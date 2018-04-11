 Комментарий: Дерипаска - буревестник нового кризиса в России | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.04.2018
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Мнения

Комментарий: Дерипаска - буревестник нового кризиса в России

Биржевые потери олигархов и падение рубля из-за новых санкций США предвещают третью за десять лет рецессию в российской экономике, считает Андрей Гурков.

Карикатура Сергея Ёлкина на Олега Дерипаску

Если бы не было обвала рубля, могло бы показаться, что от новых санкций США пострадают главным образом российские олигархи. Во всяком случае, самые разные СМИ, включая и русскую редакцию DW, на протяжении нескольких дней чрезвычайно подробно сообщали о том, сколько миллиардов или сотен миллионов долларов потеряли Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и другие российские капитаны большого бизнеса из-за того, что на мировых биржах обвалились принадлежащие им акции.

Олигархами дело не ограничится

Повышенное внимание СМИ к столь эффектным цифрам могло вольно или невольно породить иллюзию, что последствия обнародованных 6 апреля штрафных мер Минфина США за агрессивную внешнюю политику России сведутся к индивидуальным потерям нескольких десятков миллиардеров и миллионеров. Тем более, что в российском обществе явно наблюдается эффект привыкания к санкциям: мол, приспособились к предыдущим, справимся и с этими.

Андрей Гурков

Андрей Гурков

Однако падение за считанные дни курса рубля более чем на 10 процентов к доллару и евро подает недвусмысленный сигнал: олигархами дело не ограничится! Вполне уместны параллели с 2014 годом, когда бегство иностранных инвесторов из рубля и российских акций стало прелюдией к самому длительному за два десятилетия кризису 2015-2016 годов. То была вторая в этом веке рецессия в российской экономике после очень глубокого, но относительно короткого спада в 2009 году. И вот теперь с каждым днем, в том числе из-за опасного обострения американо-российского конфликта вокруг Сирии, возрастает угроза очередной рецессии - уже третьей за десять лет.

Есть, правда, одно коренное отличие от 2014-2015 годов: цены на нефть сейчас не падают, а, наоборот, подросли до сравнительно высокого уровня. Это (пока) несколько стабилизирует ситуацию в российской экономике. С другой стороны, она добилась в прошлом году лишь весьма скромных после двухлетнего спада темпов восстановительного роста ВВП в 1,5 процента с тенденцией к их замедлению в 4-м квартале 2017 года. Столь слабая динамика повышает опасность сползания в минус.

Денег нет, а спасать придется

К тому же у правительства РФ теперь существенно меньше средств для помощи экономике, чем было еще 3-4 года назад. Так, Резервный фонд в значительной мере израсходован и ликвидирован, а средства Фонда национального благосостояния уже в немалой степени связаны целевыми вложениями. Конечно, если речь зайдет о спасении крупных, тем более градообразующих российских предприятий, какие-то деньги непременно найдутся. Но это будет означать лишь то, что на другие цели государству средств уж точно не хватит.

А спасать какое-то число предприятий, по всей видимости, непременно придется, о чем уже прямо говорят в Москве, в частности, в Госдуме, где 11 апреля с демонстративно оптимистичным отчетом о состоянии экономики выступал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Крайне неприятная особенность нового пакета санкций

Дело в том, что у нового пакета американских санкций есть одно крайне неприятное отличие от всех предыдущих, вводившихся несколькими волнами с 2014 года. Вспомним. Штрафные меры США и ЕС из-за российской аннексии Крыма были довольно сдержанными, носили в основном персональный характер и касались только того бизнеса, который непосредственно связан с полуостровом. Это были скорее санкции-предупреждения.

Контекст

Холдинг UBS Group AG и конгломерат Credit Suisse Group AG перестали торговать акциями международного машиностроительного концерна из-за санкций США против Виктора Вексельберга. (11.04.2018)

Из-за новых санкций США полсотни самых богатых людей России за несколько дней потеряли более 16 млрд долларов. Состояние гендиректора "Норникеля" сократилось на 2,2 млрд долларов. (10.04.2018)

Состояние Дерипаски сократилось почти на один миллиард долларов, он потерял более 15 процентов активов. Сулейман Керимов потерял 3,9 процента, Виктор Вексельберг - 0,4 процента. (07.04.2018)

Олигархи Миллер, Ротенберг и Дерипаска, глава МВД Колокольцев, главы Росгвардии и Роскомнадзора - все они попали сначала в "Кремлевский доклад", а теперь и под санкции. (06.04.2018)

Затем, по мере эскалации военных действий на востоке Украины при поддержке Кремля, последовали экономические санкции против относительно небольшого числа банков и компаний, преимущественно государственных. Задача состояла в том, чтобы перекрыть им каналы долгосрочного финансирования на международном рынке капитала, а также лишить конкретно оборонную промышленность и нефтегазовый сектор современных технологий для будущего развития. Так что тут речь шла главным образом об ограничении западного экспорта в РФ, а основная цель санкций состояла в сдерживании военной и внешнеполитической экспансии России путем повышения ее цены. 

Принципиальная новизна опубликованного 6 апреля пакета, спровоцированного российским вмешательством в американские выборы, состоит в том, что отдельные его положения предполагают уже не просто сдерживание России и ограничение западного экспорта в РФ. Отныне речь идет о последовательном вытеснении с американского и, по возможности, мирового рынка российских компаний, будь то производитель алюминия "Русал" или поставщик вооружений "Рособоронэкспорт".

Более того, концентрированный удар по бизнес-империям Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга - это уже прицельный "огонь на поражение", на что DW сразу же и указала. А если учесть, что ключевой актив Дерипаски, холдинг "Базовый элемент", недавно еще с гордостью сообщал на своем сайте, что от деятельности входящих в него компаний прямо или косвенно зависят 15 процентов населения России, то становится предельно ясно, к чему все идет: за "обеднением" миллиардера непременно последует обеднение рядовых россиян, за обвалом принадлежащих олигарху акций скорее всего последует обвал производства на конкретных предприятиях.

В этой ситуации было бы наивно и опрометчиво рассчитывать в 2018 году на ускорение темпов роста российской экономики, как того требует от правительства президент Владимир Путин. Куда более реалистичным представляется сценарий не просто замедления экономической динамики, а погружения страны в новую рецессию. В этом смысле падение Дерипаски с заоблачных высот становится своего рода полетом буревестника, предвещающего России новый кризис.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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