Комментарий: Порошенко будет искать в Берлине рычаги давления на Москву

10 апреля президент Украины Петр Порошенко посетит с визитом Берлин. В его рабочем графике - встреча с федеральным канцлером Ангелой Меркель, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, президентом бундестага Вольфгангом Шойбле и министром иностранных дел Хайко Масом. Цель украинского лидера - заручиться поддержкой Германии в вопросе введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Речь идет о формировании де-факто второго дипломатического фронта против России, к которому, по словам главы МИД Украины Павла Климкина, уже присоединились Франция и США.

"Нормандская четверка": плюс США и минус Россия

В прошлом году "нормандской четверке" было не до Украины. Президентские выборы во Франции, затем парламентские выборы в Германии и формирование коалиции отодвинули ситуацию в Донбассе на второй план. В последний раз "четверка" обсуждала выполнение минских соглашений в телефонном режиме в июле 2017 года. В это же время ускорить процесс разрешения донбасского конфликта пытался спецпредставитель США Курт Волкер. Но пока эта попытка не увенчалась успехом.

Сергей Руденко

Поэтому на нынешнем этапе для Украины очень важна поддержка Германии в вопросе введения миротворческого контингента ООН в Донбасс. Кремль, конечно же, публично поддерживает Киев. Но только на своих условиях. Россия хочет видеть миротворцев только на линии разграничения территории между так называемыми "ЛНР" и "ДНР" и Украиной. Украинское государство настаивает на контроле контингентом ООН украинско-российской границы и всей территории ОРДЛО. При этом Киев категорически против участия России в этой миссии.

Де-факто сегодня речь идет о разворачивании Украиной нового дипломатического фронта против России. Как утверждает глава украинского МИДа Павел Климкин, к нему уже примкнула Франция, на очереди - США и Германия. Цель - вынудить Россию согласиться с планом прихода миротворцев ООН в Донбасс. Очевидно, во время личной встречи украинский лидер предоставит Ангеле Меркель дополнительные аргументы относительно своего плана. Хотя очевидно, что в этом вопросе Берлин и так выступает на стороне Украины.

"Северный поток-2" против Украины

Надо отметить, что визит Порошенко в Германию состоится на фоне жесткой дискуссии по поводу строительства Россией газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря в обход Украины. На прошлой неделе Верховная рада призвала правительства европейских государств отказаться от финансирования и лоббирования этого проекта. Речь идет и о Германии, две компании которой - Uniper и Wintershall - принимают участие в финансировании проекта. На фоне международных санкций Киев воспринимает это как оплеуху со стороны Берлина. В Германии же "Северный поток-2" рассматривают исключительно как бизнес-проект, с помощью которого российский газ будет доставляться по дну Балтийского моря в ФРГ, о чем ранее заявляла Ангела Меркель.

Достаточно ли Петр Порошенко будет убедителен в разговоре с немецким канцлером по "Северному потоку-2", сказать сложно. Вероятно, для Ангелы Меркель важной будет реакция не только президента Украины, но и лидеров других европейских государств. Ведь очевидно одно: применять экономические и дипломатические санкции к стране, игнорирующей международные нормы, и одновременно строить с ней новые проекты, - выглядит неразумно. О чем, кстати, уже заявил президент США Дональд Трамп.

Конечно же, в условиях войны для Украины важно сохранить хотя бы какой-то рычаг влияния на Москву. Россия прекрасно знает, что сегодня без украинской газотранспортной системы ее газ не попадет в Европу. Как и европейцы осознают, что украинская труба была и остается единственным способом доставки им российского газа. В случае ухода последнего через "Северный поток-2" Россия получает полный контроль над странами Евросоюза. Отказ же Германии от участия в проекте не только защитит украинские интересы, но и ограничит влияние Владимира Путина в Европе.

Антикоррупционные вопросы к Порошенко

Страны Евросоюза, в том числе и Германия, хотели бы видеть Украину прогнозируемым и понятным партнером. В конце марта об этом в очередной раз заявил Евросоюз, напомнив Киеву об обещании создать Антикоррупционный суд и отменить электронное декларирование для общественных активистов, которые ведут борьбу с коррупцией. Пока что ни первое, ни второе украинская власть не сделала. Евросоюз считает это игнорированием Украиной своих обязательств перед европейскими партнерами.

Можно предположить, что в Берлине Петра Порошенко будут спрашивать не только о темпах провозглашенных им реформ, но и о том, как Украина борется с коррупцией. Наверняка, немецкие инвесторы не хуже остальных иностранцев знают об аппетитах украинских чиновников-мздоимцев. О каких бы успехах в борьбе с коррупцией ни говорил президент Украины, все прекрасно понимают: без создания Антикоррупционного суда победить коррупцию не удастся.

Предстоящий год будет сложным для Петра Порошенко. Впереди - президентская избирательная кампания. Поэтому нынешнему президенту Украины, очевидно, придется лавировать между интересами политико-финансовых групп, которые пытаются контролировать всех и вся в стране, и требованиями западных партнеров предоставить контроль обществу. На какие компромиссы готов пойти Порошенко, мы вряд ли услышим во время его визита в Берлин. Но вот отношение к нему со стороны руководства Германии будет показательным.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

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