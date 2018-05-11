Комментарий: Провал России на "Евровидении-2018" - кто виноват и что делать

Собираясь в Лиссабон на "Евровидение", я, честно говоря, думал, что это будет приятная и необременительная командировка. Любимый музыкальный конкурс на берегу Атлантического океана, замечательный город в начале летнего сезона.
Позади споры о том, как примут российскую участницу на "Евровидении". О российско-украинском конфликте в Лиссабоне напоминало лишь то, что украинец Alekseev , представлявший Беларусь, не давал интервью российским СМИ. А к участнику от Украины Melovin они, вроде, с этой просьбой даже не обращались.
Обманутые ожидания
Я редполагал, что Юлия Самойлова, несмотря на скучную балладу "I won't break", невыразительное исполнение и безвкусную постановку, благодаря поддержке выходцев из России в странах Европы и просто из сочуствия к непростой судьбе исполнительницы все же выйдет в финал. А там займет место во второй десятке, зато со следующего года для России все начнется с чистого листа, без груза прошлогодних разбирательств вокруг запрета на въезд Юлии Самойловой в Киев и, следовательно, на участие ее в "Евровидении-2017".
Но произошла небольшая сенсация. Небольшая потому, что номер, песня и исполнение были действительно слабыми. Россия впервые за много лет не прошла в финал конкурса. И винить России в этом некого. О циничности расчета послать на конкурс инвалида-колясочницу DW в свое время уже писала. В результате этих сомнительных игр больше других пострадала Юлия Самойлова. Сначала ей посулили участие в конкурсе 2017 года, явно зная, что в Киев она может и не попасть. Когда это произошло, пообещали, что она поедет в Лиссабон. У Юлии было больше времени, чем у всех других участников нынешнего "Евровидения", на то, чтобы подготовиться к конкурсу. Однако все было сделано практически в последний момент.
Андрей Бреннер
Наивно предполагать, что что-то было в ее руках. Большинство артистов (и тут речь не только о России) находится в жесткой зависимости от телевидения. Кроме того, Юлия стала инструментом в руках не только телевизионного начальства. Это касается и ее поездок в Крым, и ее участия в "Евровидении".
Многолетний руководитель российской делегации на конкурсе Юрий Аксюта выступает сейчас с идеей отмены голосования жюри, чтобы была, так сказать, "полная демократия" и победителя "Евровидения" выбирали только телезрители.
Между тем, Юлия Самойлова дважды была назначена представлять Россию на конкурсе в результате абсолютно непрозрачных процедур. Думаю, Аксюта осознает, что он лично виноват перед Самойловой. Иначе, выступая перед журналистами в Лиссабоне, он не взял бы на себя ответственность за провал ее номера. Сказал он и о том, что понимает, каким серьезным испытанием для Юлии может стать поражение в полуфинале "Евровидения". Хочется верить, что она быстро оправится от этого удара.
Причину провала на "Евровидении" надо искать у себя
Пострадать от всего этого может и популярность конкурса в России. Участие или неучастие "своего" исполнителя в финале неизбежно сказывается на телевизионных рейтингах. "Нас опять засудили!" - я уже слышу заявления подобного рода из уст тех, кто предпочитает искать виноватых на стороне. Например, в той же "Гейропе". Правда, известный своими гомофобными высказываниями президент Беларуси Александр Лукашенко пока еще не обвинил ирландского исполнителя Райана О'Шонесси в том, что тот украл путевку в финал у Никиты Алексеева.
Во время выступления ирландца на сцене танцуют два парня, изображающих любовную пару. Эта инсценировка уже стала причиной для слухов о том, что российский Первый канал показывал этот полуфинал "Евровидения-2018" не в прямом эфире, а с полуторачасовым опозданием: чтобы в случае, не дай бог, поцелуя (которого, кстати, не было) заретушировать сцену. "Все дело в перепрограммировании, запланированном ранее на это время, а не в каком-то злом умысле", - пытался объяснить ситуацию Аксюта.
Что касается номера "Forever", с которым выступил в Лиссабоне Alekseev, то он был за гранью кича. Спел Никита вживую так себе, а розы на спине исполнителя напоминали открытую рану и выглядели скорее отталкивающе, чем красиво. Поэтому, исполнив свою балладу "Together" чисто и с чувством, ирландец прошел в финал, а Alekseev - нет. Как и в случае с провалом Юлии Самойловой, причины нужно искать у себя.
Россия должна остаться в "Евровидении"
В Беларуси, как и в России, тоже любят обвинять "закулису" конкурса и европейское отношение к официальному Минску в неудачах страны на "Евровидении". Но Беларусь все же каждый год принимает вызов и отправляет своих участников на конкурс. Поэтому хочется верить, что Россия останется в нем и не пойдет на поводу у тех, кто призывает хлопнуть дверью.
Конкурс – это то, что еще связывает Россию с Европой. Здесь она является полноправным и уважаемым членом европейской семьи. Отношение к Юлии Самойловой, Сергею Лазареву, Полине Гагариной на "Евровидении" - тому подтверждение. Отказываться от участия в конкурсе после невыхода в финал - все равно, как если бы после нынешнего поражения от хоккейной сборной Чехии предложили бы отказаться от участия в чемпионате мира. Ведь и в хоккее, и на "Евровидении" России есть, чем гордиться.
