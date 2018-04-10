Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"

В Берлине резко изменился тон в отношении "Северного потока-2". Об этом свидетельствуют высказывания канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel) на совместной пресс-конференции с украинским президентом Петром Порошенко 10 апреля.

Первое, что бросается в глаза: до сих пор Ангела Меркель перенимала терминологию немецких фирм, поддерживающих план российского "Газпрома" проложить на Балтике новый мощный газопровод между Россией и Германией, и неизменно называла его чисто экономическим проектом. Он не ставит под угрозу диверсификацию газоснабжения Европы, подчеркивала канцлер не далее как 16 февраля, принимая в Берлине премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Проект невозможен до тех пор…"

Но вот не прошло и двух месяцев, как та же Ангела Меркель, переговорив в Берлине с другим рьяным противником "Северного потока-2", Петром Порошенко, вдруг заявляет: необходимо учитывать связанные с этим проектом "политические факторы".

Андрей Гурков

Более того, "так не должно быть", говорит канцлер ФРГ, "что из-за "Северного потока-2" Украина не будет иметь никакого значения с точки зрения транзита газа". И произносит фразу, сильно напоминающую ультиматум, адресата которого германский лидер не называет, но понятно, что это Кремль, ведь именно он руководит "Газпромом": "Я совершенно четко дала понять, что с нашей точки зрения проект невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита".

А поскольку этой ясности нет ни у кого, включая, похоже, и сам "Газпром", то фразу канцлера можно интерпретировать так: Берлин временно отзывает политическое согласие на этот проект. Во всяком случае, именно так слова Ангелы Меркель восприняли в Восточном комитете немецкой экономики. Менее чем через два часа после ее пресс-конференции он, уловив, куда вдруг подул ветер, выпустил заявление, в котором предупреждает: "Изменение законодательной основы задним числом по политическим причинам подорвало бы доверие в правовые гарантии в ЕС".

Иными словами, главный лоббист интересов работающего с Россией немецкого бизнеса опасается, что Берлин может сейчас пойти на уступки тем силам в Евросоюзе, которые с помощью различных законодательных инициатив хотели бы заблокировать реализацию проекта "Северный поток-2".

Дело Скрипаля и химическая атака в Сирии

Что же произошло за последние два месяца, что тональность высказываний Ангелы Меркель столь резко изменилась? Произошло дело Скрипаля, в ходе которого Германия решительно стала на сторону Великобритании, на чьей территории было применено нервно-паралитическое вещество, и вместе с другими странами Евросоюза, и в целом Запада, демонстративно выслала российских дипломатов, поскольку подозревает в этом преступлении РФ.

А еще произошло очередное применение химического оружия против мирного населения в Сирии, в котором подозревается режим Асада, и это чревато новым витком обострения отношений между странами Запада и Россией.

Одновременно практически ничего не произошло в деле урегулирования конфликта на востоке Украины, что, собственно, и было главной темой переговоров Ангелы Меркель с Петром Порошенко. Накануне об этом же канцлер ФРГ разговаривала по телефону с российским президентом Владимиром Путиным.

Ослабли позиции сторонников Герхарда Шрёдера

Затрагивался во время той беседы и вопрос о газопроводе. На официальном сайте Кремля по этому поводу сказано: "Подтверждена позиция России и Германии в отношении реализации крупного взаимовыгодного проекта в газовой сфере - "Северного потока-2". Что же получается: 9 апреля Ангела Меркель подтверждает свою прежнюю позицию, а сутки спустя меняет?

Либо в кремлевской администрации что-то не так поняли, либо там выдали желаемое за действительное, либо Меркель на самом деле поменяла свою позицию после разговора с Путиным и последующей встречи с Порошенко на фоне стремительно обостряющегося международного кризиса вокруг применения химоружия в Сирии.

Как бы то ни было, очевидный отход канцлера от прежних позиций подтверждает предположение, что сама Ангела Меркель всегда относилась к "Северному потоку-2" достаточно равнодушно, но формально поддерживала этот проект в угоду своим социал-демократическим партнерам по правительственной коалиции.

Однако теперь, когда в сформированном в марте новом правительстве Германии уже не представлены социал-демократы из числа близких "друзей и соратников" Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), она больше не видит в этом большой необходимости и скорее готова пойти навстречу противникам проекта. А они имеются как среди ее видных однопартийцев и потенциальных внутриполитических партнеров, так и в целом ряде стран ЕС.

Все это, конечно же, не означает немедленного замораживание прокладки спорного газопровода. Однако его перспективы стали 10 апреля значительно более туманными, чем были еще накануне.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

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