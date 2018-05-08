Комментарий: Деанонимизация казачества

Самым резонансным аспектом российских митингов 5 мая оказалась не жестокость полиции по подавлению несогласованных властями протестов. И не рекордные за последние 15 лет задержания их участников. И не школьники, которым заламывали руки полицейские. А гопники в форме, напоминающей казачью, которые на акции в Москве атаковали протестовавших, били их нагайками и прятались за спины ОМОНа при малейшей угрозе. Впрочем, настоящее противостояние, - не дай Бог, но весьма вероятно, - впереди.

Казаки за царя

Тот, кто придумал для акции "Он нам не царь" эту своеобразную реконструкцию событий более чем столетней давности, когда казаки тоже защищали самодержца, безусловно, талантлив по части троллинга. Но игры эти весьма опасны не только из-за пресловутого делегирования полномочий на насилие довольно мутным парням с часто непростым прошлым, которые, не ровен час, могут и из-под контроля выйти. Запущен механизм внутриобщестенного насильственного противостояния с непредсказуемым результатом.

Александр Плющев

Можно сказать, к этому шло: различные псевдопатриотические организации, вроде казаков, НОД и прочих "Офицеров России" в последние годы то и дело громили разные выставки, срывали мероприятия, нападали на Pussy Riot, но все эти акции носили хоть и демонстративный, но все-таки локальный характер. Случившееся в субботу было больше похоже на осознанное использование этих формирований властями в помощь ОМОНу и под его прикрытием.

Провокаторы, штрейкбрехеры, наймиты

Ответная реакция тех, кто был возмущен поведением казаков, а также властей, очевидно им попустительствующих, соответствует цифровой эпохе. Справедливо предположив, что погромщиков может, по крайней мере, смутить публичность, они затеяли проект по их деанонимизации. Для этого были задействованы технологии и ресурсы интернета, еще одного символа и оплота сопротивления властям.

По фотографиям с акций добровольцы опознают нападавших, используя профили в соцсетях, специальные приложения и прочие механизмы социального инжиниринга. В успешно работающем, несмотря на все усилия властей, Telegram (ну а где же еще!) появился канал "База данных: провокаторы, штрейкбрехеры, наймиты", куда стекаются результаты этих распределенных изысканий. Имена и фамилии, профили в соцсетях, районы проживания и места работы, увлечения и цитаты. Канал, созданный 6 мая, набрал за эти дни более 11 тысяч подписчиков - столько людей хотят знать имена погромщиков и, возможно, помогать в их опознании. Там уже данные не только на "добровольных" помощников полиции, но и на сотрудников в штатском.

Запоздалый ответ

Странно, что подобное появилось только сейчас, поскольку против оппозиционеров эти технологии применялись уже давно, как точечно - против отдельных лидеров, так и скопом. Широко известен сайт Je Suis Maidan, который уже почти год деанонимизирует участников митингов и прямо им угрожает. С очередными предупреждениями выступил он и перед 5 мая. Еще раньше похожей деятельностью занимался сайт Whoiswhos (сейчас не работает), который специализировался на оппозиционных блогерах. Именно с его работой связывали серию нападений на рядовых оппозиционеров в Санкт-Петербурге весной 2016 года.

Теперь практически тем же самым занимаются анонимные симпатизанты оппозиции. Применение методов, которые вообще-то принято осуждать, честно говоря, нетрудно понять: когда существует угроза собственной безопасности, как-то мало заботит приватность тех, кто эту угрозу создает. Тем более что любой пострадавший в такого рода инциденте вряд ли рассчитывает на помощь правоохранительных органов, лучше всего защищающих права тех, кто бьет, а не тех, кого бьют. И это, пусть вынужденный, но все же шаг по эскалации гражданского противостояния.

Шаг к войне

Я далек от мысли, что близкие к государству гопники имеют настолько серьезные убеждения, что готовы рвать за них своих идеологических противников. Власть часто нам рассказывает, что это так, и одна она удерживает "народ" от некоего праведного гнева в отношении тех, кто раскачивает пресловутую лодку. Но опыт показывает, что люди эти, как правило, лояльны не столько идее, сколько деньгам, стало быть, их "праведный гнев" вполне управляем.

Деанонимизация лишает их степени защиты, и вот уже это вполне может быть самостоятельной, не подогреваемой властями и их деньгами, мотивацией к активным и агрессивным действиям в отношении тех, кого назначили им в противники. Не говоря уже о том, что повальная деанонимизация создает необычайно плодородную почву для разного рода провокаций и фабрикаций. Но создали эту ситуацию вовсе не авторы анонимного Telegram-канала, а те, кто натравливает дядек с нагайками на подростков.

Чикагский университет уже более 70 лет ведет проект "Часы Судного дня" - это оценка международной напряженности и то, насколько близко планета находится к мировому катаклизму. Если бы подобные часы сделать для России и отсчитывать условное время до гражданской войны, то за минувшие дни минутную стрелку пришлось бы перевести, как минимум, на минуту вперед. Ключ от этих воображаемых часов находится в Кремле, где уже много лет закручивают их пружину все туже.

Автор: Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий. Автор еженедельной колонки на DW. Сайт Александра Плющева: plushev.com, Twitter:@plushev

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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