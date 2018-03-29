 Комментарий: Предвыборный год под знаком Тимошенко и не только | Авторская колонка Сергея Руденко | DW | 30.03.2018
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Сергей Руденко

Комментарий: Предвыборный год под знаком Тимошенко и не только

Противостояние Петра Порошенко и Юлии Тимошенко будет определять ход предстоящей президентской кампании в Украине. Но в стране может появиться и новая политическая фигура, считает Сергей Руденко.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко (фото из архива)

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко (фото из архива)

Через год, 31 марта 2019 года, в Украине должны состояться очередные президентские выборы. Главными претендентами на пост главы государства, скорее всего, станут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Противостояние между ними и будет определять ход президентской кампании. Он попытается удержать власть, она - взять ее. Впрочем, не исключено, что во время состязания двух давних оппонентов у них может появиться и новый политический соперник, способный всерьез побороться за президентское кресло.

Реванш для "леди Ю"

Один из главных претендентов на высший государственный пост в Украине - Юлия Тимошенко. Она уже дважды баллотировалась в президенты и дважды проигрывала выборы. В 2010 году - Виктору Януковичу, а в 2014-м - Петру Порошенко. Причины поражений были разными, но итог один - для Тимошенко президентство остается пока недосягаемой вершиной, к которой она продолжает идти. Для ее основного оппонента Петра Порошенко главная задача - сохранить лидерство в Украине или же в крайнем случае - не уступить кресло главы государства Тимошенко.

Сергей Руденко

Сергей Руденко

Надо сказать, что политическое противостояние Петра Порошенко и Юлии Тимошенко началось еще во времена "Оранжевой революции". В 2004-2005 году они боролись за кресло премьер-министра. Тогда Тимошенко победила, предъявив Петру Алексеевичу письменное обязательство Виктора Ющенко в случае победы того на президентских выборах назначить Юлию Владимировну главой правительства. Порошенко довелось довольствоваться должностью секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Однако это не разрешило конфликт между Порошенко и Тимошенко, а наоборот - обострило. В сентябре 2005 года президент Ющенко вынужден был отправить в отставку и Тимошенко, и Порошенко.

Сейчас, если верить соцопросам, Юлия Тимошенко лидирует в президентской гонке - за нее в феврале 2018 года готовы были проголосовать 24,6 процента опрошенных украинцев. Она старается не делать резких движений, позволяя своему главному оппоненту - Петру Порошенко ошибаться и всецело отвечать за ситуацию в Украине. Сегодняшний рейтинг Тимошенко на самом деле - это вотум недоверия нынешней власти, во главе которой стоит Порошенко. Пребывая в оппозиции, находясь вне активного информационного поля, Юлия Владимировна повышает свой рейтинг. Она осторожничает с высказываниями и оценкой ситуации, понимая, что любое неверное движение может лишить ее заветной мечты - президентства.

"Голосуй, или проиграешь" для Порошенко

Петр Порошенко пока не делал официального заявления по поводу того, будет ли он вновь баллотироваться в президенты. Но, учитывая психотип Петра Алексеевича и угрозу прихода к власти Юлии Тимошенко, похоже, что решение пойти на второй президентский срок, - вопрос времени. Порошенко есть что терять. И речь идет не только о политическом влиянии. Он был и остается одним из самых богатых украинских олигархов. После ухода с поста президента бизнес-империя Порошенко может оказаться под угрозой.

У нынешнего президента Украины на сегодняшний день достаточно скромные перспективы повторно возглавить государство. В феврале социологи прочили ему не больше 9,8 процента голосов избирателей. Для выхода во второй тур выборов Порошенко должен поднять свой рейтинг как минимум в 3-4 раза. Вряд ли Петру Алексеевичу удастся кардинально улучшить экономическую ситуацию или же завершить войну в Донбассе. Вырвать победу на выборах он может разве что только на контрасте - "хороший" и "плохой" кандидат в президенты.

Порошенко может повторить апробированную Борисом Ельциным в 1996 году и Леонидом Кучмой в 1999 году технологию - "Голосуй, или проиграешь". Только вместо угрозы прихода коммунистов, штаб Порошенко в качестве "плохой" альтернативы может представить бывшего соратника Януковича, например, Юрия Бойко, или какого-нибудь одиозного политика - того же Олега Ляшко или Надежду Савченко. Вопрос лишь в том, сможет ли при нынешнем рейтинге Тимошенко команда Петра Алексеевича вытянуть во второй тур удобного для себя кандидата. Но главная задача для Порошенко - при таком раскладе не проиграть "плохому" кандидату в финале президентской гонки.

В ожидании украинского Макрона

На нынешнем этапе все потенциальные участники президентской гонки, кроме Юлии Тимошенко и Петра Порошенко, мнят себя украинскими Макронами (имея в виду неожиданный успех Эмманюэля Макрона, победившего на выборах во Франции. - Ред.). Мол, 40 процентов украинцев, которые пока не определились за кого голосовать на президентских выборах 2019 года, дают им надежду на чудо.

Контекст

За два года до выборов главы украинского государства вырисовывается список претендентов, готовых побороться с Порошенко за президентство. Сергей Руденко о шансах возможных кандидатов. (30.01.2017)

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о намерении баллотироваться в президенты. Нынешнего главу государства Петра Порошенко она обвинила в причастности к коррупции. (14.10.2017)

Обвинения, выдвинутые в Украине против Михаила Саакашвили, могут завершить политическую карьеру не только экс-президента Грузии, но и Петра Порошенко. Комментарий Сергея Руденко для DW. (05.12.2017)

Правда, надо сказать, что президентское "чудо" будет зависеть не от неопределившихся избирателей, а от консенсуса отечественных олигархов. Владея финансовыми и информационными ресурсами, они могут все - и во второй раз сделать Порошенко президентом, и обеспечить победу Тимошенко, и приложить усилия к созданию мифа об украинском Макроне.

Как бы то ни было, тому, кто претендует на роль "третьей" силы в предстоящей президентской гонке в Украине, предстоит борьба во втором туре выборов либо с Порошенко, либо с Тимошенко. Сейчас теоретически это возможно. Практически - только в том случае, если украинского Макрона приведут к власти либо олигархи, либо сами граждане, которые вдруг решат: выбор между Юлией Владимировной и Петром Алексеевичем ничего им не даст. А вот новый "мессия" изменит ситуацию в стране.

Времени для "рождения" украинского Макрона не так уж и много. До его появления тон избирательной кампании будут задавать две команды - Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. Именно они и сформируют повестку дня президентской гонки 2019 года. 

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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