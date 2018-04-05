 Комментарий: Интернет - территория открытий и риска | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 06.04.2018
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Мнения

Комментарий: Интернет - территория открытий и риска

Скандал с Facebook коснулся и немецких интернет-пользователей. Но в ФРГ, похоже, до сих пор не поняли, что защита личных данных - это не национальная проблема, пишет Максимилиана Кошик.

Глобальные масштабы интернета - символическое изображение

Интернет - для всех нас новая реальность, своего рода terra incognita. Примерно так 4,5 года назад отреагировала на скандал, связанный со шпионажем со стороны Агентства национальной безопасности (АНБ) США канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). (Тогда стало известно, что АНБ занималось систематическим электронным шпионажем за гражданами Германии - прослушивала телефоны, в том числе канцлера Меркель, отслеживала их интернет-трафик. - Ред.). Уже тогда интернетом в Германии пользовались три четверти ее жителей. Сегодня среднестатистический немец ежедневно проводит в социальных сетях, например, в Facebook и Twitter, 73 минуты в день.

Но с тех пор никаких существенных изменений в менталитете немцев не произошло. Хотя утечку личных данных 50 млн пользователей Facebook через компанию Cambridge Analytica все, безусловно, с большой тревогой приняли к сведению. Но настоящий шок наступил лишь после того, как стало известно, что это могло коснуться 300 000 немецких пользователей.

Эпоха Просвещения в мире цифровых технологий 

Но шокирует в этой связи прежде всего то, как удивились некоторые граждане, узнав, что проблемы, возникающие в глобальном пространстве цифровых технологий, могут затронуть всех, кто в этом пространстве находится.

Максимилиана Кошик

Максимилиана Кошик

В Германии, говоря о защите личных данных, уже много лет критикуют концерны Google и Facebook, в том числе за применяемые ими способы сбора информации. Но для интернет-гигантов, которые осуществляют свою деятельность на глобальном уровне, национальные границы играют далеко не главную роль.

Интернет предлагает много разных возможностей для того, чтобы получить необходимую информацию о том, как обезопасить себя от рисков и последствий нахождения в глобальной Сети, в которой каждый из нас оказывается каждый день.

Романтика интернета не потеряла свою привлекательность спустя многие годы. Эпоха Просвещения в мире цифровых технологий находится от нас на расстоянии одного клика - конечно, при условии свободного доступа к интернету и необходимого широкого спектра информации.

Дон Кихоты в мире цифровых технологий

О том, что интернет - это не только благословение, но и проклятие, во времена фейковых новостей тоже должно быть понятно всем. Но, к сожалению, как написал один мой коллега-журналист, лишь один день в году - 1 апреля - люди задаются вопросом о том, что на самом деле происходит в Сети, насколько правдива распространяемая там информация.

Те, кого можно причислить к пионерам эпохи Просвещения в интернете, должны чувствовать себя Дон Кихотами, сражающимися с ветряными мельницами - в том числе, и по отношению к собственному государству. Новое правительство Германии спустя 4 года после скандала с прослушкой со стороны АНБ обещает обратить внимание на вопрос развития цифровых технологий во время следующего легислатурного периода, речь идет и о назначении министра, который будет этим заниматься.

Контекст

Благодаря информатору Кристоферу Уайли стало известно о крупной утечке личных данных из сети Facebook. В деле замешан и социолог из Кэмбриджа со связями в России. (20.03.2018)

Основатель Facebook признал, что его компания совершала ошибки, из-за чего данные пользователей смогли попасть в третьи руки. "Мы несем ответственность по защите данных", - заявил Марк Цукерберг. (21.03.2018)

Компании Cambrigde Analytica могли попасть личные данные 87 млн пользователей Facebook, а не 50 млн, как предполагалось ранее. Большая часть проживала на территории США. (05.04.2018)

Но у скептиков есть веская причина наблюдать за всем происходящим без особого энтузиазма. Когда министр транспорта Андреас Шойер (Andreas Scheuer) предлагает сообщать с помощью мобильных приложений о территориях, где нет связи, это вызывает по меньшей мере недоумение. 

Интернет - это не только Facebook

Эта особенность чиновничьего менталитета показывает, что многие в Германии до сих не поняли, что такое интернет: речь вообще не о том, останутся клиенты у одного провайдера или уйдут к другому, будет ли Facebook настаивать на своей правоте или нет. Дело совсем в другом.   

Цифровые технологии - это главный вызов и главное достижение нашего времени. Это то, что нужно принять как данность, пути назад в этом смысле нет. До Facebook были и другие интернет-гиганты, которые потерпели неудачу, но тем самым создали почву для чего-то нового.

И поскольку социальные сети - это не скоростные автомагистрали, и для того, чтобы уверенно перемещаться по ним, не нужны никакие водительские удостоверения, большая часть интернет-пользователей забывает о самом главном - каждый из нас находится в Сети добровольно и добровольно открывает доступ к своим личным данным.

Цифровые  технологии становятся все более важной частью нашей жизни, и в такой стране, как Германия, где развиты высокие технологии, обеспечение доступа к Сети и гарантия безопасности пользователей - по сути, задача государства. С другой стороны, все это является и огромной привилегией. Поэтому граждане сами должны проявить активность и со всей ответственностью подойти к вопросу защиты личных данных уже сейчас, а не тогда, когда произойдет очередной скандал.

Автор: Максимилиана Кошик, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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