алексеева.

Во время выступления ирландца на сцене танцуют два парня, изображающих любовную пару. Эта инсценировка уже стала причиной для слухов о том, что российский Первый канал показывал этот полуфинал "Евровидения-2018" не в прямом эфире, а с полуторачасовым опозданием: чтобы в случае, не дай бог, поцелуя (которого, кстати, не было) заретушировать сцену. "Все дело в перепрограммировании, запланированном ранее на это время, а не в каком-то злом умысле", - пытался объяснить ситуацию Аксюта.

Что касается номера "Forever", с которым выступил в Лиссабоне Alekseev, то он был за гранью кича. Спел Никита вживую так себе, а розы на спине исполнителя напоминали открытую рану и выглядели скорее отталкивающе, чем красиво. Поэтому, исполнив свою балладу "Together" чисто и с чувством, ирландец прошел в финал, а Alekseev - нет. Как и в случае с провалом Юлии Самойловой, причины нужно искать у себя.

Россия должна остаться в "Евровидении"

В Беларуси, как и в России, тоже любят обвинять "закулису" конкурса и европейское отношение к официальному Минску в неудачах страны на "Евровидении". Но Беларусь все же каждый год принимает вызов и отправляет своих участников на конкурс. Поэтому хочется верить, что Россия останется в нем и не пойдет на поводу у тех, кто призывает хлопнуть дверью.

Конкурс – это то, что еще связывает Россию с Европой. Здесь она является полноправным и уважаемым членом европейской семьи. Отношение к Юлии Самойловой, Сергею Лазареву, Полине Гагариной на "Евровидении" - тому подтверждение. Отказываться от участия в конкурсе после невыхода в финал - все равно, как если бы после нынешнего поражения от хоккейной сборной Чехии предложили бы отказаться от участия в чемпионате мира. Ведь и в хоккее, и на "Евровидении" России есть, чем гордиться.

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