 Комментарий: Макрон нашел подход к Трампу - найдет и к Путину? | Авторская Колонка Ивана Преображенского | DW | 25.04.2018
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Иван Преображенский

Комментарий: Макрон нашел подход к Трампу - найдет и к Путину?

Россию хотят ограничить даже в праве вето в Совбезе ООН. Но контакты с Кремлем не сворачиваются, а разрастаются. О причинах этого рассуждает политолог Иван Преображенский.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Вашингтоне, 24 апреля 2018 года

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп в Вашингтоне, 24 апреля 2018 года

Президент Франции приехал с госвизитом в США и там сообщил, что через месяц наведается в Россию. Дата поездки была названа именно в этот момент - и это не случайное совпадение. Эмманюэль Макрон отправляется к Владимиру Путину как гонец от лица коллективного Запада. Ему хорошо удается находить общий язык с авторитарными личностями вроде Путина или его американского коллеги Дональда Трампа.

Давление на Россию растет

В 2018 году давление на Кремль, как я и прогнозировал, резко усилилось. Новые американские санкции. Обвинения в отравлении в Солсбери и, как ответ, солидарная европейская акция по высылке российских дипломатов. Американо-британо-французский удар в Сирии по химическим объектам Башара Асада. Теперь вот материализация старой угрозы обойти право вето в Совбезе ООН, которое позволяет Кремлю избежать введения против России полноценных международных санкций.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Российское руководство ощущает себя как в капкане. В противостоянии с США обе стороны раз за разом поднимают ставки. Риск полноценной войны все выше. Причем проблема в том, что и Кремль, и нынешняя администрация Белого дома разучились вести диалог. Трамп и Путин говорят языком ультиматумов, и диалога, конечно, не получается.

Европейские производители уже почувствовали на себе последствия этого противостояния. Американские санкции против компании "Русал" привели к прекращению поставок им алюминия, а это около трети европейского потребления этого металла. Несколько крупных заводов в ЕС уже на грани остановки, под угрозой производство автозапчастей и авиадеталей. И Макрон поднимает этот вопрос в США.

Географически Евросоюз находится как бы между Россией и Соединенными Штатами. Экономически он также зависим от обеих стран. Так что неудивительно, что именно европейцев экономика и география вынуждают искать пути разрешения все углубляющегося кризиса. И тут-то на первый план стремится выйти французский президент Эмманюэль Макрон. Он профессиональный переговорщик, на этом строил свою карьеру до прихода в политику. Почему бы ему не попробовать заполнить пустую нишу антикризисного модератора?

Тактильная дипломатия Макрона

Российские, американские, а отчасти и европейские медиа отметили странный способ налаживания контакта Макрона с Дональдом Трампом. Американский лидер то тащил куда-то француза за руку, то смахивал у него пылинку с лацкана, то они долго и крепко обнимались. Все это показалось журналистам то ли странным, то ли смешным, а некоторые комментаторы еще и дополнили обсуждение намеками с сексуальным подтекстом. Есть ли у этой истории рациональное объяснение? Мне думается, что есть.

Макрон - идеальный переговорщик. Он умеет забыть про свои комплексы и подыгрывать собеседнику. Трампу нужен застенчивый пацан? Пожалуйста, образ создан, но в надежде на уступки по ввозным пошлинам и санкциям против отдельных российских компаний.

Контекст

В ходе встреч в Вашингтоне президент Франции и канцлер ФРГ попытаются убедить Дональда Трампа не разрывать соглашение с Ираном по ядерной программе. Удастся ли им это? (24.04.2018)

После переизбрания Путин не отступит. Став ключевым "продавцом страха" в мире, он не отдаст эту роль ни "Исламскому государству", ни КНДР, уверен политолог Иван Преображенский. (28.12.2017)

Эмманюэль Макрон с успехом прошел дипломатический тест, приняв Владимира Путина в Версале. Он смог пойти дальше своих предшественников, считает Николя Тензе. (31.05.2017)

Первое общение Эмманюэля Макрона и Владимира Путина стало рядовой рабочей встречей. Президент Франции еще доставит Кремлю немало хлопот, считает обозреватель DW Барбара Везель. (30.05.2017)

Захочется Путину в мае посмотреть на французского партнера свысока? Тот не постесняется с видом идиота заглядывать в рот российскому президенту, встав ступенькой ниже, чтобы всем казалось, что тот выше ростом. А компенсацией будут уступки по Сирии или Украине, которые позволят следующим шагом обсуждать ослабление санкций.

Для чего нужнадипломатия?

В последние месяцы политики практически забыли о том, для чего нужна дипломатия. Они все чаще меряются своими ракетами в качестве аргументов на переговорах. Причем это касается почти всех. Еще несколько лет назад так вела себя только Северная Корея. Потом к ней присоединилась Россия. А сейчас и американский лидер Дональд Трамп все чаще выступает в этом же стиле.

В этом мире лидеров-подростков Макрон имеет все шансы выступить как взрослый, потому что он еще не забыл, что переговоры ведут ради результата, а не для того, чтобы павлиний хвост распушить поэффектнее. Так что у французской посреднической миссии, похоже, есть все шансы на успех. Если, конечно, возможность договориться еще вообще существует.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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