Комментарий: Медведев и Ко, или Узкий круг Путина замкнулся

Старый президент поведет страну, а помогать ему будет прежний премьер. Дмитрий Медведев вновь становится главой правительства России. Новых лиц в нем будет минимум. Даже для замен в правительство выбирали в основном тех, кто уже работал там до 2012 года.

Кадровая колода перетасована

Владимир Путин не стал медлить и после инаугурации внес в Госдуму кандидатуру премьера. Сенсации не произошло - снова Дмитрий Медведев. И он сразу ринулся в бой. Уже вечером "молодой" председатель правительства встречался с фракцией "Единой России". Никто из вежливости не стал напоминать, что Медведев - еще и лидер этой партии. Встреча с однопартийцами не позволила премьеру собрать их наказы - их не было. Зато глава правительства презентовал своих новых заместителей. Он успешно попрощался со своим самым близким, как многим казалось, соратником - Аркадием Дворковичем.

Иван Преображенский

Также уходят с вице-премьерских постов Дмитрий Рогозин, Игорь Шувалов и Александр Хлопонин. "Подавился Рыбкой" и бывший уже глава аппарата правительства Сергей Приходко. Впрочем, за судьбу большинства из них переживать не стоит. Удаленные из правительства вице-премьеры обычно затем прорастают в администрации президента на должностях помощников и советников главы государства. Или им дают "в кормление" какую-нибудь корпорацию.

Что касается новых назначений, то среди них большинство - проходные, хотя есть и знаковые. Например, до первого вице-премьера дослужился честный трудяга, глава Минфина Антон Силуанов. В отличие от экс-министра, а ныне заключенного Алексея Улюкаева, он не вступал со старыми друзьями Владимира Путина в конфликты из-за приватизационных сделок.

Кроме того, в правительство возвращается еще один финансист - Татьяна Голикова. Она ждала долгие шесть лет, пока ее репутация придет в норму после предыдущего захода на правительственный пост. Вначале помогала президенту в Кремле, проверяя, сколько же разворовывается из российского финансирования Абхазии и Южной Осетии. Затем возглавила Счетную палату. Теперь вот возвращается в Белый дом.

Правительство Мутко-Медведева

Во время прошлого прихода в правительство Татьяны Голиковой (она тогда была министром здравоохранения и социального развития) государство так активно начало "оптимизировать расходы" в этой сфере, что к 2011 году требования отставки Голиковой зазвучали регулярно, в том числе и со стороны врачей. И ей пришлось тогда уйти. Реформу здравоохранения, которая привела к закрытию сотен медучреждений, в итоге реализовывали уже другие люди. Но память у россиян короткая, и сейчас возвращение Татьяны Голиковой для осуществления нового этапа "оптимизации расходов на здравоохранение" вряд ли вызовет массовые протесты.

В свою очередь Ольга Голодец, на репутацию которой (в качестве вице-премьера) темным пятном и легли последствия проведения голиковской "реформы" здравоохранения и социальной сферы, перебрасывается на культуру и спорт. Ну а главный российский спортсмен Виталий Мутко, чьи труды на этом поприще были достойно вознаграждены запретом на поездку на последнюю зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхан, теперь займется региональной политикой и строительством.

Допинговый скандал по итогам Олимпийских игр в Сочи и проблемы со строительством стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года, которое он якобы курировал, не помешают Мутко занять новый ответственный пост. Теперь, как шутят в соцсетях, бетон в России начнут замешивать в пробирке, а разбавлять будут, извините, мочой.

Назначение Мутко - лучшая характеристика этого правительства Дмитрия Медведева. Именно по нему можно судить о профессионализме, эффективности и уровне влияния нового кабинета министров. Ну и, конечно, о том, просматриваются ли какие-то системные изменения за очередной перетасовкой давно надоевших лиц во власти.

Новый кабинет Медведева: все будет как при бабушке

Для рядовых россиян в целом не слишком неважно, кто займет конкретную должность в правительстве Медведева, кто из нынешней правящей команды всплывет потом в кремлевской администрации, а кого, в итоге, конкуренты засадят за решетку. Большинство этих людей не принимают самостоятельных решений, а лишь проводят генеральную линию. А она не меняется.

Владимир Путин написал новую порцию красивых "майских указов" с социальной составляющей. Но это не отразится на том, что генеральная линия на "оптимизацию расходов" в здравоохранении сохранится, вне зависимости от того, кто будет профильным вице-премьером - Голикова или Голодец. Дмитрий Рогозин уйдет, но от этого не исчезнет курс на милитаризацию российской промышленности.

Да и зарубежным наблюдателям нет смысла гадать, останется или уйдет со своего поста глава МИД России Сергей Лавров. Внешнеполитический курс определяет не он, а лично Владимир Путин. Режим личной власти в стране окончательно сформирован. Премьер Дмитрий Медведев - такая же функция, как и его министры. Пусть даже управляет Россией не один человек, а некий "коллективный Путин", головы которого и переезжают из кабинета в кабинет, не меняя сути правящего режима.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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