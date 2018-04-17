 Комментарий: Почему кубинцы равнодушно встречают конец эры Кастро | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 18.04.2018
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Мнения

Комментарий: Почему кубинцы равнодушно встречают конец эры Кастро

19 апреля на Кубе произойдет историческое событие: закончится эра Кастро. Но поглощенные своими насущными проблемами кубинцы не питают иллюзий по этому поводу, считает Йоани Санчес.

Фидель и Рауль Кастро

Фидель и Рауль Кастро (фото из архива)

Моя мать родилась при режиме Кастро, я родилась при режиме Кастро, и сын мой тоже родился при режиме Кастро. Как минимум три поколения кубинцев жили при правлении двух человек с одной и той же фамилией. Это однообразие прервется 19 апреля, когда будет объявлено имя нового кубинского президента. Будет ли он продолжать прежнюю политику или примется за реформы - все равно приход к власти нового человека знаменует исторический факт: конец эры Кастро на Кубе.

Перемены в руководстве Кубы и равнодушие населения

Несмотря на непосредственную близость этого дня, беспрецедентного в кубинской истории последнего полувека, ожидания на улицах Гаваны не очень-то велики. При том что страна стоит на пороге решающих перемен в правящей верхушке.

Йоани Санчес

Йоани Санчес

Для этого равнодушия есть как минимум три причины. Первая - это тяжелая экономическая ситуация, из-за которой большая часть населения затянута в повседневный круговорот выживания. Насущные проблемы (как сварить обед, как добраться до работы и обратно) вытесняют политические рассуждения о другой Кубе.

Вторая причина такой апатии связана с пессимизмом, который вызван убеждением, что при правлении нынешней кубинской геронтократии очень мало что может измениться - просто потому, что теперь придет покорная и хорошо контролируемая марионетка. Третья причина - то, что людям неизвестен никакой другой политический сценарий и, следовательно, у них нет исходных данных, чтобы представлять себе существование после "исторического поколения".

Это ощущение фатальности, того, что все будет продолжаться по-старому, что бы ни случилось, - это прямое следствие шести десятилетий, в течение которых братья Кастро безгранично правили островом. Подавляя в зародыше любую оппозицию, устраняя всякого потенциального конкурента, оба брата стали неотделимой и длительной частью истории Кубы.

Контекст

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Более 70 процентов кубинцев родились уже после того января 1959 года, когда группа бородатых мужчин, вооруженных и улыбающихся, вступила в Гавану. Вскоре после этого все школьные учебники, все СМИ и госпропаганда стали представлять этих "революционеров" в одежде оливкового цвета в качестве отцов нации и освободителей, спасших страну. Они распространяли убежденность, что Куба - это одно целое с коммунистической партией, официальной идеологией и человеком по фамилии Кастро.

Теперь биология ставит точку в этой главе кубинской истории. Нынешний год мог бы стать в ней нулевым, годом нового начала. Но вместо ликующих людей, размахивающих флагами на улицах, повсюду в Гаване царит только усталость. Это неизбывное состояние миллионов человек, способность которых к эмоциональному подъему иссякла за время долгого-долгого ожидания.

Автор: Йоани Санчес, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Дмитрий Вачедин


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