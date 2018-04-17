Комментарий: Внеочередные выборы в Турции - еще один удар по демократии

Слухи о досрочных выборах уже какое-то время носились в воздухе, хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и члены правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в один голос утверждали, что голосование пройдет в намеченный срок - в ноябре 2019 года. Но когда Девлет Бахчели - председатель ультраконсервативной Партии националистического движения (ПНД) и союзник Эрдогана - призвал к досрочным выборам, стало очевидно, что ПСР все же не хочет ждать до конца следующего года.

Сложно представить, что Бахчели решился бы на этот шаг без одобрения Эрдогана, хотя обе стороны отрицают какую-либо договоренность при подготовке этого беспроигрышного сценария. Вопреки скептическим голосам, утверждающим, что Бахчели лишь следует указаниям Эрдогана, похоже, в этой ситуации лидер ПНД играет ведущую роль. Эрдоган, в свою очередь, стремится сохранить лицо и добиться желаемого, одновременно укрепив позиции своего союзника.

Непростая ситуация в Турции

Тем не менее, решение о проведении досрочных выборов стало неожиданностью, и у партий осталось совсем немного времени для подготовки. В кратком заявлении Эрдоган сказал, что из-за неопределенности в стране, вызванной, в числе прочего, военными действиями Турции в Сирии, недостатки в старой избирательной системе должны быть устранены как можно быстрее.

Седа Сердар

Военное вмешательство в конфликт в Сирии на первых порах помогало Эрдогану набрать очки дома, но будущее этой операции с каждым днем становится все более неопределенным, так что будет ли от нее в дальнейшем польза на выборах, еще неясно. Между тем, турецкая лира с каждым днем все больше обесценивается, и негативное влияние девальвации валюты на экономику - еще одна проблема, которую Партия справедливости и развития старается не замечать. Новые выборы станут возможностью отодвинуть на задний план многие неудачи ПСР в управлении страной, приведшие, среди прочего, к недееспособности системы правосудия, усилению контроля над СМИ и ухудшению отношений с союзниками на мировой арене.

Отсутствие единства у оппозиции

Оппозиционные партии Турции, недовольные развитием ситуации в стране в последние несколько лет, испытали оживление от возможности проведения досрочных выборов. Но готовы ли они к ним?

У крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) нет не только кандидата в президенты, но и подходящей кандидатуры на эту роль. Прокурдская Партия демократии народов (ПДН) все еще пытается оправиться после серии арестов лидеров и членов партии. Что же касается недавно образованной "Хорошей партии" (İYI Parti), даже если ее лидер, 61-летняя Мерал Акшенер, и считается одним из самых сильных потенциальных соперников Эрдогана, неясно, удастся ли партии удовлетворить все юридические требования, чтобы получить разрешение для участия в выборах 24 июня.

Впрочем, если "Хорошую партию" не зарегистрируют для участия в выборах, это может повлечь за собой неприятные последствия для Эрдогана и Бахчели. В этом случае они рискуют потерять сторонников внутри İYI Parti, сформированной из бывших членов республиканской консервативной Партии националистического движения под председательством Девлета Бахчели.

В настоящее время единственным, что объединяет оппозиционные партии, является их стремление сохранить парламентскую систему. Эрдоган и Бахчели, с другой стороны, настаивают на утверждении конституционных поправок, расширяющих полномочия президента. Эти изменения были приняты на референдуме в прошлом году, но изначально они должны были вступить в силу лишь после президентских и парламентских выборов в ноябре 2019 года.

Подготовка к выборам в Турции будет проходить в условиях чрезвычайного положения. Эрдоган попытается сдерживать и контролировать весь ход предвыборной кампании вплоть до 24 июня. Учитывая расстановку сил на политическом ландшафте Турции, оппозиция нуждается в единстве и сильном кандидате, кроме того, она должна любой ценой обеспечить безопасность урн для голосования. За неимением подходящего кандидата в президенты у оппозиционных НРП и ПДН появится шанс изменить ход событий лишь в том случае, если они объединятся для поддержки лидера "Хорошей партии" Мерал Акшенер, рейтинг которой с момента образования партии непрерывно растет. Впрочем, турецким избирателям нужен не просто сильный лидер. Им необходим тот, кто будет в состоянии улучшить экономическую ситуацию и принести стране стабильность.

Автор: Седа Сердар, обозреватель DW

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