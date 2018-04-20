Комментарий: В Армении выросло свое "поколение Навального"

"Надоел! Уходи!" - к этому сводится главный лозунг протестов в Ереване, обращенный к бывшему президенту, а ныне премьер-министру Сержу Саргсяну. И если несколько лет назад демонстранты, выступавшие против повышения тарифов на электричество, энергично убеждали журналистов: "Это не Майдан", то сегодня настроения другие. Лидеры протестов во главе с депутатом парламента Николом Пашиняном говорят о "бархатной революции".

"Карабахский клан" в Армении позиций не сдаст

Серж Саргсян во многом сам довел дело до конфликта. В 2015 году он буквально продавил через референдум принятие новой конституции, сменив президентскую форму правления на парламентскую. Документ закреплял господствующие позиции в политике "карабахского клана" - группы силовиков, участников войны 1990-х годов с Азербайджаном за Нагорный Карабах - и контролируемой ими Республиканской партии. "Республиканцы" - своего рода армянский аналог "Единой России", только слабее. Ведь в парламенте страны заседает хоть и немногочисленная, но настоящая оппозиция, не чета КПРФ или Ксении Собчак.

Константин Эггерт

Многие граждане проголосовали за новую конституцию в 2015 году, поверив обещаниям Саргсяна не выдвигаться на пост премьера. По новому Основному закону именно премьер, а не президент с сугубо представительскими полномочиями, исполняет роль реального главы государства. Однако обещание свое Саргсян не сдержал. Люди восприняли сначала выдвижение, а потом и утверждение экс-президента главой кабинета министров как узурпацию власти и личное оскорбление.

Серж Саргсян не Виктор Янукович

Могу предположить, что для принятия решения о разгоне массовых митингов протеста, снятия депутатской неприкосновенности и суда над оппозиционными депутатами Саргсяну не потребуются подбадривающие звонки из Москвы. Он - не Виктор Янукович. Бывшему министру обороны, ветерану войны в Нагорном Карабахе не привыкать к конфликтам.

В 1998 году он вместе с другими представителями "карабахского клана" фактически совершил государственный переворот, заставив уйти в отставку первого президента Армении Левона Тер-Петросяна. В марте 2008 года Тер-Петросян вновь выдвинулся в президенты и проиграл Саргсяну. К этому моменту "карабахцы" во главе с уходящим президентом Робертом Кочаряном уже плотно контролировали то, что называется "административным ресурсом", и довольно жестко подавили протесты в Ереване. Тогда не обошлось без человеческих жертв и ставших стандартными обвинений демонстрантов в "подготовке провокаций".

Полагаю, судьба лидера армянской оппозиции (и, кстати, наследника в политике Левона Тер-Петросяна) Никола Пашиняна и его соратников предрешена - их, скорее всего, отправят в тюрьму. В ней Пашинян уже успел отсидеть в 2009-2011 годах за организацию протестов 2008 года.

Путин надеется на Саргсяна

Кремль ждет от Саргсяна решительных действий. Ведь оппозиционеры, среди прочего, критикуют членство страны в Евразийском союзе и требуют подписания договора об ассоциации с ЕС. В 2013 году Саргсян, как и Янукович, отказался сделать это под жестким давлением официальной России. По слухам, Кремль тогда недвусмысленно пригрозил президенту Армении, что бизнес его семьи в РФ ждет печальная участь, если на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе он решится поставить свое имя под соглашением о партнерстве с ЕС.

И хотя с тех пор Еревану удалось начать некоторые реформы в партнерстве с Евросоюзом, общество не особенно верит, что они приведут к искоренению главных проблем страны - низкого уровня жизни, коррупции, тупика в урегулировании карабахского вопроса с Азербайджаном.

То, что "карабахский клан" контролирует большую часть армянской экономики, превратив ее почти в семейное предприятие, вызывает все больше возмущения, особенно в столице, где выходцев из непризнанной республики воспринимают как чужаков. Но главное - это ощущение застоя и унижения, которое испытывают люди, когда правящая верхушка превращается в закрытый клуб пожизненных руководителей.

И, конечно, именно это совершенно не понимают в Москве. Как только первые демонстранты вышли на улицы Еревана, карманный кремлевский ресурс "Взгляд", часто отражающий и разъясняющий мнения Кремля, немедленно опубликовал статью, в которой объявлял организаторами протестов "грантоедов" - то есть "агентов Запада". В этом - вся суть политики России в отношении кавказского союзника.

В Армении Кремль вновь совершает ошибку

В Армении, в целом, любят Россию и русских. Для страны тесные связи с Москвой - и историческая традиция, и национальный интерес. Россия де факто - гарант независимости и суверенитета армянского государства. Однако и там Москва, похоже, допускает ту же самую ошибку, что ранее в Грузии и Украине - делает ставку на коррумпированных лидеров, презирающих демократию, опирающихся на патерналистски настроенные слои населения. Между окружением "позднего" Шеварднадзе, донецкими бандитами Януковича и карабахскими ветеранами Саргсяна, на первый взгляд, такими разными, на самом деле много общего.

Армянская оппозиция критикует Евразийский союз. Она утверждает, что он невыгоден стране, которую в него загнали силой окриком из Москвы. Это в значительной степени правда. Отношения с Западом, особенно с Европейским Союзом, оказались в Армении не столько реальной альтернативой связям с северным соседом, сколько символом недовольства отношением Кремля к армянам не как к союзникам, а как к вассалам. "Никуда вы не денетесь! Терпите и молчите!" - таково послание российского руководства армянскому обществу.

Но жители Еревана и других городов Армении больше молчать не хотят. Тем более что именно в 2018 году на улицу впервые массово вышло поколение 15-20-летних - тех, кто не помнит СССР. У Никола Пашиняна и Алексея Навального очень разные биографии. Но их объединяет именно поддержка молодежи, для которой что саргсяновская, что путинская "стабильность" означает застой, коррупцию и отсутствие перспектив.

Не сомневаюсь, что ереванские власти ни перед чем не остановятся, чтобы пресечь протесты. Я также уверен, что это не остановит армянское общество. Оно ждет от своих лидеров ответственности, честности и способности сформулировать ясную перспективу будущего. Если армянские "элитарии" не прислушаются к людям, их ждет незавидное будущее, а российскую политику в регионе - очередное поражение.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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