Комментарий: Евреев ненавидят в Европе? Довольно!

Довольно!

Неужели никто не замечает, как далеко мы уже зашли по пути, на который зареклись больше никогда не вставать? Европейский антисемитизм, ненависть к евреям в Европе - они вокруг нас!

Примеров более чем достаточно: зверское убийство в Париже пережившей Холокост женщины только за то, что она исповедовала иудаизм. В Великобритании в рядах Лейбористской партии - целый ряд скандалов из-за антисемитских высказываний, а председатель партии ничего с этим не делает. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан на всю страну разжигает ненависть к еврею Джорджу Соросу, которого обвиняет в заговоре против венгерских властей. В Польше власть пытается выставить жителей невинными агнцами, которые никогда ничего общего не имели с антисемитизмом - ни до, ни во время, ни после Холокоста. В Австрии крайне правые творят беспредел в правительстве, а канцлера урц оправдывает их в глазах общества, чтобы только обеспечить себе власть. По всей видимости, антисемитизм снова легитимен и даже официально легализован посредством выборов.

Довольно!

Мишель Фридман: "Структурный, повседневный антисемитизм давно вошел в привычку"

И да, Германия в этом списке - не исключение. Здесь уже не одно десятилетие приходится защищать еврейские школы, детские сады и культурные центры от старых и новых нацистов.

Политики из АдГ (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" - Ред.) называют мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" и хотят переписать культуру памяти. И эта АдГ со своими расистскими и антисемитскими лозунгами, которые невозможно не слышать, впервые прошла в бундестаг.

Каждые выходные на трибунах немецких футбольных стадионов болельщики команд-соперников обзывают друг друга евреями - и никого это не возмущает. Рассказываются аненкдоты про евреев. И какими бы несмешными они ни были, все смеются. И снова никого это не возмущает. Еврейские кладбища регулярно оскверняют. А в интернете царят ненависть, презрение и разжигание вражды.

Довольно!

Не только в цифровом мире, но и в реальной жизни можно встретить ничуть не стесняющихся и обнаглевших человеконенавистников. И продолжается все это десятилетиями. Они говорят, что, мол, нельзя больше молчать о том или ином. А сами выливают на окружающих слепую ненависть, вербальное насилие, антисемитизм и расизм. Этому нет никакого оправдания. Этому не может быть никакого понимания, в смысле, что речь, дескать, идет об обычных "протестных избирателях".

Структурный, повседневный антисемитизм уже вошел в привычку. И это как раз хуже всего: нас уже больше ничего не выводит из равновесия. Мы стали черствыми. Привыкли к слишком многому, наблюдая за тем, как раскручивается спираль напряжения в современных СМИ. Однако не реагируя, мы вовлекаемся в преступление, становимся его соучастниками.

Довольно!

Правда также и в том, что к ненависти к евреям, исходящей от правых и левых экстремистов в последние годы в Европе прибавился и антисемитизм радикально настроенных представителей мусульманского мира. Формально он направлен против Израиля, однако по сути он распространяется на всех евреев - где бы они ни жили. Годами об этом бьют тревогу. Годами пострадавшие говорят об инцидентах в немецких школах и вялой реакции на них руководства.

Годами мы наблюдаем неприкрытую агрессию в узких, но постоянно расширяющихся кругах мусульманского сообщества. Уже десятилетиями немецкое государство сознательно позволяет отдавать молодежь на воспитание агрессивным и чуждым демократии имамам из Саудовской Аравии или Турции и потом искренне удивляется, когда эти молодые люди становятся все более радикальными в своих взглядах.

Враждебна к евреям и часть беженцев. Они выросли при арабских диктатурах, где населению внушают, что евреев и израильтян надо ненавидеть. Это всего лишь объясняет ситуацию, однако отнюдь ее не оправдывает.

Довольно!

Немецкая элита лишь вновь и вновь выражает свою солидарность с теми, кто сталкивается с этой ненавистью. Однако ничего не меняется. Те, кто произносит банальности, вроде "нетерпимость нельзя терпеть", лишь снимают с себя груз ответственности. В детских садах или школах не увеличивается число сотрудников. Местные политики регулярно умаляют угрозу "коричневой" агрессии, чтобы оградить свой регион от негативного имиджа - так, как будто этот имидж уже не закрепился за ним. Хороший тому пример - пригород Дрездена с его правоэкстремистской группой "Фрайталь".

А полиция, прокуратура, Ведомство по охране конституции систематически демонстрируют неспособность противопоставить что-то антисемитам и расистам, как показало, в частности, дело неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU), а также акции праворадикальной движения Pegida в Саксонии.

