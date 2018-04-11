Комментарий: Дерипаска - буревестник нового кризиса в России

Если бы не было обвала рубля, могло бы показаться, что от новых санкций США пострадают главным образом российские олигархи. Во всяком случае, самые разные СМИ, включая и русскую редакцию DW, на протяжении нескольких дней чрезвычайно подробно сообщали о том, сколько миллиардов или сотен миллионов долларов потеряли Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и другие российские капитаны большого бизнеса из-за того, что на мировых биржах обвалились принадлежащие им акции.

Олигархами дело не ограничится

Повышенное внимание СМИ к столь эффектным цифрам могло вольно или невольно породить иллюзию, что последствия обнародованных 6 апреля штрафных мер Минфина США за агрессивную внешнюю политику России сведутся к индивидуальным потерям нескольких десятков миллиардеров и миллионеров. Тем более, что в российском обществе явно наблюдается эффект привыкания к санкциям: мол, приспособились к предыдущим, справимся и с этими.

Андрей Гурков

Однако падение за считанные дни курса рубля более чем на 10 процентов к доллару и евро подает недвусмысленный сигнал: олигархами дело не ограничится! Вполне уместны параллели с 2014 годом, когда бегство иностранных инвесторов из рубля и российских акций стало прелюдией к самому длительному за два десятилетия кризису 2015-2016 годов. То была вторая в этом веке рецессия в российской экономике после очень глубокого, но относительно короткого спада в 2009 году. И вот теперь с каждым днем, в том числе из-за опасного обострения американо-российского конфликта вокруг Сирии, возрастает угроза очередной рецессии - уже третьей за десять лет.

Есть, правда, одно коренное отличие от 2014-2015 годов: цены на нефть сейчас не падают, а, наоборот, подросли до сравнительно высокого уровня. Это (пока) несколько стабилизирует ситуацию в российской экономике. С другой стороны, она добилась в прошлом году лишь весьма скромных после двухлетнего спада темпов восстановительного роста ВВП в 1,5 процента с тенденцией к их замедлению в 4-м квартале 2017 года. Столь слабая динамика повышает опасность сползания в минус.

Денег нет, а спасать придется

К тому же у правительства РФ теперь существенно меньше средств для помощи экономике, чем было еще 3-4 года назад. Так, Резервный фонд в значительной мере израсходован и ликвидирован, а средства Фонда национального благосостояния уже в немалой степени связаны целевыми вложениями. Конечно, если речь зайдет о спасении крупных, тем более градообразующих российских предприятий, какие-то деньги непременно найдутся. Но это будет означать лишь то, что на другие цели государству средств уж точно не хватит.

А спасать какое-то число предприятий, по всей видимости, непременно придется, о чем уже прямо говорят в Москве, в частности, в Госдуме, где 11 апреля с демонстративно оптимистичным отчетом о состоянии экономики выступал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Крайне неприятная особенность нового пакета санкций

Дело в том, что у нового пакета американских санкций есть одно крайне неприятное отличие от всех предыдущих, вводившихся несколькими волнами с 2014 года. Вспомним. Штрафные меры США и ЕС из-за российской аннексии Крыма были довольно сдержанными, носили в основном персональный характер и касались только того бизнеса, который непосредственно связан с полуостровом. Это были скорее санкции-предупреждения.

Затем, по мере эскалации военных действий на востоке Украины при поддержке Кремля, последовали экономические санкции против относительно небольшого числа банков и компаний, преимущественно государственных. Задача состояла в том, чтобы перекрыть им каналы долгосрочного финансирования на международном рынке капитала, а также лишить конкретно оборонную промышленность и нефтегазовый сектор современных технологий для будущего развития. Так что тут речь шла главным образом об ограничении западного экспорта в РФ, а основная цель санкций состояла в сдерживании военной и внешнеполитической экспансии России путем повышения ее цены.

Принципиальная новизна опубликованного 6 апреля пакета, спровоцированного российским вмешательством в американские выборы, состоит в том, что отдельные его положения предполагают уже не просто сдерживание России и ограничение западного экспорта в РФ. Отныне речь идет о последовательном вытеснении с американского и, по возможности, мирового рынка российских компаний, будь то производитель алюминия "Русал" или поставщик вооружений "Рособоронэкспорт".

Более того, концентрированный удар по бизнес-империям Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга - это уже прицельный "огонь на поражение", на что DW сразу же и указала. А если учесть, что ключевой актив Дерипаски, холдинг "Базовый элемент", недавно еще с гордостью сообщал на своем сайте, что от деятельности входящих в него компаний прямо или косвенно зависят 15 процентов населения России, то становится предельно ясно, к чему все идет: за "обеднением" миллиардера непременно последует обеднение рядовых россиян, за обвалом принадлежащих олигарху акций скорее всего последует обвал производства на конкретных предприятиях.

В этой ситуации было бы наивно и опрометчиво рассчитывать в 2018 году на ускорение темпов роста российской экономики, как того требует от правительства президент Владимир Путин. Куда более реалистичным представляется сценарий не просто замедления экономической динамики, а погружения страны в новую рецессию. В этом смысле падение Дерипаски с заоблачных высот становится своего рода полетом буревестника, предвещающего России новый кризис.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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