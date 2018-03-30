Комментарий: Евреев ненавидят в Европе? Хватит!

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман.
Хватит!
Неужели никто не замечает, как далеко мы уже зашли по пути, на который зареклись больше никогда не вставать? Европейский антисемитизм, ненависть к евреям в Европе - они вокруг нас!
Примеров более чем достаточно: зверское убийство в Париже пережившей Холокост женщины только за то, что она исповедовала иудаизм. В Великобритании в рядах Лейбористской партии - целый ряд скандалов из-за антисемитских высказываний, а председатель партии ничего с этим не делает. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан на всю страну разжигает ненависть к еврею Джорджу Соросу, которого обвиняет в заговоре против венгерских властей. В Польше власть пытается выставить жителей невинными агнцами, которые никогда ничего общего не имели с антисемитизмом - ни до, ни во время, ни после Холокоста. В Австрии крайне правые творят беспредел в правительстве, а канцлер Курц оправдывает их в глазах общества, чтобы только обеспечить себе власть. По всей видимости, антисемитизм снова легитимен и даже официально легализован посредством выборов.
Хватит!
И да, Германия в этом списке - не исключение. Здесь уже не одно десятилетие приходится защищать еврейские школы, детские сады и культурные центры от старых и новых нацистов.
Политики из АдГ (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии". - Ред.) называют мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" и хотят переписать культуру памяти. И эта АдГ со своими расистскими и антисемитскими лозунгами, которые невозможно не слышать, впервые прошла в бундестаг.
Каждые выходные на трибунах немецких футбольных стадионов болельщики команд-соперников обзывают друг друга евреями - и никого это не возмущает. Рассказываются аненкдоты про евреев. И какими бы несмешными они ни были, все смеются. И снова никого это не возмущает. Еврейские кладбища регулярно оскверняют. А в интернете царят ненависть, презрение и разжигание вражды.
Хватит!
Не только в цифровом мире, но и в реальной жизни можно встретить ничуть не стесняющихся и обнаглевших человеконенавистников. И продолжается все это десятилетиями. Они говорят, что, мол, нельзя больше молчать о том или ином. А сами выливают на окружающих слепую ненависть, вербальное насилие, антисемитизм и расизм. Этому нет никакого оправдания. Этому не может быть никакого понимания, в смысле, что речь, дескать, идет об обычных "протестных избирателях".
Структурный, повседневный антисемитизм уже вошел в привычку. И это как раз хуже всего: нас уже больше ничего не выводит из равновесия. Мы стали черствыми. Привыкли к слишком многому, наблюдая за тем, как раскручивается спираль напряжения в современных СМИ. Однако не реагируя, мы вовлекаемся в преступление, становимся его соучастниками.
Хватит!
Правда также и в том, что к ненависти к евреям, исходящей от правых и левых экстремистов в последние годы в Европе прибавился и антисемитизм радикально настроенных представителей мусульманского мира. Формально он направлен против Израиля, однако по сути он распространяется на всех евреев - где бы они ни жили. Годами об этом бьют тревогу. Годами пострадавшие говорят об инцидентах в немецких школах и вялой реакции на них руководства.
Годами мы наблюдаем неприкрытую агрессию в узких, но постоянно расширяющихся кругах мусульманского сообщества. Уже десятилетиями немецкое государство сознательно позволяет отдавать молодежь на воспитание агрессивным и чуждым демократии имамам из Саудовской Аравии или Турции и потом искренне удивляется, когда эти молодые люди становятся все более радикальными в своих взглядах.
Враждебна к евреям и часть беженцев. Они выросли при арабских диктатурах, где населению внушают, что евреев и израильтян надо ненавидеть. Это всего лишь объясняет ситуацию, однако отнюдь ее не оправдывает.
Хватит!
Немецкая элита лишь вновь и вновь выражает свою солидарность с теми, кто сталкивается с этой ненавистью. Однако ничего не меняется. Те, кто произносит банальности, вроде "нетерпимость нельзя терпеть", лишь снимают с себя груз ответственности. В детских садах или школах не увеличивается число сотрудников. Местные политики регулярно умаляют угрозу "коричневой" агрессии, чтобы оградить свой регион от негативного имиджа - так, как будто этот имидж уже не закрепился за ним. Хороший тому пример - пригород Дрездена с его правоэкстремистской группой "Фрайталь".
А полиция, прокуратура, Ведомство по охране конституции систематически демонстрируют неспособность противопоставить что-то антисемитам и расистам, как показало, в частности, дело неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU), а также акции праворадикальной движения Pegida в Саксонии.
Ненависть к евреям - это ненависть к людям вообще
Но вопрос - не только в солидарности с евреями, а в том, насколько мы готовы бороться за всех и все, что является основополагающим для этой страны. Что еще должно произойти, чтобы мы начали действовать? Сколько еще нужно воскресных речей с лозунгами вроде: "Никогда снова" или "Искоренять зло в зародыше", после которых снова наступает понедельник - и до следующей субботы оратор, со стыдом и в бездействии, наблюдает за происходящими в обществе негативными изменениями.
Преступники презирают демократию, плюрализм, свободу, эмансипацию и просвещение. Действительно ли мы так уж горячо защищаем эти ценности, как мы об этом говорим? Защищаем осознанно и страстно? Может, ненавистников именно потому и слышно так громко, что остальные молчит?
Я пишу все это не потому, что я еврей. А потому, что я - человек. Такой же, как и вы все, кто читает этот комментарий. Я беспокоюсь. И за вас тоже!
Хватит!
Автор: Мишель Фридман - немецкий юрист, публицист и телеведущий. Он преподает имущественное право и медиаправо во Франкфуртском университете прикладных наук и ведет две телепередачи на Deutsche Welle: "Conflict Zone" и "Auf ein Wort... mit Michel Friedman".
Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.
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