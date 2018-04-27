Комментарий: На удивление теплая встреча Меркель и Трампа

Давайте сразу откажемся от неизбежных сравнений встречи Дональда Трампа и канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) со встречей президента США с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. Разумеется, Меркель, посетившую Вашингтон с кратким рабочим, а не продолжительным официальным визитом, не приветствовали артиллерийскими залпами. Ее не отвезли на экскурсию в Маунт-Вернон, бывшую резиденцию первого президента США Джорджа Вашингтона, и не устроили в ее честь помпезный официальный ужин в Белом доме.

Но давайте-ка попробуем представить, как бы общественность отреагировала на визит Макрона в Вашингтон, если бы он не выступил со своей вдохновенной речью перед Конгрессом. Похоже что, несмотря на всю помпезность, торжественность и демонстрацию взаимных симпатий между Макроном и Трампом, конкретные результаты, достигнутые президентом Франции в ходе встреч со своим американским коллегой, вряд ли существенно отличаются от того, что сумела сделать Меркель за время своего короткого пребывания в США. На самом деле, ничего конкретного им достичь так и не удалось. Что касается ключевых вопросов, то, как и ожидалось, в ходе переговоров с Трампом ни тому, ни другому европейскому лидеру оказалось не под силу переломить ситуацию в свою пользу.

Трамп и Меркель крепко пожали друг другу руки

Теперь перейдем ко второму сравнению, которое неизбежно напрашивается в контексте визита Меркель к Трампу: во время их первой встречи в Белом доме в 2017 году произошел скандальный эпизод, когда оба лидера не стали пожимать друг другу руки. Их встреча в пятницу, 27 апреля, ознаменовавшая первый визит Меркель в США за ее четвертый срок на посту канцлера, оказалась сравнительно небогатой на громкие события. Трамп просто из кожи вон лез, пытаясь крепко пожать руку канцлера ФРГ.

Михаэль Книгге

Что же касается наиболее интересующих Берлин вопросов - в частности, дальнейшего участия США в соглашении по иранской ядерной программе, угрозы введения Вашингтоном пошлин на поставки стали и алюминия из ЕС, а также дальнейшей роли США в урегулировании сирийского конфликта - то, судя по публичным заявления Трампа по итогам встречи с Меркель, его позиция осталась без существенных изменений. Трамп снова крайне негативно отозвался об Иране и его роли в ближневосточном регионе и, отвечая на вопрос одного из журналистов, не исключил военного вмешательства США с целью помешать Тегерану завладеть ядерным оружием.

Что касается продления срока действия исключительных условий для европейских стран в отношении новых пошлин на сталь и алюминий, который истекает 1 мая, то Трамп вновь пожаловался на несправедливые, на его взгляд, условия торговли между ЕС и США. Между тем он уклонился от прямого ответа на вопрос, продлит ли он действие исключений или нет. Кроме того, Трамп не стал жестко критиковать и подчеркивать сравнительно низкие расходы Германии на оборону, что остается одним из основных камней преткновения между Вашингтоном и Берлином. Вместо этого он лишь в общих чертах отметил, что европейские члены НАТО должны вносить справедливую долю средств в бюджет альянса.

Небогатый на события, но успешный визит

Хотя во время встречи сторонам и не удалось достичь прогресса по ключевым вопросам, ее все же можно считать успешной. Очевидно, что в преддверии переговоров высокопоставленные стратеги по обе стороны Атлантики хорошо потрудились над тем, чтобы беседа Меркель и Трампа протекала в дружелюбном и уважительном ключе - и оба лидера строго следовали этому сценарию. С учетом того, как непросто до сих пор складывались их отношения, одно это уже можно назвать достижением.

Меркель старалась вести себя с Трампом как можно приветливее и почтительнее, не отступая при этом от своих политических позиций и не идя на значительные уступки. Трамп, в свою очередь, неоднократно делал Меркель комплименты: к примеру, он заявил, что у них всегда были хорошие отношения. Это, разумеется, неправда. Вместе с тем подобные высказывания явно свидетельствуют о желании президента США - политика, который действует по принципу "ты - мне, я - тебе" и смотрит на двусторонние отношения как на сделку, - сохранить дружелюбный тон и избежать публичных ссор.

На фоне того, что Меркель и Трамп провели дружественную встречу, несмотря на свои предыдущие стычки - как лицом к лицу, так и в сети Twitter,- их краткие переговоры, вероятно, имеют даже большее значение, чем официальный визит Макрона, которому просто лучше удается найти общий язык с Трампом на личном уровне.

Кто знает, возможно, мягкая позиция американского лидера в отношении Меркель и Германии скоро сменится резкими выпадами Трампа в Twitter. В то же время прочные, или, по крайней мере, нормальные рабочие отношения между канцлером ФРГ и президентом США - явно в интересах Берлина, Вашингтона и Брюсселя. Давайте же ими наслаждаться, пока они не закончились.

Автор: Михаэль Книгге, обозреватель DW в Вашингтоне.

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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