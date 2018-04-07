Комментарий: Порошенко будет искать в Берлине рычаги давления на Москву

Цель визита Петра Порошенко в Берлин - заручиться поддержкой Германии в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и убедить Ангелу Меркель отказаться от участия в "Северном потоке-2", считает Сергей Руденко.
10 апреля президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Берлин. В его рабочем графике - встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Хайко Масом. Цель украинского лидера - заручиться поддержкой Германии в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Речь идет о формировании де-факто второго дипломатического фронта против России, к которому, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, уже присоединились Франция и США.
"Нормандская четверка": плюс США и минус Россия
В прошлом году "нормандской четверке" было не до Украины. Президентские выборы во Франции, затем парламентские выборы в Германии и формирование коалиции отодвинули ситуацию в Донбассе на второй план. В последний раз "четверка" обсуждала выполнение минских соглашений в телефонном режиме в июле 2017 года. В это же время ускорить процесс разрешения донбасского конфликта пытался спецпредставитель США Курт Волкер. Но пока эта попытка не увенчалась успехом.
Поэтому на нынешнем этапе для Украины очень важна поддержка Германии в вопросе введения миротворческого контингента ООН в Донбасс. Кремль, конечно же, публично поддерживает Киев. Но только на своих условиях. Россия хочет видеть миротворцев только на линии разграничения территории между так называемыми "ЛНР" и "ДНР" и Украиной. Украинское государство настаивает на контроле контингентом ООН украинско-российской границы и всей территории ОРДЛО. При этом Киев категорически против участия России в этой миссии.
Де-факто сегодня речь идет о разворачивании Украиной нового дипломатического фронта против России. Как утверждает глава украинского МИДа Павел Климкин, к нему уже примкнула Франция, на очереди - США и Германия. Цель - вынудить Россию согласиться с планом прихода миротворцев ООН в Донбасс. Очевидно, во время личной встречи украинский лидер предоставит Ангеле Меркель дополнительные аргументы относительно своего плана. Хотя очевидно, что в этом вопросе Берлин и так выступает на стороне Украины.
"Северный поток-2" против Украины
Надо отметить, что визит Порошенко в Германию состоится на фоне жесткой дискуссии по поводу строительства Россией газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в обход Украины. На прошлой неделе Верховная рада призвала правительства европейских государств отказаться от финансирования и лоббирования этого проекта. Речь идет и о Германии, две компании которой - Uniper и Wintershall - принимают участие в финансировании проекта. На фоне международных санкций Киев воспринимает это как оплеуху со стороны Берлина. В Германии же "Северный поток-2" рассматривают исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в ФРГ, о чем ранее заявляла Ангела Меркель.
Достаточно ли Петр Порошенко будет убедителен в разговоре с немецким канцлером по "Северному потоку-2", сказать сложно. Вероятно, для Ангелы Меркель важной будет реакция не только президента Украины, но и лидеров других европейских государств. Ведь очевидно одно: применять экономические и дипломатические санкции к стране, игнорирующей международные нормы, и одновременно строить с ней новые проекты, - выглядит неразумно. О чем, кстати, уже заявил президент США Дональд Трамп.
Конечно же, в условиях войны для Украины важно сохранить хотя бы какой-то рычаг влияния на Москву. Россия прекрасно знает, что сегодня без украинской газотранспортной системы ее газ не попадет в Европу. Как и европейцы осознают, что украинская труба была и остается единственным способом доставки им российского газа. В случае ухода последнего через "Северный поток-2" Россия получает полный контроль над странами Евросоюза. Отказ же Германии от участия в проекте не только защитит украинские интересы, но и ограничит влияние Владимира Путина в Европе.
Антикоррупционные вопросы к Порошенко
Страны Евросоюза, в том числе и Германия, хотели бы видеть Украину прогнозируемым и понятным партнером. В конце марта об этом в очередной раз заявил Евросоюз, напомнив Киеву об обещании создать Антикоррупционный суд и отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые ведут борьбу с коррупцией. Пока что ни первое, ни второе украинская власть не сделала. Евросоюз считает это игнорированием Украиной своих обязательств перед европейскими партнерами.
Можно предположить, что в Берлине Петра Порошенко будут спрашивать не только о темпах провозглашенных им реформ, но и о том, как Украина борется с коррупцией. Наверняка, немецкие инвесторы не хуже остальных иностранцев знают об аппетитах украинских чиновников-мздоимцев. О каких бы успехах в борьбе с коррупцией ни говорил президент Украины, все прекрасно понимают: без создания Антикоррупционного суда победить коррупцию не удастся.
Предстоящий год будет сложным для Петра Порошенко. Впереди - президентская избирательная кампания. Поэтому нынешнему президенту Украины, очевидно, придется лавировать между интересами политико-финансовых групп, которые пытаются контролировать всех и вся в стране, и требованиями западных партнеров предоставить контроль обществу. На какие компромиссы готов пойти Порошенко, мы вряд ли услышим во время его визита в Берлин. Но вот отношение к нему со стороны руководства Германии будет показательным.
Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко
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