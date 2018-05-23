Комментарий: Инициатива блокировки Booking.com - патриотизм в обмен на преференции

Изоляционистская политика РФ будет являть нам все больше бизнесменов, готовых обменять “патриотическую” позицию на преференции. А ударит все это, как обычно, по жителям России, считает Александр Плющев.
Принято считать, что россияне - не самые активные туристы. И что загранпаспорта есть чуть ли не всего у 10 процентов жителей РФ. И что для многих жителей России путешествие ограничивается поездкой на собственную дачу или съемом комнаты у знакомых у Черного моря, что бы это ни означало. Однако новость о возможном блокировании Booking.com буквально взорвала интернет: оказалось, что услугами этого сервиса пользуются чуть ли не все российские пользователи, которые совсем не хотят каких бы то ни было ограничений его работы. Редкий случай, когда никакой дискуссии по этому вопросу я не видел, реакция была стопроцентно единодушной.
Лобовой лоббизм
Возможно, именно это единодушие и сыграло решающую роль: и суток не прошло с момента появления новости, а чиновники из Минкультуры и Ростуризма уже открестились от возмущающих массы планов. Предположу, что кто-то из них и организовал утечку журналистам, может быть, действительно понимая всю абсурдность ситуации, может - чтобы избежать лишней работы. Не так уж важно, по какой именно причине в распоряжении РБК появилось поручение отвечающего и за туризм Министерства культуры "рассмотреть возможность ограничения работы Booking.com", но мы должны быть благодарны этому неизвестному чиновнику, "слившему" его в РБК.
Пути тихой бумажки, которой дан ход в российской бюрократической системе, неисповедимы, так что мало кто удивился, если бы однажды дошло до судебного рассмотрения и блокировки, а там уж - как знать, чем бы закончилась эта история. Но благодаря шумихе заболевание удалось купировать на ранней стадии. Признательны кабинетному герою мы должны быть еще и за то, что он явил нам образец беспримесного и наглого, конъюнкутрного лоббизма в самом что ни на есть наглядном виде.
Не ищите логику
Автор этой инициативы - руководитель крупной туроператорской компании по внутреннему и въездному туризму "Свой ТС" Сергей Войтович - вроде бы и не собирался ничего скрывать, направив в министерство открытое письмо. Правда, о его существовании мы узнали лишь в минувший вторник, хотя получено оно было месяц назад. И говорится в нем о том, что раз к нам применяют санкции, то и мы должны ответить. Ответ предлагался экстремально ассиметричный: отрубить российским гражданам возможность бронировать с помощью сервиса Booking.com номера в российских же отелях. Попутно сообщалось, что Booking.com аккумулирует данные о российских гражданах, и к тому же не особо-то отвечает за свой сервис.
Можно даже не знать о том, что Сергей Войтович не просто занимается бизнесом в сфере туризма, а давно и безуспешно пытается сделать аналог Booking.com. И не принимать во внимание, что бизнес-партнером его был бывший глава Ростуризма Владимир Стржалковский. Это, как модно сейчас говорить, вишенки на торте. В глаза бросается топорность и наглость, с которой люди отстаивают свои бизнес-интересы, и эдакая циничная небрежность, с которой они приплетают и санкции, и якобы защищаемые ими интересы потребителей.
Трудно найти логичный ответ на вопрос, почему санкции против России нужно уравновесить ограничением работы одной конкретной компании. И хотя особой логики в так называемых контрсанкциях никогда и не было, этот случай уж какой-то совсем вопиющий. Ну, и надо ли говорить, что никаких просьб трудящихся защитить их и обуздать вконец "распоясавшийся" Booking.com не поступало.
Не стоит лишать интернет-пользователя выбора
Интернет - высококонкурентная и во многом саморегулирующаяся система. Именно благодаря этим двум обстоятельствам интернет-сервисы бывают столь впечатляющими по уровню услуг и весьма скромными по стоимости. Проблемы с качеством услуг и повышением цены на них возникают сразу после того, как регулированием из самых лучших побуждений начинает заниматься государство. В его понимании, и это характерно не только для России, регулирование означает исключительно ограничения или запреты или предоставление преференций, само собой, из тех же лучших устремлений.
Рынок, на котором работает Booking.com, весьма конкурентный, есть на нем и российские игроки, самый известный из которых - компания "Островок". На нем, как и на любом другом, есть свои проблемы и скандалы, но в целом у пользователей есть приличный выбор, многие пользуются несколькими сервисами одновременно, есть и агрегаторы, и, если покупателя что-то не устроит в работе конкретной компании, он тут же проголосует ногами. И вот какой-то прохвост пытается, по сути, это право у нас отнять. Как тут не возмутиться?
Питательный изоляционизм
Крайне дурной пример показала MailRu Group месяц назад, в самом начале кампании по блокировке Telegram, проведя на ее фоне рекламную кампанию своего месенджера Tam Tam. Причем, не просто купив рекламные площади, но и с вовлечением в кампанию редакций деловых газет, что делало эту историю совсем некрасивой. И вот какая эволюция всего за несколько недель: тогда отрабатывались последствия действий государства, а сейчас его уже сознательно пытаются подтолкнуть к таким действиям. Но и пользователь уже не тот: история с Telegram научила его, что нужно сопротивляться, и что этот путь может быть весьма эффективным.
Словно паразиты и вредители, разные прохиндеи заводятся во вроде бы неплохо работающих системах не сами собой. Для этого им необходима благоприятная и питательная среда. Такой средой сейчас стала политика изоляционизма и принимаемые в связи с ней меры. В результате "патриотическая" позиция бизнесмена становится товаром, который он предлагает государству в обмен на преференции, и чем больше будет нужда в антисанкциях, тем больше будет желающих нагреть на них руки. В конкретном случае, как говорится, не прокатило, но мы увидим еще много подобных попыток и заходов в самых разных отраслях, которые будут и умнее и изящнее оформлены. Возможно, они случались и раньше, просто в другой сфере не нашлось чиновника, который рассказал бы эту историю журналистам.
Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev
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