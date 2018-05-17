 Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.05.2018
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Мнения

Комментарий: Немецкие иллюзии о Путине и России

Было бы наивно считать, что путинская Россия является для Германии лучшим партнером, чем Америка Трампа, считает Инго Маннтойфель.

Ангела Меркель и Владимир Путин. Снимок из архива.

Ангела Меркель и Владимир Путин. Снимок из архива.

Инго Маннтойфель

Инго Маннтойфель

Когда в эту пятницу, 18 мая, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) встретится в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, это событие станет кульминацией "российской недели германской внешней политики". Так как в предыдущие дни в Москве уже побывали новый министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) и немецкий министр экономикиПетер Альтмайер(Peter Altmaier), которые обсудили со своими российскими коллегами центральные вопросы международной и европейской политики. Такое интенсивное дипломатическое взаимодействие вновь поставило германо-российские отношения в центр внимания немецкой общественности, в то время как единоличные внешнеполитические действия президента США Дональда Трампа подвергли суровому испытанию трансатлантическую дружбу немцев. В таких условиях неудивительно, что в Германии раздаются политические голоса, призывающие к сближению с Россией и настаивающие на компромиссах.

Для умиротворения нет времени

Однако тот, кто делает ставку на то, что односторонними уступками в экономических санкциях или другими сомнительными компромиссами можно начать процесс ослабления напряженности в отношениях с Россией, глубоко заблуждается. Не только потому, что эта политика умиротворения в конечном итоге будет интерпретирована в Москве как проявление слабости. Вероятнее всего, многие еще не осознали, что Путин использует конфронтацию с Западом как средство для обеспечения сохранения своей власти, чтобы отвлечь население от экономической стагнации и социальных проблем России. Поэтому наивно полагать, что с Путиным можно достичь какого-либо соглашения по Украине или даже обсуждать новый европейский миропорядок, который он подрывает своей агрессивной внешней политикой в отношении Украины, а также операциями по оказанию влияния на западные выборы или кибератаками на немецкие госструктуры.

Сомнительно, является ли путинская Россия - не Россия вообще - именно в такие времена правильным партнером для дальнейшего расширения германо-российских энергетических отношений. В любом случае следует позаботиться о том, чтобы планируемое строительство газопровода "Северный поток-2" не противоречило европейским интересам в деле политической и экономической стабилизации Украины. Поэтому правильно, что немецкий министр экономики Альтмайер думает о гарантиях, которые должна предоставить Москва, чтобы Украина из-за строительства "Северного потока-2" не пострадала от потери транзитных платежей. Но эти детали должны стать лишь частью развернутой и долгосрочной стратегии в отношении России.

Двойная стратегия политики в отношении России

Политика Германии в отношении России, во-первых, нуждается в осознании того факта, что в обращении с Путиным необходима выдержка, и быстрого единства с Москвой не будет. До тех пор, пока Кремль сохраняет свою агрессивную политику в отношении Украины (а он будет это делать, так как это является частью стратегии сохранения власти Путина), санкции должны оставаться в силе. Постепенный выход из санкций был бы ложным сигналом. Внешняя политика Германии должна базироваться на принципах европейского миропорядка, подорванных Москвой.

Во-вторых, необходимо существенно повысить уровень немецкой - связанной с европейской - обороноспособности, как в традиционном виде, так и в новом, направленном против угроз гибридной кибервойны. И в-третьих, в отдельных случаях, как, например, в "иранской сделке", когда речь идет о совместных выступлениях с соперником в Москве - на дипломатическом языке тогда используется эвфемизм "партнер", - необходимо обеспечить прагматичное и реалистическое взаимодействие, чтобы отстаивать собственные внешнеполитические интересы.

Контекст

Кроме "Северного потока-2" темой переговоров министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера в Украине и России наверняка станет и выход США из ядерной сделки с Ираном. (11.05.2018)

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Эта дипломатическая стратегия в отношении России должна быть подкреплена двумя другими важными элементами. Один из них состоит в том, что западная политика не должна поспешно и истерично реагировать на провокации из Москвы. От таких реакций выигрывает только Кремль, в то время как доверие к самому Западу существенно страдает. Британский премьер-министр Мэй в случае с покушением на двойного агента Сергея Скрипаля  продемонстрировала, как не надо действовать. Тем самым Кремль смог усилить и активно использовать в России образ врага в исполнении Запада.

Другой принцип заключается в том, что Германия и Европа должны шире открыться российскому обществу. Необходим широкий диалог со всеми политическими силами и группами в России, в том числе с националистическими, патриотическими и консервативными силами. В диалоге, который должен вестись трезвым тоном и с осознанием собственных принципов, можно, хотя и не в ближайшем будущем, добиться преодоления достойной сожаления отчужденности между немцами и россиянами.

Автор: Инго Маннтойфель, руководитель отдела Европы и главный редактор русской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

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  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

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  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

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  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

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  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

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    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

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    Автор: Андрей Гурков


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