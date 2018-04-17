Комментарий: Германия и Израиль - "особые" отношения?

Особенным в отношении Германии к Израилю является то, что это отношение уже давно не является "особым", вопреки бесконечно повторяемым утверждениям. То же самое можно сказать и о взглядах израильтян на ФРГ.

Образ Израиля в Германии уже в большей степени формируют мифы, а не факты. Давайте же вместо расхожих мнений и общих фраз будем апеллировать подтвержденными фактами. Вначале приведем данные соцопросов. С начала 1980-х годов и особенно с момента воссоединения Германии в умах и сердцах немцев Израиль относится к тройке самых непопулярных государств мира. Страны, входящие в это трио, меняются - Иран, Северная Корея, Ливия во времена правления Каддафи, Южная Африка времен апартеида. Израиль же относится к этой тройке уже длительное время.

Ощущение морального превосходства

Почему это так? Потому что эмпирически доказуемое большинство немцев в их моральном превосходстве (больше) не испытывает чувство стыда по отношению к Израилю? А напротив, поучает Израиль, что есть политическая мораль и какой она должна быть. На протяжении долгого времени этого никто не делал: ни СМИ, ни политики, ни общество. Но этот период остался в прошлом.

Михаэль Вольфзон

Персонификацией политика, поучающего немецкой политической морали, стал Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), занимавший пост министра иностранных дел ФРГ. Но еще федеральный канцлер Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) осенью 1980 года называл Израиль опасностью для мира на планете. Схожие внутрипартийные настроения (в Социал-демократической партии Германии.- Ред.) оказали влияние и на Герхарда Шредера (Gerhard Schröder), который, возглавляя правительство Германии, избегал диалога с правительством Израиля там, где только это было возможно.

А что с другими партиями Германии? Еще в меньшей степени, чем Свободно-демократическую партию (СвДП) и ее сторонников, к друзьям Израиля можно причислить депутатов бундестага от Левой партии. Ну, а то, что в партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) нет антисемитов - это абсолютный миф. Фактом является также и то, что ядовитая критика Израиля и моральное высокомерие исходят, скорее, от старожилов левого крыла Христианско-демократического союза (ХДС) вроде Норберта Блюма (Norbert Blüm), занимавшего долгое время пост министра труда ФРГ, чем от правых сил.

Для израильтян - одна из любимых стран

Совсем иная - и также подтвержденная данными соцопросов на протяжении десятилетий - картинка восприятия израильтянами Германии. После США ФРГ является вторым по уровню симпатий в Израиле государством. Популярность канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel), к примеру, во много раз превышала популярность экс-президента США Барака Обамы.

Около 30 000 израильтян живут в Германии, 20 000 из них - в Берлине. Для них немецкая столица хоть и не является небесным Иерусалимом, но они предпочитают Берлин земному Иерусалиму и возводят именно здесь, а не на Ближнем Востоке - утрируя и выражаясь образно - Третий Храм, в котором они надеются заключить мир с палестинцами.

Это и можно считать чем-то "особенным", даже если на сам Ближний Восток это и не оказывает особого влияния. Правда, в том, что в Берлине удастся создать этот земной ближневосточный рай, можно усомниться. "Евреев в газовые камеры" - вопили еще в июле 2014 года во время третьей интифады в секторе Газа исламские фанатики в Берлине - при поддержке их в основном "левых" немецких единомышленников. Вообще, насилие в отношении членов еврейской диаспоры и израильтян в Берлине давно стало повседневностью.

Легенда о донорах и реципиентах

То, что Израиль, прежде всего, является стороной, "получающей", а Германия - "предоставляющей", также является "особенным" германо-израильским мифом. Он подкреплен событиями 1950-х годов. Неоспоримым фактом является то, что подписанное в 1952 году правительством Конрада Аденауэра (Konrad Adenauer) соглашение Германии и Израиля о репарациях способствовало экономическому выживанию израильского государства на Ближнем Востоке.

Но, например, во времена холодной войны ФРГ и НАТО воспользовались израильском опытом в обращении с советским оружием, которое в ходе войн с арабскими государствами и палестинцами или было выведено из строя, или захвачено израильскими войсками. А бундесвер сегодня был бы еще менее способен к тому, чтобы выполнять свою миссию, не будь у него израильских "беспилотников". Да и в том, что касается предупреждения террористических атак и реагирования на теракты без помощи израильтян немцам не обойтись.

Также, как немецкой экономике невозможно обойтись без израильских знаний IT-технологий. Один из многих примеров: все немецкие автопроизводители сотрудничают с израильскими фирмами в вопросах разработки автомобиля будущего.

Нравится это или нет: интересы, касающиеся дня сегодняшнего, того, что происходит здесь и сейчас, а также будущего, объединяют Германию и Израиль гораздо сильнее, чем все то, что разделяло их в прошлом. Тот, кто хочет продвигать свои интересы, должен быть хорошо подготовлен, но при этом не слишком хвастлив и не слишком робок. Этот особенный факт в Израиле понимают лучше, нежели в Германии. В общественном дискурсе в ФРГ для многих эта истина еще неизвестна.

Автор: профессор, историк и публицист Михаэль Вольфзон (Mihael Wolffsohn). Родился в 1947 году в Тель-Авиве, с 1981 по 2012 годы преподавал современную историю в университете бундесвера в Мюнхене. В 2017 году признан лучшим преподавателем университета. Издано 4 его книги, посвященные истории Израиля и германо-израильским отношениям.

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