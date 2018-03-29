 Комментарий: Евреев ненавидят в Европе? Довольно! | Новости из Германии о Европе | DW | 31.03.2018
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Европа

Комментарий: Евреев ненавидят в Европе? Довольно!

Убийство в Париже пережившей Холокост Мирей Кнолль потрясло Европу. Вместе с тем вряд ли можно этим кого-то удивить, ведь антисемитизм на нашем континенте встречается повсеместно, считает Мишель Фридман.

Демонстранты сжигают полотнище со звездой Давида в Берлине

Демонстранты сжигают полотнище со звездой Давида в Берлине (фото из архива, декабрь 2017 года)

Довольно!

Неужели никто не замечает, как далеко мы уже зашли по пути, на который зареклись больше никогда не вставать? Европейский антисемитизм, ненависть к евреям в Европе - они вокруг нас!

Примеров более чем достаточно: зверское убийство в Париже пережившей Холокост женщины только за то, что она исповедовала иудаизм. В Великобритании в рядах Лейбористской партии - целый ряд скандалов из-за антисемитских высказываний, а председатель партии ничего с этим не делает. В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан на всю страну разжигает ненависть к еврею Джорджу Соросу, которого обвиняет в заговоре против венгерских властей. В Польше власть пытается выставить жителей невинными агнцами, которые никогда ничего общего не имели с антисемитизмом - ни до, ни во время, ни после Холокоста. В Австрии крайне правые творят беспредел в правительстве, а канцлера урц оправдывает их в глазах общества, чтобы только обеспечить себе власть. По всей видимости, антисемитизм снова легитимен и даже официально легализован посредством выборов.

Довольно!

Мишель Фридман: Структурный, повседневный антисемитизм давно вошел в привычку

Мишель Фридман: "Структурный, повседневный антисемитизм давно вошел в привычку"

И да, Германия в этом списке - не исключение. Здесь уже не одно десятилетие приходится защищать еврейские школы, детские сады и культурные центры от старых и новых нацистов.

Политики из АдГ (правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" - Ред.) называют мемориал жертвам Холокоста в Берлине "памятником позора" и хотят переписать культуру памяти. И эта АдГ со своими расистскими и антисемитскими лозунгами, которые невозможно не слышать, впервые прошла в бундестаг.

Каждые выходные на трибунах немецких футбольных стадионов болельщики команд-соперников обзывают друг друга евреями - и никого это не возмущает. Рассказываются аненкдоты про евреев. И какими бы несмешными они ни были, все смеются. И снова никого это не возмущает. Еврейские кладбища регулярно оскверняют. А в интернете царят ненависть, презрение и разжигание вражды.

Довольно!

Не только в цифровом мире, но и в реальной жизни можно встретить ничуть не стесняющихся и обнаглевших человеконенавистников. И продолжается все это десятилетиями. Они говорят, что, мол, нельзя больше молчать о том или ином. А сами выливают на окружающих слепую ненависть, вербальное насилие, антисемитизм и расизм. Этому нет никакого оправдания. Этому не может быть никакого понимания, в смысле, что речь, дескать, идет об обычных "протестных избирателях".

Структурный, повседневный антисемитизм уже вошел в привычку. И это как раз хуже всего: нас уже больше ничего не выводит из равновесия. Мы стали черствыми. Привыкли к слишком многому, наблюдая за тем, как раскручивается спираль напряжения в современных СМИ. Однако не реагируя, мы вовлекаемся в преступление, становимся его соучастниками.

Довольно!

Контекст

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Польский "закон о Холокосте" вызвал бурную реакцию: польская интеллигенция опасается появления цензуры, Израиль надеется на изменения в законе, ЕС призывает придерживаться исторических фактов. (09.02.2018)

Правда также и в том, что к ненависти к евреям, исходящей от правых и левых экстремистов  в последние годы в Европе прибавился и антисемитизм радикально настроенных представителей мусульманского мира. Формально он направлен против Израиля, однако по сути он распространяется на всех евреев - где бы они ни жили. Годами об этом бьют тревогу. Годами пострадавшие говорят об инцидентах в немецких школах и вялой реакции на них руководства.

Годами мы наблюдаем неприкрытую агрессию в узких, но постоянно расширяющихся кругах мусульманского сообщества. Уже десятилетиями немецкое государство сознательно позволяет отдавать молодежь на воспитание агрессивным и чуждым демократии имамам из Саудовской Аравии или Турции и потом искренне удивляется, когда эти молодые люди становятся все более радикальными в своих взглядах.

Враждебна к  евреям и часть беженцев. Они выросли при арабских диктатурах, где населению внушают, что евреев и израильтян надо ненавидеть. Это всего лишь объясняет ситуацию, однако отнюдь ее не оправдывает.

Довольно!

Немецкая элита лишь вновь и вновь выражает свою солидарность с теми, кто сталкивается с этой ненавистью. Однако ничего не меняется. Те, кто произносит банальности, вроде "нетерпимость нельзя терпеть", лишь снимают с себя груз ответственности. В детских садах или школах не увеличивается число сотрудников. Местные политики регулярно умаляют угрозу "коричневой" агрессии, чтобы оградить свой регион от негативного имиджа - так, как будто этот имидж уже не закрепился за ним. Хороший тому пример - пригород Дрездена с его правоэкстремистской группой "Фрайталь".

А полиция, прокуратура, Ведомство по охране конституции систематически демонстрируют неспособность противопоставить что-то антисемитам и расистам, как показало, в частности, дело неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU), а также акции праворадикальной движения Pegida в Саксонии.

Ненависть к евреям - это ненависть к людям вообще

Но вопрос - не только в солидарности с евреями, а в том, насколько мы готовы бороться за всех и все, что является основополагающим для этой страны. Что еще должно произойти, чтобы мы начали действовать? Сколько еще нужно воскресных речей с лозунгами вроде: "Никогда снова" или "Искоренять зло в зародыше", после которых снова наступает понедельник - и до следующей субботы оратор, со стыдом и в бездействии, наблюдает за происходящими в обществе негативными изменениями.

Преступники презирают демократию, плюрализм, свободу, эмансипацию и просвещение. Действительно ли мы так уж горячо защищаем эти ценности, как мы об этом говорим? Защищаем осознанно и страстно? Может, ненавистников именно потому и слышно так громко, что остальные молчит?

Я пишу все это не потому, что я еврей. А потому, что я - человек. Такой же, как и вы все, кто читает этот комментарий. Я беспокоюсь. И за вас тоже!

Довольно!

Автор: Мишель Фридман - немецкий юрист, публицист и телеведущий. Он преподает имущественное право и медиаправо во Франкфуртском университете прикладных наук и ведет две телепередачи на Deutsche Welle: "Conflict Zone" и "Auf ein Wort... mit Michel Friedman".

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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