Комментарий: Нетаньяху в истории с беженцами забил гол в свои ворота

"Театр абсурда", которого не было в стране много лет - так израильская оппозиция охарактеризовала неудавшуюся попытку премьер-министра Биньямина Нетаньяху избавиться от африканских беженцев, чье пребывание в стране все больше грозит превратиться во внутриполитический конфликт.

За последние двенадцать лет число африканцев в Израиле превысило 40 тысяч. Большинство из них - выходцы из Эритреи и Судана. Их концентрация в бедных жилых районах израильских городов, таких, как южный Тель-Авив, уже давно мобилизовала представителей правых политических сил, выступающих против присутствия в стране африканцев. В большинстве случаев их называют "захватчиками", определения "мигранты" или "беженцы" встречаются значительно реже.

"Исход африканцев" как подарок к Песаху

Биньямин Нетаньяху, по всей видимости, рассуждал просто: начало Песаха - праздника, во время которого иудеи отмечают исход евреев из Египта, - показалось ему подходящей датой для того, чтобы преподнести в дар своим критикам африканский "исход из Израиля". В намерения премьера, вероятно, также входило отвлечь тем самым внимание от расследования, ведущегося против него по подозрению в коррупции, и от новой эскалации насилия в секторе Газа.

Петер Филипп

Четкой концепции у Нетаньяху, похоже, не было: вначале было сказано, что Израиль намерен выслать из страны почти 42 тысячи африканцев - то есть, практически всех. При этом их собирались депортировать не на родину, а почему-то в Руанду - государство, из которого в Израиль не прибыло практически ни одного беженца. Это заявление вызвало недоумение властей Руанды, усугубленное давлением со стороны других стран, настаивающих на том, чтобы Руанда не помогала Израилю в высылке мигрантов.

На этом этапе в игру вступило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стороны быстро пришли к соглашению после того, как Израиль продемонстрировал готовность выполнить свою часть сделки: страну должны покинуть "только" 16 тысяч африканцев, остальным будет предоставлено официальное право на проживание в ней. На первый взгляд, весьма разумное решение вопроса. Если бы Нетаньяху не добавил, что 16 тысяч африканцев будут высланы в Канаду, Италию и Германию.

В двух из этих трех стран как минимум на протяжении последних нескольких лет ведутся ожесточенные споры о приеме беженцев. Правительство в Риме немедленно заявило, что никакого соглашения с Израилем оно не заключало, Берлин также сказал, что слышит об этом впервые.

Голы в свои ворота

Нетаньяху можно сравнить с футболистом, забившим серию мячей в свои собственные ворота: он не только спровоцировал обострение внутриполитического конфликта в Израиле, но и способствовал усилению призывов к новым выборам. Которые он, к слову, вполне может проиграть - и не либералам, а более радикальным противникам, уже сейчас занимающим ряд постов в правительстве. В результате внешнеполитическая изоляция Израиля может усилиться еще больше.

Своим "театром абсурда" израильский премьер нанес немалый ущерб репутации страны за рубежом - в Руанде, Италии, Канаде, Германии и, не в последнюю очередь, в ООН. Там и без того все чаще критикуют политику Израиля в отношении Палестинской автономии, а последние маневры Нетаньяху могут спровоцировать еще большее отчуждение у ООН.

Автор: Петер Филипп, обозреватель Deutsche Welle

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