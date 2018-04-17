 Комментарий: ″Визитка Яроша″ в Восточной Гуте | Авторская колонка Константина Эггерта | DW | 20.04.2018
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Константин Эггерт

Комментарий: "Визитка Яроша" в Восточной Гуте

Теории заговора Кремля о химической атаке в Сирии и отравлении Скрипалей могут убедить аудиторию российских телеканалов, но при этом уничтожить остатки международной репутации России, считает Константин Эггерт.

Представитель российского МИДа Мария Захарова

Мария Захарова, вслед за своим шефом, озвучивает все более невероятные версии событий в Восточной Гуте и Солсбери

Контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. Если верить официальному представителю МИД России Марии Захаровой, таковы находки, сделанные сирийскими правительственными силами в занятом ими пригороде Дамаска - Восточной Гуте. Если бы армия Башара Асада обнаружила там же пресловутую "визитку Яроша", я бы, честно говоря, не удивился.

"Распятый мальчик" воскрес в Думе

Впрочем, вместо нее на экранах российского телевидения появился сирийский клон "распятого мальчика из Славянска" - мальчик из Думы, который рассказал, что какие-то дяди за деньги наняли жителей этого городка для постановочных кадров, якобы изображающих последствия химической атаки. Тем временем, международные инспекторы, призванные ответить на вопрос, было ли в Думе применено химическое оружие, который день не могут приступить к работе.

Константин Эггерт

Константин Эггерт

Есть подозрения, что сирийские союзники Кремля заняты уничтожением следов химического удара, и теперь инспекторы, даже если будут очень стараться, ничего не найдут. Хотя, казалось бы, если Дамаск хочет доказать, что химическая атака - постановка оппозиции, он первый должен поддержать инспекторов из ОСХО.

А был ли "Новичок"? Был!

Всего за несколько дней до заявления Захаровой ее начальник Сергей Лавров заявил: швейцарские специалисты опровергли выводы британских химиков об использовании отравляющего вещества "Новичок"для отравления Сергея и Юлии Скрипаль. По словам министра, на самом деле сотрудники лаборатории в Шпице, которая входит в число аккредитованных исследовательских центров Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), нашли в пробах вещество BZ. Его в России не производят, зато делают на Западе, сказал Лавров. Вывод - Скрипалей отравили западные спецслужбы.

Лаборатория немедленно ответила главному российскому дипломату в Twitter.  Швейцарцы полностью поддержали своих британских коллег из Портон Дауна.

Позднее, на заседании ОЗХО в Гааге, выяснилось, что BZ действительно использовался. Но только в сравнительных пробах, с целью точной идентификация вещества, использованного для отравления Сергея и Юлии Скрипалей. Одновременно выяснилось, что, упомянув лабораторию в Шпице, Лавров нарушил правила ОЗХО, под которыми подписалась и официальная Москва. Они в таких случаях предполагают анонимность исследовательских центров, чтобы на них не оказывалось давление.

Конвейер фейков не остановить

МИД, депутаты и телепропагандисты на госканалах продолжают день за днем придумывать все новые версии случившегося в Восточной Гуте и Солсбери. Как и в истории со сбитым в июле 2014 года малазийским "боингом", главная задача - утопить любое рациональное обсуждение случившегося в море лжи и конспирологии. Основная аудитория этих пропагандистских упражнений живет в России. Она довольно легко поверила, что и покушение в Солсбери, и химическая атака в сирийской Думе - звенья одной гигантской провокации Запада против России.

Умберто Эко, будь он жив, наверное, попросился бы на стажировку в Отдел информации и печати МИД России или на канал "Россия". Автору "Маятника Фуко" и присниться не мог сюжет, придуманный в Москве: правительства Великобритании и США организуют убийства и бомбардировки, при этом фальсифицируя все, что можно с помощью полностью подконтрольных СМИ, ученых, полицейских, контрразведчиков, дипломатов, депутатов парламентов, министров и военных.

Однако, то, что большинству граждан западных стран, покажется абсолютно невозможным, в России воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Ну, конечно, весь мир живет по законам, которые диктуют Ротшильды, мировое правительство, масоны, Федеральная резервная система и ЦРУ.

И дело тут не только в том, что россияне небогаты, мало путешествуют и страдают от постсоветского, постимперского комплекса утерянного величия. Ведь в самые фантастические версии готовы поверить не только жители глубинки, но и вполне благополучные, лучше информированные, больше поездившие по миру жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В теорию заговора поверить легче

Выскажу предположение: как и в случае с "боингом", многие подозревают, что Россия каким-то образом замешана в историях с применением боевых отравляющих веществ. Однако признать это попросту боятся - слишком страшные выводы придется тогда сделать для себя. Лучше уж поверить в теорию масштабного международного заговора.

Контекст

Обсуждение в Совбезе ООН предполагаемой химатаки в Сирии и новые санкции США показали, что Запад заговорил с РФ по-новому. В Кремле к этому, похоже, были не готовы, считает Константин Эггерт. (10.04.2018)

Власти РФ совместно с сирийским режимом препятствуют приезду в Думу экспертов из ОЗХО и пытаются помешать расследованию предполагаемой химатаки, заявила Хизер Нойерт. МИД РФ отвергает обвинения. (20.04.2018)

Организация по запрещению химического оружия обнародовала результаты расследования по делу об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери. (12.04.2018)

Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, Гутерриш отметил, что хаос на Ближнем Востоке угрожает безопасности всего мира и рискует усугубить региональные и глобальные конфликты. (13.04.2018)

"Крепость Россия" находится в состоянии войны со всем миром, и придерживается принципа, что на войне все средства хороши, а жертвы неизбежны. Главная жертва - это авторитет России в международных организациях. Совет безопасности ООН фактически парализован российскими вето по вопросам химоружия. ОЗХО почти единодушно выступила против российской позиции.

Изоляция России не будет полной. Ведь Запад боится непредсказуемости Кремля, его главного оружия. Но и выйти из тупика не получится - слишком велико недоверие США, Европейского Союза и вообще "глобального Запада" к Москве. И хотя третьей мировой войны не будет, спасти ситуацию может, похоже, только вторжение злых инопланетян, как в старом фильме "День независимости".

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • Дональд Трамп

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  • Истребитель

    Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

    Три объекта атак

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  • Глава Пентагона Джеймс Мэттис

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  • Ракетный удар по Сирии

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  • Тереза Мэй

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    Результаты налетов пока не известны

    Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон назвал воздушные налеты очень успешными. В отражении ракетных ударов была задействована только сирийская система ПВО, сообщают как американские, так и российские военные.

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    Канцлер Германии одобрила атаку

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    Протесты в Дамаске

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    Автор: Ольга Мищенко


Контекст

Запад ответил на химатаку в Думе ударом по Сирии

США, Великобритания и Франция ответили на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума ракетными ударами по военным объектам Асада. (14.04.2018)  

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