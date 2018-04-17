Комментарий: Насилие против евреев? Германия должна определиться

Стало печальной повседневностью появление в интернете видеороликов, в которых документируются антисемитские выпады в Германии. То сжигают израильский флаг, то мужчина оскорбляет владельца еврейского ресторана, говорит о газовых камерах… Каждый раз это вызывает волну возмущения. Политики обещают сделать все возможное, чтобы защитить евреев в ФРГ. Они ссылаются на исторический опыт, на ответственность, назначают еще одного уполномоченного, запускают образовательные программы. И говорят о сложных вызовах, стоящих перед Германией, которая только теперь, так поздно, официально признает, что является страной иммигрантов.

Открытая безбоязненность ненависти

Последнее подобное скандальное видео представляет безжалостное доказательство того, что все названные меры не помогают что-либо противопоставить безбоязненности, с которой люди, как этот парень, обрушивают свою ненависть на евреев: в центре Берлина на оживленной улице среди белого дня молодой араб избивает молодого человека, которой носит кипу и таким образом воспринимается окружающими как еврей. У араба на лице видна холодная ненависть, когда он достает свой ремень.

Инес Поль

Он без маски, напротив, он знает, что его снимают; его жертва держит телефон с включенной камерой у него перед глазами, кричит ему все более отчетливо: "Я снимаю, я снимаю!". Совершенно очевидно, что преступнику наплевать, что его действия документируют, что его узнают, и полиция, скорее всего, найдет его.

Что происходит в Германии? Это видео - ужасное подтверждение того, что немецкое общество срочно должно найти другие ответы для того, чтобы защищать основные правила нашего сосуществования. Похоже, что общепринятых наказаний недостаточно, чтобы отпугнуть подобных преступников. Возможно, будет полезно заглянуть в школьные дворы, чтобы понять, в какой ситуации мы находимся. Уже годы учителя пытаются донести до общества, насколько естественным стало в последнее время то, что молодежь использует слово "еврей" в качестве оскорбления.

Тексты немецкого рэпа подтверждают, что все больше нарушается общественный консенсус о том, что враждебным по отношению к евреям высказываниям не место в этой стране. А этот консенсус ни при каких обстоятельствах нельзя ставить под сомнение.

Намерена ли Германия бороться за свои ценности?

Было бы неправильно говорить, что еврей сегодня должен исходить из того, что на него могут напасть на немецких улицах, если очевидна его религиозная принадлежность. Однако точно так же неправильно и говорить, что еврей в принципе не должен бояться подвергнуться нападению на немецких улицах, если явно видно, какую религию он исповедует.

И в любом случае бесспорно, что существующих инструментов больше недостаточно. Германия достигла рубежа, когда должна решить, насколько она готова бороться за свои цивилизационные ценности и общественные свободы.

Автор: Инес Поль, главный редактор DW

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