Комментарий: Магомедовы пойдут по пути ЮКОС?

Тверской суд Москвы постановил задержать братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых, миллиардеров и владельцев компании "Сумма". Оба предлагали по 2,5 млрд рублей, чтобы не попасть в СИЗО или хотя бы получить домашний арест, но все равно угодили в "Лефортово". И это несмотря на то, что общая сумма предложенного залога ровно вдвое превысила ущерб, якобы ими нанесенный. Это дело уже получило законодательное продолжение в виде двух законопроектов, внесенных в Госдуму президентом Путиным. Так, за взятки или подкуп предлагается наказывать "арестом имущества юридического лица". Если бы это законодательное новшество работало во время "дела ЮКОСа", компанию можно было бы "реквизировать" буквально за пару дней.

Кому выгодно "дело Магомедовых"?

Арест владельцев компании "Сумма" всколыхнул российскую правящую номенклатуру. Мало кто верит в официальную версию - хищение денег, выделенных на строительство в Калининграде футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года. Называть же работу коммерческой фирмы - созданием преступного сообщества и вовсе абсурдно.

Неудивительно, что обсуждается с десяток противоречащих друг другу версий. И главный вопрос, конечно, кто организовал уголовное дело против известных предпринимателей дагестанского происхождения? Версии можно перечислять по нисходящей, в соответствии с количеством их сторонников. Самый популярный вариант - обвинить во всем главу государственной нефтяной компании "Роснефть" Игоря Сечина. У него, как говорят, могло быть сразу несколько мотивов отправить Магомедовых за решетку .

Считается, что Сечин стремится то ли сам занять место главы правительства после майской инаугурации Владимира Путина, то ли посадить в кресло премьера "своего" человека. Для этого надо удалить Дмитрия Медведева. Устранение Магомедовых должно помочь этому проекту, потому что они якобы были близки как к самому главе правительства, так и к его ближайшему соратнику вице-премьеру Аркадию Дворковичу. Последний, кстати, куратор топливно-энергетического комплекса в правительстве и "аппаратный" конкурент Сечина. Так что удар именно по Дворковичу - еще одна конспирологическая версия, объясняющая задержание Магомедовых

Помимо этого Сечин еще в 2013 году пытался получить долю в Новороссийском морском торговом порту, контрольным пакетом которого владели группа "Сумма" и госкомпания "Транснефть". Это, в теории, тоже вполне достойный мотив. Наконец, речь может идти о попытке перехвата выгодных сервисных контрактов с "Газпромом", которые раньше с завидной регулярностью доставались именно Магомедовым, вместе с которыми газовая монополия еще в 2012 году договорилась, например, развивать торговлю сжиженным газом. Подозрения в отношении Сечина, как конечного получателя выгоды при неизбежном разгроме группы "Сумма", усиливаются еще и потому, что генерал Иван Ткачев, якобы "разрабатывавший" это дело, входит в круг "силовиков", близких к главе "Роснефти".

Впрочем, есть и другие обсуждаемые версии. Например, за арестом может стоять глава "Транснефти" Николай Токарев. Этот фактический совладелец Новороссийского порта встречался с президентом в тот же день, когда следователи задерживали Магомедовых. "Транснефть" как раз ведет переговоры с "Суммой" о выкупе ее доли в порту, а арест предпринимателя в России часто оказывается просто способом получить дисконт при продаже его собственности.

Еще одна версия - дагестанский след. В этой северокавказской республике новый ее руководитель Владимир Васильев уже несколько месяцев ведет антикоррупционную "зачистку", увольняя одного за другим местных начальников, включая министров, и заменяя их на "варягов" из других регионов. Вот следы якобы могли привести и в Москву. Ну а начать решили с калининградского дела просто потому, что оно уже давно было возбуждено.

Не исключение, но система

Это неполный список версий. Но для рядового россиянина, полагаю, нет никакой разницы, кто отхватит себе жирные куски из собственности братьев Магомедовых, также как ему вряд ли стало бы легче жить, если бы он узнал, как эта собственность была дагестанскими предпринимателями приобретена.

Важно другое. Эти аресты уже стали новым этапом на пути возвращения к советской юстиции, которая саму предпринимательскую деятельность по умолчанию считала преступлением. Раньше страдало, в первую очередь, физлицо. Его сажали и заставляли задешево продать компанию. А если человек упирался, то как в деле ЮКОСа, даже силовикам приходилось месяцами таскаться по судам, чтобы, наконец, захватить компанию.

Однако внесенные президентом в Госдуму законопроекты упрощают дело. Они не случайно появились после задержания Магомедовых, чью компанию следствие уже фактически объявило "преступным сообществом". Новые поправки позволяют за одно обвинение в даче взятки (а кто их в России никогда не давал?) забирать уже не личное имущество, а собственность юридического лица.

Очевидно, что аппетиты российских силовиков растут все быстрее, а имущества, которое можно захватить, становится все меньше. Его постоянно не хватает, так что решено упростить процесс "экспроприации". И дело Магомедовых символизирует собой начало нового этапа в ликвидации в России понятий частная собственность и предпринимательская деятельность.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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