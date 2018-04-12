Комментарий: От Цукерберга до Дурова, или Общественные интересы в интернете

Слушания по Facebook в Конгрессе США и новые законопроекты по регулированию интернета в России. Что между ними общего и в чем разница? Разбирался Александр Плющев.
Вид кающегося на слушаниях в Конгрессе Марка Цукерберга немало вдохновляет сторонников государственного регулирования интернета и отдельных сервисов. Да основатель Facebook и сам вроде бы сказал, что без определенного регулирования соцсетей не обойтись. Если уж в Америке один из воротил интернета так заговорил, в России сам бог велел закатать весь интернет в госрегулирование и цензуру.
И действительно, кажется, в России сейчас наблюдается нечто похожее: после трагедии в Кемерово, сопровождавшейся гигантским количеством слухов, непроверенной информации и откровенных фейков, терпению властей пришел конец. После недельной артподготовки в СМИ, целью которой было убедить население, что фейки про пожаре несравнимо страшнее самого пожара, Госдума приступила к рассмотрению очередного законопроекта, ограничивающего соцсети, и прямо во время написания этого текста приняла его в третьем чтении.
Одновременно через Госдуму стремительно прошел закон о блокировании сайтов с “порочащей информацией”. Параллельно развиваются события вокруг мессенджера Telegram, отказывающегося передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. Происходит это настолько стремительно, что уже в эту пятницу может быть принято решение о блокировке Telegram.
Большая разница
Действительно, вроде бы схожие процессы: государства все больше стремятся подчинить себе некогда неуправляемый интернет. Такое впечатление и вправду может создаться, если наблюдать за происходящим только с экрана российских телеканалов. Однако этот тот случай, когда язык не поворачивается произнести даже расхожую фразу о том, где прячется дьявол, - настолько кардинально и очевидно различие в подходах и выполняемых задачах.
На наших глазах, за каких-то 15-20 лет интернет во всем мире превратился в мощнейшее средство коммуникации и невиданную доселе медиаплатформу, которая превзошла обычные СМИ по степени распространенности и влияния на людей. В огромной мере это произошло благодаря его интерактивности, когда пользователи сами могут создавать и распространять контент. Это драматическое падение порога входа на поле, где доселе безраздельно властвовали СМИ, привело к глобальным изменениям: Сеть одновременно и заменяет, и интегрирует в себя медиа.
Ограничение свободы россиян в интернете
Вся деятельность российского государства по регулированию интернета уже долгие годы направлена на ограничение свободы конкретного пользователя. Под разными предлогами: защита детей, борьба с пропагандой наркотиков и суицида, противодействие экстремизму и терроризму, теперь вот пришел черед фейков и порочащей информации. В результате серьезно пострадала свобода слова и самовыражения, на очереди - тайна переписки и анонимность, которые планируется уничтожить под знаменем борьбы за государственную безопасность.
А вот безопасность пользователя, приватность его личных данных на деле, да и, по большому счету, на словах, не волнует ни законодателей, ни другие ветви власти. Об этом вспоминают, только если нужно изобрести предлог для очередного ограничительного закона. Буквально на днях произошел, казалось бы, крупный скандал: персональные данные миллионов пользователей WiFi в московском метро оказались скомпрометированы. Благодаря уязвимости можно было установить самую настоящую слежку за огромным количеством москвичей и гостей столицы. И что же, этот случай стал предметом слушаний хотя бы в городском парламенте? Да он даже в СМИ толком не попал.
Интернет между интересами государства и общества
В этом и заключается существенное различие. Причиной приглашения Марка Цукерберга в комитет Палаты представителей по энергетике (чему предшествовал нешуточный скандал в СМИ) стало вовсе не вмешательство России в американские выборы, хотя конгрессмены спрашивали и об этом. Речь на слушаниях шла об утечке данных миллионов американских граждан, которые доверили их Facebook. В общем, все так и должно быть: избранные народом представители спрашивают сервис, почему он не сделал все возможное для защиты их избирателей. Но непривычно, правда?
Особенно непривычно, что нет никаких законопроектов, спровоцированных этой историей, чего-нибудь вроде "О противодействии вмешательству в избирательный процесс через сервисы компьютерной сети Интернет". Непривычно, что конгрессмены задают не самые глупые вопросы и вообще худо-бедно готовятся к разговору. Непривычно, что они вообще ведут диалог с создателем сервиса, а не коротко бросают на ходу в камеру: "Мы разрабатываем законы, а дело отрасли - их исполнять". Ну а что еще скажешь, если неподотчетен избирателям, да и избирателей-то никаких, по сути, у такого депутата нет.
Власти, спецслужбы и крупные корпорации во всех странах мира хотели бы как можно больше знать о своих, да и не только своих гражданах и пользователях. Это обычное их стремление. И как тут не вспомнить Сноудена, PRISM, слежку АНБ, цензуру, которую осуществляют сами соцсети, и многое другое. Судьба время от времени подбрасывает нам дурные примеры вовсе не для того, чтобы, руководствуясь ими, строить собственную жизнь. Общественный интерес, в пользу которого, кстати, сделал выбор и Сноуден, о чем он немного высокопарно сообщает в своем Twitter-профиле, - штука, которая может и должна постоянно конкурировать с интересом государственным.
Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter: @plushev
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