Ненависть к евреям - это ненависть к людям вообще

Но вопрос - не только в солидарности с евреями, а в том, насколько мы готовы бороться за всех и все, что является основополагающим для этой страны. Что еще должно произойти, чтобы мы начали действовать? Сколько еще нужно воскресных речей с лозунгами вроде: "Никогда снова" или "Искоренять зло в зародыше", после которых снова наступает понедельник - и до следующей субботы оратор, со стыдом и в бездействии, наблюдает за происходящими в обществе негативными изменениями.

Преступники презирают демократию, плюрализм, свободу, эмансипацию и просвещение. Действительно ли мы так уж горячо защищаем эти ценности, как мы об этом говорим? Защищаем осознанно и страстно? Может, ненавистников именно потому и слышно так громко, что остальные молчит?

Я пишу все это не потому, что я еврей. А потому, что я - человек. Такой же, как и вы все, кто читает этот комментарий. Я беспокоюсь. И за вас тоже!

Довольно!

Автор: Мишель Фридман - немецкий юрист, публицист и телеведущий. Он преподает имущественное право и медиаправо во Франкфуртском университете прикладных наук и ведет две телепередачи на Deutsche Welle: "Conflict Zone" и "Auf ein Wort... mit Michel Friedman".

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

Последние послания жертв Холокоста Мальчик из Риги Размноженного зеркалом мальчика зовут Сима, он же Салман Левинсон. Сима жил с матерью Фридой и отцом Селигом в Риге. Его тетя эмигрировала в Эрец-Исраэль в 1936 году, когда Палестина находилась под британским мандатом. Он пишет письма ей регулярно. Фотография сделана в 1937 году.

Последние послания жертв Холокоста Прерванная переписка Вскоре после своего девятого дня рождения Салман поблагодарил тетушку Агнес за полученный от нее подарок. На рисунке, который он послал ей в знак благодарности, надпись на иврите - "Дом". Вскоре после этого германский вермахт оккупировал Ригу. Агнес больше не получала писем от своего племянника. Только после войны она узнала: Сима и его родители были депортированы в гетто Риги и убиты.

Последние послания жертв Холокоста Лицом к лицу с жертвами Холокоста Израильский мемориальный центр истории Холокоста Яд-Вашем публикует последние письма жертв Холокоста в серии своих онлайн-выставок. В сетевой экспозиции "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942" помимо писем опубликованы также фотографии их отправителей и членов их семей. На фото: дети семьи Келлер-Мозес из Ахена в 1920-е годы. Крайний справа - Зигфрид Келлер.

Последние послания жертв Холокоста "J" как смертный приговор В паспорте Зигфрида Келлера в 1938 году нацисты поставили штамп с "J", который означал, что его владелец - еврей, и был для многих смертным приговором. Зигфрид выжил единственным из всей семьи. В 2013 году он передал письмо своей матери Берты в Яд Вашем. Из концлагеря Терезиенштадт она написала в 1942 году: "Живите, мои дорогие дети, хорошо и молитесь за нас, да обережет нас господь, и вас тоже".

Последние послания жертв Холокоста Десять из тысяч Из тысяч писем, хранящихся в архиве, для онлайн-выставки были выбраны десять. Авторы посланий в большинстве случаев не знали, что письмо будет их последним перед смертью. Особенно немецкие евреи, которые, как Зигфрид Боденхаймер (на фото в военной форме), проливали кровь за Германию на фронтах Первой мировой войны, не могли представить себе, что нацисты будут их убивать.

Последние послания жертв Холокоста На полпути к газовым камерам Многие из авторов писем пытались скрыть страшную правду и о своем положении. Анне Майнингер написала своим детям: "Мы в лагере со среды, и со мной все в полном порядке. Не беспокойтесь […] Вот только бы могли получать весточки друг от друга [...] Целую нежно. Твоя Ваша любящая мама".

Последние послания жертв Холокоста На "Исходе" в Палестину Из Варшавского гетто Перла Тительман написала своему мужу Иосифу и дочери Рахель: "Из всех сил стараюсь выжить ради вас… ". Она не выжила. Иосиф и Рахель (фото) эмигрировали в Эрец-Исраэль в 1947 году на корабле "Исход", переправлявшем еврейских беженцев в Палестину.

Последние послания жертв Холокоста Поезд в Освенцим На картине "Transport № 2" израильский художник Пол Кор изобразил тот самый товарный состав, который привез его отца в концлагерь Освенцим, откуда тот уже никогда не вернулся. Мемориальный комплекс Яд Вашем, показывая индвидуальные судьбы жертв Холокоста на выставке "Прощайте, мои дорогие. Последние письма из Холокоста 1941-1942", чтит память шести миллионов убитых нацистами евреев Европы. Автор: Сара Юдит Хофман, Элла Володина