Смотрите также:
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Новое веяние
После Киева, где в 2017 году ведущими были трое мужчин, за что организаторы конкурса подверглись критике, в этом году финал "Евровидения" в Лиссабоне будут вести только женщины. Влияние #MeToo ощущается и в другом. Например, в выступлении явной фаворитки букмекеров и экспертов "Евровидения"…
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
В ключе #MeToo
Ее внешность бьет по привычному образу участниц "Евровидения". 25-летней Нетте Барзилай, выступающей за Израиль с песней "Toy", прочат первое место. "Я тебе не игрушка", - категорично заявляет она. Феминистский электро-поп с элементами рэпа и лупа после размещения в интернете молниеносно набрал более миллиона просмотров.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Норвежское дежавю
У тех, кто следит за конкурсом, будет дежавю. Скрипка, незамысловатый поп и хорошее настроение… Александр Рыбак, белорус по происхождению, опять выступает за Норвегию. "Fairytale" принесла ему победу девять лет назад в Москве. В Лиссабоне он продемонстрирует, насколько хорошо умеет писать песни, и даст мастер-класс для других. Композиция "That’s How You Write A Song" фигурирует в списке фаворитов.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Главный сюрприз
Едва ли не главная неожиданность "Евровидения-2018" - выступление литовской певицы Евы Засимаускайте. Поначалу букмекеры считали, что она вообще не выйдет в финал, но после ее блестящего выступления в полуфинале Ева - в числе фаворитов конкурса. Ее песня "Wenn we´re old" романтична и трогательна.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Эффектное шоу
Представитель Украины Melovin (это сценический псевдоним Константина Бочарова) поразил зрителей второго полуфинала своим "технологичным" шоу и линзой в глазу. Сценография и хореография этого шоу стали не просто иллюстрацией к его песне "Under the Ladder" ("Под лестницей"), хотя лестница на сцене была. А также рояль и много огня.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Электро-поп о беженцах
По традиции, и в нынешнем конкурсе участвуют несколько дуэтов. Французы Madame Monsieur - пара не только на сцене, но и в жизни. В своей минималистской композиции "Mercy" они поют о девочке, родившейся в лодке беженцев посреди Средиземного моря. На решение отправить дуэт в Лиссабон повлияло голосование публики в национальном отборе. Теперь букмекеры прочат им место в топ-5.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Самые высокие ноты
Самые высокие ноты на "Евровидении-2018" прозвучат за Эстонию. Элина Нечаева - профессиональная оперная певица и работает в оперном театре Таллина. Композиция "La Forza" на итальянском языке - опера в поп-аранжировке. Текст содержит цитаты из нескольких оперных произведений. Песне предрекают одну из лидирующих строчек.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Семейная династия
У шведа Беньямина Ингроссо - итальянские корни. С "Евровидением" у него, так сказать, родственные связи: его родители познакомились, выступая вместе на шведском отборочном конкурсе, а жена его дяди Шарлотта Перелли даже выиграла в 1999 году "Евровидение". Уже ребенком он выступал в мюзиклах, брал уроки фортепьяно и игры на гитаре. Обещал, что в случае победы в Лиссабоне пройдется по сцене колесом.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Поющий Ди Каприо из Чехии
Миколашу Йозефу предвещают лучший результат для Чехии на "Евровидении". На репетиции певец повредил спину, но выступление состоится. Миколаш - хороший актер. Лондонская академия драматического искусства отметила его мастерство золотой медалью. Он работал моделью для Prada, Replay и Diesel. Но прежде всего он - музыкант. Выступления на улицах городов Европы помогли ему обрести уверенность в себе.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Болгарская мистика
Конкуренцию Чехии может составить Болгария. В рейтинге букмекеров они уже несколько недель подряд идут ноздря в ноздрю. Мрачная, мистическая композиция "Bones", по прогнозам, претендует на место в топ-5. Это неслучайно: с ним работает та же команда, которая помогла занять второе место Кристиану Костову в Киеве. Квинтет Equinox основан специально для "Евровидения".
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Песня на счастье
"My Lucky Day" от Молдовы разбавит серьезность летней легкостью. Выступление трио DoReDos примечательно тем, что музыку для него написал Филипп Киркоров. Видео снимали в Греции. Трио участвует в "Евровидении" с третьей попытки. В 2017 году они победили на фестивале "Новая волна" в Сочи, там на них и обратил внимание Киркоров.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Огонь с Кипра
Предельный уровень пожарной опасности: Элени Фурейра выступает за Кипр с песней "Fuego". Она бежала вместе с родителями из Албании и поначалу скрывала свое происхождение. В Греции она - звезда. Но в желании поехать на "Евровидение" новая родина несколько раз ей отказывала. Зато Кипр ухватился за шанс. Над песней работал продюсер, создавший хиты для Дженнифер Лопес. Кипру прочат место в топ-10.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Поп-королева из Финляндии
Цифра 2 для Саары Аалто имеет особое значение. Она занимала второе место в проектах "Голос Финляндии" и "Х-Фактор". На "Евровидение" ее отправили после двух неудачных попыток. За песню "Monsters" проголосовали финские зрители. В Финляндии Саару знают. Она поет в мюзиклах, выступает в телешоу, дает концерты со своей группой.
-
"Евровидение-2018": чего ожидать
Шансы Германии
Как зрители оценят выступление немецкого исполнителя Михаэля Шульте, тоже пока не совсем понятно. В предыдущие годы Германия занимала на "Евровидении" места в конце списка. В финале конкурса в Лиссабоне Шульте исполнит балладу о смерти отца. Некоторым зрителям национального отбора его песня для "Евровидения" напомнила песню "Someone Like You" Адель.
Автор: Татьяна Вайнман