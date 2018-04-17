Комментарий: Крестный ход Петра Порошенко

Президент Петр Порошенко объявил о том, что собирается обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой выдать Томас относительно Украинской поместной православной церкви. По словам главы государства, решение об автономии может быть принято уже в 2018 году. И хотя оптимизм, который излучает Порошенко, сегодня больше похож на предвыборный пиар, Киев дал четко понять и Москве, и Стамбулу: Украина готова побороться за свою автокефальную церковь. Появление таковой изменит православный мир и ограничит влияние Российской православной церкви (РПЦ) в мире.

УПЦ: различие канонов

На сегодняшний день в Украине существует несколько православных церквей, крупнейшие из них - Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП). Первая - канонически непризнанная, она образовалась 1992 года и имеет сегодня большую поддержку среди украинцев. Вторая - часть РПЦ и воспринимается многими в Украине как один из инструментов влияния Кремля на ситуацию в стране. Между представителями этих двух церквей согласия нет. Священники УПЦ МП считают служителей УПЦ КП раскольниками, а те в ответ их называют агентами вражеского государства.

Сергей Руденко

До сих пор все попытки объединиться и создать единую церковь были безуспешными. Хотя в сентябре 2009 года еще при митрополите УПЦ МП Владимире этот процесс начал набирать обороты. Однако смерть Владимира в июле 2014 года и интриги с участием олигарха Вадима Новинского помешали объединению. Московская церковь не хотела этого. А Генпрокуратура Украины считает, что Новинский пытался совершить переворот в церкви и помешать созданию единой православной церкви.

С началом конфликта в Донбассе пропасть между УПЦ МП и УПЦ КП стала еще больше. Украинской православной церкви Киевского патриархата украинцы стали доверять сильнее. Отсутствие каноничности сейчас не мешает прихожанам ходить в храмы Украинской православной церкви Киевского патриархата. Что говорит о том, что настоящую церковь создают прихожане, а не только Томасы Синода Вселенского патриархата.

По стопам президента Ющенко

На протяжении 27 лет украинской независимости политики разных уровней не единожды публично артикулировали необходимость создания своей автокефальной православной церкви. Но далее разговоров дело не шло. Впервые на высшем государственном уровне о единой украинской поместной церкви заявил президент Виктор Ющенко десять лет тому назад. Тогдашний глава государства несколько раз встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем, а в политических кулуарах даже поговаривали, что во главе новой церкви может стать родной брат Ющенко - Петр.

Однако все потуги Виктора Ющенко так и остались нереализованными. То ли Виктор Андреевич был не настолько настойчивым, то ли лобби Русской православной церкви оказалось сильней - точно сказать трудно. Но факт остается фактом: первая попытка официального Киева начать создание автокефальной церкви оказалась неудачной. Вторая попытка была предпринята уже после Революции достоинства.

Надо сказать, что нынешний президент Украины - прихожанин Украинской православной церкви Московского патриархата. Но это не помешало ему выступить с заявлением о намерении получить автокефалию для украинской поместной церкви. По словам Порошенко, его поддержали в УПЦ КП, Украинской автокефальной православной церкви и часть представителей УПЦ МП. Дело - за поддержкой Вселенского патриарха и Синода Вселенского патриархата. Хотя при этом президент Украины, конечно же, лукавит, не называя еще одну структуру, без которой единой православной церкви в стране не будет - Русскую православную церковь. Но к последней, похоже, никто из Украины пока и не собирается обращаться.

Зачем автокефалия Порошенко?

Озвученное Петром Порошенко намерение получить автокефалию для единой Украинской православной церкви, вне всякого сомнения, хороший пиар-ход. Впереди - избирательная кампания. Петр Алексеевич уже успел заявить, что он - президент мира, а не войны. И в этот образ хорошо вписываются действия политика, который думает не только о государстве, но и о церкви, которая, кстати, в Украине отделена от государства. Заявленная Порошенко цель, возможно, и звучит как нечто недосягаемое, но она - стратегически важна для будущего украинского государства.

Вполне очевидно, что предоставление автокефалии Украинской православной церкви поставит очень много вопросов. Один из них - в каком статусе и на каких правах в украинском государстве должен находится филиал РПЦ - УПЦ МП. Для Русской православной церкви Украина - важная территория и хороший приход. Очевидно, что Москва будет всячески противиться автономии украинской церкви.

По крайней мере первая реакция УПЦ МП на инициативу об автокефалии оказалась достаточно сдержанной. Но Порошенко уже открыл ящик Пандоры. В Киеве в любом случае - получит украинская православная церковь автономию или нет - вынуждены будут что-то решать с УПЦ МП. Иначе это может сделать улица.

Реализация инициативы, которую озвучил Порошенко, в перспективе будет иметь очень серьезные последствия не только для Украины, но и для всего православного мира. Появление единой сильной православной церкви в Украине ослабит влияние РПЦ. И не только в украинском государстве, но и в Европе. Порошенко очень хочет войти в украинскую историю. И, возможно, у него это получится. Через сто-двести лет вряд ли кто-то будет вспоминать о конфетах президентской фабрики Roshen, а вот о полученной автокефалии Украинской православной церковью будут помнить всегда.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко

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