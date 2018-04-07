Комментарий: Орбан остается лидером строптивых восточноевропейцев

Что общего между Ангелой Меркель (Angela Merkel) и Виктором Орбаном? Только одно: оба будут возглавлять правительства своих стран в четвертый раз. Невзирая на то, что политически они антиподы, у Орбана есть одно решающее преимущество перед Меркель: он может теперь править по им установленным правилам - без обременительного уважения партнеров по коалиции. Меркель будет ему втайне завидовать.

На самом деле она должна его бояться. Венгрия Орбана - это модель распада либерального консенсуса в Европе после 1945 года. Это демократически легитимированное однопартийное правление, что-то между демократией с причудами и правилами поведения Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Нелиберальная демократия, как ее называет сам Орбан.

Политическая звезда востока Европы

Между тем орбанизм оказывает свое воздействие вне пределов маленького десятимиллионного государства. Правящая в Польше партия "Закон и справедливость" (ЗиС) копирует своего духовного брата и политического близнеца, а Чехия и Словакия открыто симпатизируют ему, проводя рискованные трансформации у себя дома. Эти четыре государства образуют Вышеградскую группу и являются ячейкой сопротивления Брюсселю, против опеки которого они выступают.

Фолькер Вагенер

"Мы учимся у него", - восхищался Орбаном лидер ЗиС Ярослав Качиньский еще в 2016 году. Вряд ли выборы в какой-либо еще небольшой стране ЕС могут претендовать на то, что в недавнем европейском прошлом они имели столь серьезное значение для отношений между Западной и Восточной Европой. Воинственное предсказание Орбана - тому подтверждение. 2018 год станет "годом великих сражений", предрек он. Теперь 54-летний политик призывает к дальнейшим атакам Брюсселя.

Самый большой вызов с момента расширения ЕС

Частичное вавилонское непонимание между старыми и новыми странами-членами ЕС досадно. На востоке Европы не могут понять - не говоря уже о том, чтобы принять, мультикультурный дух времени запада континента. А с точки зрения западноевропейских стран, партия ФИДЕС Орбана и ЗиС Качиньского - просто правые популисты и непослушные, неблагодарные бенефициары ЕС. Чем дальше, тем сильнее действует такое взаимное восприятие.

Ясно одно: Виктор Орбан - самый большой вызов для Евросоюза с момента, когда расширение ЕС на восток открыло новую эру. В масштабах ЕС Орбан является пионером однопартийного правления. С точки зрения глобальной политики, он принадлежит к когорте новых сторонников так называемых демократур, в которую входят Путин, Трамп и Эрдоган. Все они вместе - естественные враги того, что на протяжении десятилетий неоспоримо являлось внутренней основой сплоченности Европы: демократии, свободы слова и печати, верховенства закона.

Сила Орбана - это слабость ЕС

Победная поступь Орбана в его собственной стране в последние годы столь очевидна еще и потому, что консервативные партии в Европарламенте послушно стоят по стойке смирно при деконструкции венгерского государства.

Европейская народная партия (ЕНП), особенно ее крупнейшая национальная группа, немецкий Христианско-демократический союз (ХДС), нуждается в голосах депутатов от ФИДЕС, если она не хочет рисковать тем, что большинство в Европейском парламенте качнется в сторону социалистов. Короче говоря, ЕНП защищает Oрбана из-за одних лишь ее интересов. Это делает умеренную критику Орбана со стороны ЕНП малоубедительной.

Неудивительно, что партия ФИДЕС могла позволить себе роскошь участвовать в парламентских выборах, совершенно не имея программы. Было только одно послание избирателям: "Защитить Венгрию", никаких беженцев.

Евросоюз: время для посредничества

Тем не менее, если ЕС хочет преодолеть свой внутренний кризис, он должен научиться понимать. Понимать, что недавнее прошлое, которое люди могут помнить, на востоке Европы было совершенно иным, чем на западе. Тенденция к авторитарному стилю правления более выражена в Польше, Венгрии или Сербии, потому что он известен со времен социализма.

Если этот стиль лидерства вновь популярен сегодня, это объясняется потерей национально-государственной идентичности до 1989 года по идеологическим соображениям. Наверстывание упущенного в том, что касается темы родины и Отечества, по-видимому, необходимо, прежде чем на востоке будут готовы к тому, чтобы перевоплощаться в ЕС. И защита от беженцев - конечно, мусульман - объясняется просто отсутствием опыта в отношениях с чужаками. У того, кто вырос не в Мюнхене, Копенгагене или Лионе, есть большие проблемы с предписанной Западом политкорректностью.

Но договор есть договор. Венгрия вступила в ЕС, Польша тоже. И это обязывает, правила игры были известны. Пришло время для посредничества - прежде чем страны Западных Балкан станут членами Евросоюза. Они почти все сочувствуют Орбану и Качиньскому. То ли еще будет.

Автор: Фолькер Вагенер, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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