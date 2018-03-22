Комментарий: Политический запах свалки | Авторская колонка Александра Плющева | DW | 22.03.2018

Если бы очередной выброс на полигоне "Ядрово", который теперь известен далеко за пределами Волоколамского района, произошел, скажем, неделю назад, без упоминания грядущих выборов не обошлось бы. Ну а как же, все увязывается с выборами: отравлен шпион - это провокация перед голосованием, Telegram судится с ФСБ - давайте рассмотрим после выборов, журналистки обвиняют Слуцкого в домогательствах - это скоординированная кампания сами понимаете в канун чего.

Новое Пикалево

Александр Плющев

Но выборы, точнее то, что ими сейчас называют, прошли, на них уже ничего не спишешь. Не спишешь, но свяжешь. Свалка - вот она, как была до выборов, так и осталась, и с каждым днем воняет все сильнее. На третий день после казалось бы триумфальной победы Владимира Путина при практически всеобщей поддержке населения, выяснилось, что в каких-то ста километрах от столицы происходит самая настоящая катастрофа.

Виноват в которой, так уж получается, наш триумфатор, высочайшим повелением закрывший недавно свалку в Балашихе, из-за чего новые потоки мусора устремились в Волоколамск. Точнее, проблема, конечно же, в целом в системе утилизации мусора вокруг Москвы (о чем предупреждали враги из Фонда борьбы с коррупцией), но вины с президента это не снимает - он же теперь у нас фактически самодержец, а значит, в ответе за любые происходящие в стране процессы. И как бы ему самому не пришлось приезжать успокаивать жителей Волоколамска, как это было с рабочими в Пикалево. Но те времена, кажется, давно прошли, президенту теперь гораздо интереснее проблемы и события Восточной Гуты, ну или, в крайнем случае, Восточной Украины, нежели ближнего Подмосковья.

Манифест лояльных

У местных властей получается пока, мягко говоря, хуже некуда. Их общение с народом возле волоколамской больницы было на редкость впечатляющим, такого я не видел давно. Поразили два момента. Нет, вовсе не применение силы, не снежки в спину губернатора, не прикрывающие его охранники, и даже не замечательная девочка в розовой шапочке, всего парой жестов показавшая, как на самом деле люди относятся к начальству. Запали мне слова разгневанного горожанина, брошенные в лицо мелкому чиновнику: "Если мой внук помрет, я тебе эти очки, бл...дь, в жопу засуну".

Это, фактически, манифест доселе лояльного населения. Грубый, по нынешним чутким к словам временам, едва ли не экстремистский. Но он - обозначение границы терпения: мы-то ладно, как-нибудь, но вот детей, гад, не трожь. Волоколамская история оставалась локальной до тех пор, пока главными пострадавшими не оказались именно дети. Поймут ли этот сигнал те, чьи дети обычно дышат гораздо более чистым воздухом, чем в Волоколамске?

Волшебный телевизор

Вторая вещь меня поразившая - это слова губернатора области, которому из толпы кричат "Закрой свалку", а он им: "Вот вы сегодня вечером включите телевизор, и мы вам все объясним...". В этой небольшой фразе так много всего: и чванливость, и глупость, и тупая вера в волшебную силу телевизора. Который вечером рассказал про брифинг МИДа, Лаврова в Японии, дело Скрипаля, Сбербанк-Путина-Грефа-кредиты, поздравляющую Путина Госдуму, осчастливленного появлением внука Слуцкого, выставку Росгвардии, Трампа-Маккейна-порнозвезду, Фейсбук, Навруз, Путина и посла Казахстана, название нового оружия, фильм про Путина и балет. Небольшое интервью господина Воробьева о том, что с отравившимися все будет нормально, прозвучало на 48-й минуте выпуска.

Свалка под Волоколамском - маленькая модель страны, в которой есть все: и волюнтаристское решение самодержца, и бездарность, и полная импотенция чиновников на местах, их жизнь сегодняшним днем, после которого - хоть потоп. Это фантастическое долготерпение людей, которые вчера чуть ли не единогласно проголосовали за своего губернатора, а сегодня только охрана от них и спасает. И это бесконечное вранье, вранье и еще раз вранье.

Запас прочности

Банально повторять, что мы и сами достойны собственной власти. Действительно, которые уже выборы мы недоумеваем, как учителя, которым мы вверяем самое дорогое - наших детей, - занимаются вбросами и фальсификациями, работая в избирательных комиссиях. Ну а теперь спросите себя, как врачи, отлично зная, что на самом деле происходит, пишут пострадавшим от отравления детям диагноз ОРВИ? У кого поворачивается язык сказать, что жители Волоколамска ведут детей к медикам, чтобы скомпрометировать власти? А ничего, и пишут, и поворачивается. И это небольшой город, где многие друг друга знают. А если будет необходимость и воля на то, чтобы ОМОН, Росгвардия или на худой конец, полиция, разогнали все эти стихийные волнения, так и разгонят, включая смелую девочку в розовой шапочке.

Вместо того, чтобы перестать стравливать обычных людей друг с другом, с позором уволить губернатора и назначить досрочные выборы, система привычно его защищает, принимая таким образом, удар на себя. Сколько таких ударов она способна еще выдержать? В волоколамской истории, во всяком случае, в первом приближении, нет ровным счетом никакой политики: проблемы тут чисто социальные.

Правда, выступать против них тоже особо не дают, для системы без разницы, против чего ты выходишь: коррупции, попрания свобод или воняющей свалки. Но страна большая, проблем в регионах - полно. Здесь мусор, там отопление, тут - газ, рядом - ливневка. Путин ко всем приезжать будет? При всех формальных рекордах, на самом деле ресурс его поддержки не так уж велик, и в Кремле об этом знают не хуже нас.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

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