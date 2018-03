Комментарий: Почему опасаются нового советника Трампа | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 23.03.2018

Предшественник Джона Болтона в должности советника президента США по национальной безопасности, высокопоставленный трехзвездочный генерал Герберт Раймонд Макмастер сумел более года оставаться на своем посту на фоне нескончаемой череды отставок и назначений в Белом доме, устроенной Дональдом Трампом.

Это более чем впечатляющий результат для человека, не принадлежащего к ближайшему кругу Трампа, и работавшего в непосредственной близости к президенту. Его предшественник Майкл Флинн, еще один бывший военный, смог удержаться на этом посту чуть меньше месяца, а позже в суде признал себя виновным в том, что солгал ФБР о своих связях с российским правительством.

Напряженные отношения Макмастера с Трампом

Как и в случае с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, уволенным десять дней назад, личные отношения Макмастера с президентом - ключевой фактор политического выживания в Белом доме - по некоторым сведениям, уже несколько месяцев были более чем напряженными. Если у них вообще когда-либо были личные отношения.

Михаэль Книгге

Макмастер, один из последних представителей умеренных сил в правительстве США, в последнее время часто вступал в открытый спор с Трампом - причем, разногласия касались не только политического стиля, но и таких существенных вопросов как отношения с Ираном или Россией. Макмастер был сторонником сохранения атомного соглашения с Тегераном и жесткой линии поведения с Москвой.

"Ястреб", ценимый "голубями"

Замечание Макмастера на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что Россия, несомненно, вмешалась в президентские выборы в США, вызвало возмущенный комментарий его шефа в Twitter и, вероятно, ознаменовало начало конца пребывания Макмастера в его должности. Его будет многим не хватать - как сенаторам, так и американским дипломатам, которые считали его заслуживающим доверия официальным лицом и собеседником, несмотря на то, что Макмастер со всей очевидностью относился к лагерю "ястребов".

Макмастер - как и его преемник Джон Болтон - публично рассуждал о возможности "превентивного удара" по Северной Корее. Но в отличие от Болтона, его нельзя было обвинить в безрассудстве или отнести к числу разжигателей войны.

Именно эти две качества очень точно характеризуют Болтона - и, как показывают следующие примеры, подобную репутацию он заслужил недаром. Болтон был горячим сторонником катастрофического решения президента Джорджа Буша о начале военной операции в Ираке. А краткое пребывание Болтона на посту постоянного представителя США при ООН - должность, на которую его, к тому же, не утвердил Сенат США, - ознаменовалось проявлением неприкрытой враждебности по отношению к Организации Объединенных Наций. С декабря 2017 года, когда в газете The Wall Street Journal вышла его статья под заголовком "Как перекрыть кислород ООН", позиция Болтона по этому вопросу не изменилась.

"Дипломатическое Ватерлоо"

Болтон является приверженцем жесткого внешнеполитического курса в отношении Тегерана - он неоднократно требовал смены политического режима Ирана. Показательно, что еще три года назад он написал для газеты The New York Times гостевой комментарий под заголовком "Чтобы не дать Ирану создать бомбу, нужно разбомбить Иран". А два месяца назад на страницах The Wall Street Journal Болтон призвал Трампа расторгнуть международное соглашение с Ираном, назвав его "дипломатическим Ватерлоо", которое "не принесет никакого решения". В той же статье он снова выступил за смену политического режима в Иране.

Назначение Болтона на пост советника по нацбезопасности непосредственно перед принятием нового решения Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном не сулит ничего хорошего для будущего этого соглашения, сохранить которое европейцы - и не только они - пытаются всеми дипломатическими способами.

Два дня назад в Вашингтоне началась весна. Но после недавних событий, таких как начало торгового конфликта с Китаем или вступление Болтона в должность советника президента по национальной безопасности, возникает ощущение, что в столице США наступил ледниковый период.

Михаэль Книгге - обозреватель DW в Вашингтоне.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

