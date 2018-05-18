Комментарий: Меркель и Путин между сближением и недоверием

Если говорить о германо-российских отношениях, то в этой связи уже давно не было слышно хороших новостей. Будь то конфликт на востоке Украины, поддержка российской стороной президента Сирии Башара Асада, обоюдные санкции или скандал с отравлением Скрипалей - в течение нескольких лет одна плохая новость сменяла другую. Отношения между Западом и Востоком продолжали ухудшаться. Положения не облегчил и тот факт, что Германия почти на год выпала из внешнеполитической игры: предвыборная борьба и сложный процесс формирования правительства оказались для Берлина важнее.

Осторожный оптимизм

Впрочем, все это уже в прошлом. За последние несколько дней Москву посетили сразу несколько министров правительства ФРГ. Теперь же прямые переговоры с Путиным провела и канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel). И вдруг в воздухе повеяло чем-то похожим на осторожный оптимизм. Президент РФ, судя по всему, дал свое согласие на транспортировку российского газа через Украину и после запуска газопровода "Северный поток-2", который будет проложен по дну Балтийского моря. Это позволило бы Киеву и впредь получать миллиардные доходы от транзита.

Миодраг Шорич

Но дьявол кроется в деталях. Достаточно ли будет украинскому правительству такого заявления? Кто сможет предоставить Киеву соответствующие гарантии - российское правительство, ЕС или и те, и другие? Эти вопросы остаются без ответа и после российско-германского саммита. Украинское правительство по-прежнему смотрит на это с недоверием, в чем его вряд ли можно упрекнуть, учитывая опыт прошлых лет.

Но одним недоверием проблемы решить нельзя. Украине нужно договариваться с Россией - при поддержке Германии и ЕС. Особенно в случае, если бы Россия была готова пойти на уступки в том, что касается минских договоренностей. Путин намекнул на это в Сочи. Вполне возможно, что вскоре канцлер ФРГ и президент РФ снова встретятся, чтобы обсудить план мирного урегулирования конфликта на востоке Украины. Вместе с ними за один стол тогда сядут и президенты Украины и Франции. Ведь все понимают, что, чем дольше длится конфликт, тем сложнее его разрешить. Альтернативы минскому процессу нет.

Трамп сблизил Брюссель и Москву

Меркель и Путин не видят альтернативы и ядерной сделке с Ираном. Обе страны предпочитают и в дальнейшем придерживаться этого соглашения, равно как и другие европейские государства и Китай - даже несмотря на то, что недавно американцы решили торпедировать договор. Впрочем, действительно ли Вашингтон введет санкции против иностранных компаний, которые продолжат сотрудничать с Ираном, покажет время.

Ирония происходящего заключается в том, что выход США из соглашения с Ираном сближает европейцев и россиян. Более того, угрозы Вашингтона в адрес Тегерана привели к стремительному росту цен на нефть: впервые за последние несколько лет стоимость "черного золота" превысила 80 долларов за баррель. А это, в свою очередь, обеспечит дополнительные поступления в российский бюджет. Это еще один сопутствующий ущерб импульсивной внешней политики США.

Длинный список спорных вопросов

При этом Ангелу Меркель нельзя упрекнуть в том, что она не коснулась неприятных для Владимира Путина тем. Канцлер ФРГ говорила откровенно, сетовала на ограничение свободы прессы и преследование деятелей культуры в России. Меркель также раскритиковала хакерские атаки на МИД ФРГ и помощь Путина президенту Сирии Башару Асаду. Впрочем, похоже, что длинный список спорных вопросов канцлера не останавливает.

Между тем очевидно, что обоюдное недоверие между сторонами сохраняется. За прошедшие четыре года Москва наломала на политическом поприще немало дров. Потребуется много времени, чтобы все исправить.

Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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