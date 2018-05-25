Комментарий: Отказ от встречи с Кимом на фоне неверных оценок Трампа

Отказ от встречи с корейским лидером Ким Чен Ыном избавил Дональда Трампа от неприятного результата. Его политика под девизом "Все или ничего", завела США в тупик, считает Маттиас фон Хайн.
Нобелевскую премию мира Дональд Трамп вряд ли получит. Главный переговорщик отменил встречу на высшем уровне с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Пикантность данной ситуации придает то, что это произошло через несколько часов после того, как Пхеньян подорвал свой ядерный полигон "Пунгери". Этот демонтаж, несмотря на определенный скепсис, был позитивным жестом. Между тем совсем неожиданным отказ Трампа не был. Тон заявлений обеих сторон в последние недели становился все более колючим. И множились признаки того, что на встрече в Сингапуре, кроме приятного для Кима совместного фотографирования с Трампом, не получится достичь ощутимых результатов.
Администрация США с самого начала переоценила размеры уступок, на которые была бы готова пойти Северная Корея. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон четко сформулировал требования Вашингтона: только полное и бесповоротное ядерное разоружение может привести к экономическим послаблениям.
Это известная переговорная стратегия под девизом "Все или ничего". Она не стала эффективнее и при постоянном упоминании Болтоном, а затем и вице-президентом США Майком Пенсом возможности "ливийского сценария". Для Северной Кореи это была явная угроза. Ядерная программа не уберегла ливийского лидера Каддафи от того, что в 2011 году он был свергнут при военной поддержке Запада, а затем и убит. Ошибочными являлись и оценки США того, что санкции и военные угрозы подвигнут Пхеньян сесть за стол переговоров. Напротив, скорее наличие атомного оружия и межконтинентальных ракет обеспечили новое переговорное самосознание с корейской стороны - с позиции относительной силы.
Саммит стал бы большим успехом Кима
Конечно, для северокорейского диктатора встреча с Трампом была бы грандиозным успехом. Все его предшественники из коммунистической семейной династии Кимов - и дед, и отец - пытались добиться прямых переговоров с США. Сейчас прыжок из состояния жесткой международной изоляции за стол с президентом США многократно увеличил бы престиж Ким Чен Ына. По праву, если бы он привез из Сингапура в Пхеньян ощутимые результаты в форме ослабления санкций и экономической помощи. Но готов ли он действительно выпустить из рук инструменты, обеспечивающие выживание династии Кимов? Едва ли.
Прежде всего, потому, что вряд ли он может доверять американцам и их обещаниям. Не только "ливийская модель", но и расторжение США ядерной сделки с Ираном, произошедшее две недели назад, значительно усилили и без того существующие сомнения о надежности Вашингтона как партнера.
Ледниковый период еще не настал
Надежда на подписание мирного договора между двумя корейскими государствами, который должен сменить существующее уже более 60 лет соглашение о перемирии, после отказа от встречи стала слабее. Но полностью она не исчезла. Бросается в глаза: Северная Корея избегает прямых нападок на Дональда Трампа. И текст отказа из Белого дома оставляет открытым окно для договоренности. Не надо забывать: еще прошлой осенью после серии испытаний межконтинентальных ракет Северной Кореей с одной стороны, и американских ответных угроз, с другой, ситуация на Корейском полуострове находилась на грани опустошительной войны. Но затем: риторика о разрядке напряженности в новогоднем обращении Кима, участие Северной Кореи в зимних Олимпийских играх, встреча Кима с президентом Южной Кореи Муном, и, наконец, объявление о саммите в Сингапуре.
Остается надеяться, что эта оттепель не превратится вновь в опасный ледниковый период. Должно настать время для выработки дипломатами из обеих стран приемлемых и реалистичных договоренностей для встречи Кима и Трампа. Но со своей стратегией "Все или ничего" США могут добиться только "ничего".
Автор: Маттиас фон Хайн, обозреватель DW
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